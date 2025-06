Wauw: deze elektrische auto kreeg in 3 minuten 289.000 bestellingen

Nieuws

Het Chinese merk Xiaomi verkoopt smartphones, maar sinds kort ook auto’s. En die verkopen als een malle. Na de SU7 is nu de YU7 een ongekende kaskraker.

Toen Xiaomi de Chinese prijs van de YU7 SUV onthulde, stak er een stormpje op in China. Alsof Beyoncé zojuist een concert had aangekondigd, stortten de Chinezen zich massaal op internet om een Xiaomi te bestellen. Slechts drie minuten na de onthulling stond de teller al op 289.000 orders, zo maakte Xiaomi bekend.

Het is al de tweede keer dat een auto van Xiaomi zoveel stof doet opwaaien. Het smartphonemerk waagde zich eind 2023 voor het eerst aan een auto, de SU7. In het eerste halfuur na de onthulling eind 2023 werden meer dan 50.000 orders geplaatst. Zonder dat mensen ook maar een meter met de auto hadden gereden. Inmiddels staat de teller op 272.000.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Weer een klap voor Tesla

De YU7 overtreft dat aantal dus met gemak. Chinezen zijn blijkbaar in hun nopjes met de prijs van 253.500 yuan (ongeveer 30.000 euro). De actieradius van 830 kilometer is dan ook indrukwekkend, al is de Chinese meetmethode niet zo nauwkeurig als de WLTP-norm in Europa.

Overigens hebben de klanten niet massaal 30.000 euro overgemaakt naar Xiaomi. Een aanbetaling van ongeveer 500 euro was voldoende en klanten hebben zeven dagen bedenktijd. Toch zal Elon Musk niet blij worden van de Xiaomi YU7, want het is een directe concurrent van de Tesla Model Y. De Xiaomi is, als je de prijzen omrekent, enkele duizenden euro’s goedkoper. In 2024 was de Model Y nog de bestverkochte auto van China.

Denk niet dat de Xiaomi YU7 voor een kleintje vervaardigd is; hij kan snelladen met 527 kW, waardoor de batterij al in 12 minuten voor 80 procent vol is. In een kwartier ‘tank’ je 620 kilometer bij volgens Xiaomi.

Komt Xiaomi naar Europa?

De ambities van Xiaomi zijn torenhoog. Naar verluidt wil het na China ook Europa veroveren met zijn EV's. Na China is dit de grootste markt voor elektrische auto's. Daar blijft het niet bij, want Xiaomi wil uiteindelijk doorstomen naar de top 5 van autofabrikanten wereldwijd.

Om hier een beeld bij te krijgen: dat betekent dat Xiaomi in het rijtje met Toyota Motor Coporation, de Volkswagen-groep, Stellantis en Ford komt te staan.