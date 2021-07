Hyundai Ioniq 5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Ein-de-lijk kunnen we de actieradius van de Hyundai Ioniq 5 testen. In Nederland, op onze gebruikelijke manier. Dat betekent een vaste ronde van circa honderd kilometer, die we overdag afleggen met een snelheid van 100 km/h en ’s avonds met 130 km/h.

De weersomstandigheden zijn optimaal: 22 graden (zowel overdag als ’s avonds), droog en weinig wind. Zoals gezegd rijden we een rondje, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Hyundai Ioniq 5: actieradius bij 100 km/h

Als je constant honderd rijdt met de Hyundai Ioniq 5, is na 424 kilometer de batterij leeg. We meten namelijk een stroomverbruik van 17,2 kWh/100 km. Dat is slecht 6 kilometer minder dan het officiële WLTP-bereik van 430 kilometer. Goed gedaan Hyundai!

Maar wacht nog even met het uitlachen van je buurman met een Volkswagen ID.4 of een Skoda Enyaq iV, want hoewel beide elektrische suv’s meer stroom verbruiken, is de vergelijking niet helemaal eerlijk. De Ioniq 5 profiteert van prachtig weer, toen we de ID.4 en de Enyaq iV testten was het regenachtig en een graad of acht.

Hyundai Ioniq 5: actieradius bij 130 km/h

Hard rijden kost veel stroom, dat weten we ondertussen wel. De Hyundai Ioniq 5 heeft bij 130 km/h een stroomverbruik van 27,0 kWh/100 km. Dat komt neer op een 130 km/h-actieradius van 270 kilometer.

27 kWh per 100 kilometer is aan de hoge kant. Een Skoda Enyaq iV neemt genoegen met 26,2 kWh/100 km. Daar staat tegenover dat de Ford Mustang Mach-E en de Volkswagen ID.4 meer verbruikten, namelijk 28 respectievelijk 29,8 kWh/100 km.

Conclusie

Niet eerder kwam een elektrische auto zo dicht bij de door de fabriek opgegeven actieradius: 424 kilometer (WLTP: 430 km). Dan moet je 100 km/h rijden en overdag doe je op de Nederlandse snelwegen niet anders.

Trap je na 19.00 uur het gaspedaal diep in, dan schiet het stroomverbruik omhoog naar 27,0 kWh/100 km. Dat ligt in lijn met het verbruik van andere elektrische suv’s, maar het is niet wat je noemt zuinig. De Hyundai Ioniq 5 heeft een 130 km/h-actieradius van 270 kilometer.

Leuk hè, al die getallen?! In de volgende Auto Review staat een uitgebreid EV-dossier van de Ioniq 5.

