Getest: Hyundai Ioniq 5 snelladen gaat echt met 220 kW!

De nieuwe Auto Review ligt in de winkel en erin lees je het EV-dossier van de Hyundai Ioniq 5. Daarin testen we alle elektrische eigenschappen van de elektrische suv, van de actieradius tot het laadvermogen. Hier op de website lichten we alvast een tipje van de sluier op.



Snelladen met de Hyundai Ioniq 5

De grafiek laat zien hoe snelladen met de Hyundai Ioniq 5 verloopt. Het is een prachtig gezicht: hij klimt naar de door Hyundai beloofde top van 220 kW en dat indrukwekkende tempo houdt-ie vast tot de batterij bijna halfvol zit. Zo wil je het hebben, want dan profiteer je lekker lang van het maximale laadvermogen.

Elektrische auto´s moeten van heel goeden huize komen, willen ze tijdens het snelladen de 200 kW-grens doorbreken. Dan hebben we het over modellen als de Tesla Model 3, de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan.

Uiteraard moet je hiervoor inpluggen bij een laadstation dat een vermogen van 220 kW kan leveren, zoals de laadpalen van Ionity en de krachtigste laadpunten van Fastned en andere stroomboeren. Plug je in op de juiste plek, dan hoef je maar 18 minuten te wachten. Daarna is de batterij weer voor 80 procent gevuld. Precies zoals Hyundai belooft in de folder.

Grafiek: zo verloopt snelladen





1. De actie begint met 180 kW. Niet slecht, maar waar blijft de beloofde 220 kW?

2. Bingo. Bij 17 procent wordt het laadvermogen opgekrikt naar 210 kW en een beetje.

3. We gaan als een speer! De lijn klimt verder omhoog naar 219 kW.

4. Pas bij 49 procent zet de daling in. Zelfs bij 80 procent krijg je nog 100 kW.

5. 50 kW bij 88 procent – het lijkt niets, maar zo snel laden de BMW i3 en Renault Zoe.