Waarom tanken binnenkort waarschijnlijk flink duurder wordt

Nieuws

Zet je maar schrap: de benzineprijzen zijn aan het stijgen en daar lijkt voorlopig geen rem op te zitten. Dat is te wijten aan de spanningen in het Midden-Oosten.

Het zal je vast niet zijn ontgaan: in de nacht van donderdag 12 juni overviel Israël Iran met een grootschalige aanval, onder de naam ‘Operatie Rising Lion’. Iran reageerde met eigen aanvallen én dreigt de export van olie stop te zetten. Als dat gebeurt, heeft dat gevolgen voor de brandstofprijzen.

Te voelen aan de pomp

De spanningen tussen Israël en Iran zijn direct te voelen aan de pomp. Afgelopen zaterdag steeg de benzineprijs ruim 1 cent, zo bleek uit data van United Consumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs bedroeg eerder nog 2,110 euro, maar klom tot 2,122 euro. Aan sommige pompen werd benzine zelfs 2 cent duurder.

Ook de dieselprijzen zijn flink gestegen. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor de brandstof staat momenteel op 1,853 euro, ruim 3 cent meer dan voor de Israëlische aanvallen.

Elektrische auto private leasen

Door elektrisch te rijden ontwijk je de steeds hoger wordende benzineprijzen. Een EV rijd je makkelijk door middel van private lease. Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn. Een van de leukste elektrische auto's van het moment is de Renault 5, die momenteel via Renault goedkoop is te rijden!

Private lease de Renault 5 hier!

Olie zorgt voor stijging

Benzine wordt uit ruwe olie gehaald. Ruwe olie is een dikke, donkere vloeistof die van nature in de aardkorst voorkomt. Op zichzelf is het nauwelijks bruikbaar — het moet eerst worden verwerkt in een raffinaderij.

Laat Iran nou een grote olieproducent zijn: het land produceert ongeveer 3,3 miljoen vaten olie per dag, ongeveer 3 procent van de wereldwijde olieproductie. Dat klinkt niet als veel, maar toch voorspellen kenners dat het stilvallen van Iraanse export grote gevolgen heeft voor de wereldmarkt.

Maar die olieprijs heeft wel een grote invloed op het bedrag dat je aan de pomp betaalt. Die wordt voor een derde bepaald door de olieprijs, zo legt energiedeskundige Hans van Cleef uit in het AD.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Situatie wordt niet snel beter

Van Cleef verwacht dat er voorlopig geen einde komt aan de prijsstijging aan de pomp, ongeacht het verloop van het conflict tussen Israël en Iran: "Komende tijd zal er hoe dan ook meer nervositeit zijn", zo legt de energiedeskundige uit.