Deze BMW maakt korte metten met hardnekkigste cliché over BMW-rijders

Wie het internet langsgaat, struikelt over de grappen en grollen dat BMW-rijders nooit het knipperlicht van hun auto gebruiken. Maar hier heeft BMW nu iets op bedacht.

Het is een hardnekkig stigma: BMW-rijders die geen idee hebben wat ze met het knipperlicht van hun auto aan moeten. BMW haakte op 1 april 2021 in door een video te verspreiden waarin het aankondigde geen knipperlichten meer te monteren. Om de simpele reden dat ze toch niet gebruikt worden.

De video was een 1 aprilgrap, maar het geeft wel aan hoe standvastig dit vooroordeel is. Een tweet van BMW USA uit 2022 met de korte boodschap 'use your blinkers' was serieuzer bedoeld en werd massaal geliket en gedeeld.

Over vooroordelen gesproken: de volgende BMW iX3 bewijst dat Duitsers geen humor hebben. Die maakt een einde aan alle moppen over de knipperlichten van BMW's. De elektrische SUV geeft namelijk zélf richting aan, zo lezen we op theverge.com. Zodra je met beide handen aan het stuur van rijstrook verandert, wordt automatisch het knipperlicht geactiveerd.

Een beetje flauw van BMW - want nu valt er niks meer te lachen - maar wel veiliger. Bovendien scheelt het een hoop irritatie bij andere rijders.

De nieuwe BMW iX3 wordt eind 2025 voor het eerst aan de wereld getoond. De elektrische SUV is het eerste model van de aangekondigde 'Neue Klasse'. Hierin is een debuut weggelegd voor een nieuwe centrale bedieningsunit met de mysterieuze naam 'Heart of Joy.'

BMW zegt hierover: "Heart of Joy werkt samen met de BMW Dynamic Performance Control softwarestack om centraal de aandrijflijn, remmen en recuperatie, evenals enkele stuurfuncties, te controleren. In vergelijking met eerdere systemen verwerkt de nieuwe bedieningsunit rij-informatie ongeveer tien keer sneller en reageert directer op de bestuurder dan ooit tevoren."