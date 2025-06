Frankrijk schaft milieustickers af, maar dit is waarom jij er toch eentje moet kopen

Nieuws

Het Franse parlement heeft onlangs besloten om de milieuzones in het hele land af te schaffen. Toch loop je het risico op boetes als je de komende vakantie zónder Franse milieusticker op je voorruit naar Frankrijk rijdt. Dat zit zo.

In veel Europese landen staan allerlei groene maatregelen onder druk. Eén voorbeeld is de versobering of afschaffing van aankoopsubsidies op elektrische auto’s. Daarnaast rijzen er hier en daar twijfels over milieuzones. Sterker nog, in Frankrijk is een wetsvoorstel aangenomen om de milieuzones helemaal af te schaffen.

'Milieuzones discriminerend'

De belangrijkste reden voor de Franse politiek om de Zones à Faibles Émissions (ZFE's) gedag te zeggen, is dat ze discriminerend zouden zijn voor mensen met een laag inkomen. Zij zouden geen geld hebben om een moderne zuinige auto te kopen. Laat staan een emissievrije EV. Dat zou weer betekenen dat ze worden gehinderd in hun mobiliteit.

Frans milieusticker verplicht in zo'n 40 steden

Dat het wetsvoorstel door het Franse parlement is aangenomen, betekent echter niet dat het ook onmiddellijk van kracht is. Met andere woorden, totdat de nieuwe wet het hele traject voor bekrachtiging heeft doorlopen, gelden nog steeds de oude regels.

Dat wil zeggen dat je voor Franse steden met meer dan 150.000 inwoners nog steeds een Franse milieusticker - oftewel vignette Crit'Air – op je voorruit moet hebben. Dat zijn er een stuk of veertig. Op basis van het brandstoftype en de leeftijd van de auto zijn de milieustickers genummerd van 0 tot 5.

Strengere regels rondom Parijs

En mocht je tot enige tijd geleden de Parijse rondweg nog zónder sticker op, dit jaar heb je óók daar een vignet nodig. Bovendien is de maximumsnelheid op deze Boulevard Périphérique verlaagd: van 70 naar 50 kilometer per uur.

Prijs Franse milieusticker vs. boete

Het goede nieuws is dat een Franse milieusticker maar een schijntje kost. Voor slechts 4,91 euro krijg je er eentje thuisgestuurd. Terwijl het betreden van een milieuzone zónder sticker je per keer 68 euro kan kosten.

Milieusticker alleen bij Franse overheid bestellen

Bestellen kan via deze Franse overheidssite - met de knop rechts bovenin kun je Nederlands als taal instellen. Houd je kentekenkaart en je telefoon bij de hand. De sticker wordt namelijk gekoppeld aan het kenteken van de auto en daarom moet je bij bestelling een foto van je kentekenbewijs uploaden.

Maak na het googelen van 'Franse milieusticker bestellen' trouwens niet de fout door op de eerste de beste link te klikken, want veel aanbieders vragen veel hogere bedragen voor de sticker dan de officiële prijs.