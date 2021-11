Test Hyundai Ioniq 5, BMW iX3 en Audi Q4 E-Tron: welke elektrische suv heeft de grootste actieradius?

Dit bericht is een fragment van een veel grotere test in Auto Review 11. Daarin beoordelen we álle aspecten van de Hyundai Ioniq 5, BMW iX3 en Audi Q4 E-Tron. Hier en nu focussen we ons op de actieradius.

Accucapaciteit: Hyundai Ioniq 5 heeft de kleinste

De Hyundai Ioniq 5 4WD heeft de kleinste batterij: 72,6 kWh. De BMW iX3 heeft een netto capaciteit van 74,0 kWh en in de Audi Q4 E-Tron 50 quattro staat 76,7 kWh tot je beschikking. De Ioniq 5 begint dus met een piepkleine achterstand.

Stroomverbruik: BMW iX3 is het zuinigst

De BMW iX3 is niet de snelste, maar wel de zuinigste van het elektrische trio. Per 100 kilometer gaat er gemiddeld 19,4 kWh doorheen en dan zit er ook een stuk snelweg in de kilometermix. De Hyundai Ioniq 5 heeft maar iets meer stroom nodig: 20,1 kWh/100 km. De Audi Q4 E-Tron moet na 100 kilometer rijden weer 21,6 kWh bijladen. De elektrische suv met de grootste batterij heeft dus toevallig ook het hoogste stroomverbruik.

Hunker je naar informatie over elektrische auto's?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Actieradius: Hyundai Ioniq 5 haalt 361 kilometer

Neem de nettocapaciteit van een batterij en deel dat door het echte stroomverbruik en je krijgt een goed beeld van de totale actieradius:

381 kilometer voor de BMW iX3 361 kilometer voor de Hyundai Ioniq 5 4WD 354 kilometer voor de Audi Q4 E-Tron 50 quattro

Snelladen: 220 kW met Ioniq 5

Over opladen gesproken: op dit onderdeel is de Hyundai heer en meester. De Audi heeft een laadvermogen van 125 kW, de BMW gaat tot 150 kW en de Ioniq 5 trekt maar liefst 220 kW uit de snellader. Daarvoor hoef je niets speciaals te doen, want alle drie de merken hebben zich aangesloten bij het Ionity-snellaadnetwerk en die laadstations gaan tot 350 kW. Als we de elektrische suv’s daar gebroederlijk naast elkaar opladen, gaat de Ioniq 5 van 10 naar 80 procent acculading in slechts 18 minuten. De Q4 E-Tron en de iX3 zitten dan nog maar net halfvol …

Conclusie

Van dit drietal is de BMW iX3 de elektrische suv met de grootste actieradius: 381 kilometer. De Hyundai Ioniq 5 4WD wordt tweede met 361 kilometer. Hij heeft een fractie kleinere batterij en een fractie hoger stroomverbruik dan de BMW.

De Audi Q4 E-Tron 50 quattro is niet zo zuinig, maar draagt wel veel accucellen met zich mee. Zodoende komt hij toch 354 kilometer ver op een lading stroom en dat is vergelijkbaar met de Ioniq 5.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 11/2021 en de testonderdelen waarop de verschillen wél groot zijn. Geen zin om naar de winkel te gaan? Bestel Auto Review 11 in onze webshop.