Eerste review - Jij wilt een Hyundai Ioniq 5! Geen Skoda Enyaq of Volkswagen ID.4

Wat is er opvallend aan de Hyundai Ioniq 5?

In tegenstelling tot de bestaande Hyundai Ioniq – een wat grijze vlees-noch-vis-auto om te zien – is de retro-hippe Ioniq 5 scherp getekend. Met zijn hoekige lijnen en blokkerige led-koplampen en -achterlichten lijkt hij zo weggereden uit de sciencefictionfilm Buck Rogers in the 25th Century. Alsof ze bij Hyundai niet zelf aan het tekenen zijn geslagen, maar een veertig jaar oud ontwerp van de Nederlandse futurologen Robbert en Rudolf Das hebben gepakt.



Wat is er goed aan de Hyunda Ioniq 5?

De Hyundai Ioniq 5 is 4,6 meter lang en heeft een wielbasis van precies 3 meter. Dat betekent dat je in het interieur over de ruimte niks te klagen hebt. Bijzonder is dat je de voorstoelen in een loungestand kan zetten. Dan zakt de rugleuning naar bijna horizontaal en komt er een steun voor je benen naar boven. Op de tweede zitrij heb je die luxe niet, maar profiteer je van een limousine-hoeveelheid beenruimte. De kofferbak van de Ioniq 5 is kleiner dan die van de Volkswagen ID.4 (527 tegenover 543 liter), maar in tegenstelling tot de Duitser is de Koreaan wel voorzien van een 57 liter metende ‘frunk’ (24 liter voor de AWD).

Tijdens de introductie van de Ioniq 5 in Spanje gaf Hyundai ons de versie met vierwielaandrijving en een 73 kWh-batterij mee. Die is 305 pk en 605 Nm sterk, vliegt in iets meer dan 5 seconden naar 100 km/h en haalt – net als alle Ioniq 5-varianten – een begrensde top van 185 km/h. Zou je hem rijklaar op de weegschaal zetten, dan floept de naald in een keer naar 2095 kilo. Maar onderweg voel je van dat gewicht bijna niets.

De Ioniq 5 stuurt licht en trefzeker. Doordat het accupakket laag in het chassis ligt, heeft de Hyundai een gunstig zwaartepunt, wat hem eerder het weggedrag van een flinke hatchback, dan dat van een uit de kluiten gewassen crossover geeft. Je kunt er serieus een potje mee blazen. In Normal en Sport is er altijd en overal dat instantkoppel van de elektromotoren om je rap uit bochten te lanceren. In de Eco-modus is de reactie op het stroompedaal met opzet traag en zwaar.



Het maakt niet uit welke uitvoering je bestelt, je hebt altijd het genot van een 800 Volt-laadsysteem. En dat betaalt zich uit als je een 350 kW-snellader opzoekt (die van Fastned bijvoorbeeld). De Ioniq 5 laadt dan bijna twee keer zo snel als de Volkswagen ID.4 (220 kW tegenover 125 kW), waarmee hij al na 18 minuten een batterijniveau van 80 procent bereikt. Dat wordt doordrinken dus als je een bakje tankstationkoffie hebt besteld.



Wat kan er beter aan de Hyundai Ioniq 5?

De bestuurdersstoel kan niet ver genoeg omlaag. Wij vonden het een uitdaging om een comfortabele zitpositie te vinden. Het stuurwiel is in de lengte en de hoogte verstelbaar, maar met de stoel blijft het hannesen. Je zit onaangenaam ‘op de bok'. Een irritante bijkomstigheid is dat de bovenste stuurrand - afhankelijk van de gekozen zitpositie - een deel van de digitale meters blokkeert.

Geen nood, zou je denken, je hebt het head-up display nog, dat je met augmented reality in goede banen leidt. Maar helaas, de navigatieinstructies die in de voorruit worden geprojecteerd zijn summier en soms ronduit verwarrend. Summier is een woord dat in ieder geval niet van toepassing is op het multimediasysteem van de Ioniq 5. De interface ziet er prachtig uit en laat zich snel bedienen. Hyundai lijkt alleen een beetje losgegaan te zijn met de structuur. Er zijn zóveel icoontjes en menuutjes.

Wanneer komt de Hyundai Ioniq 5 en wat kost-ie?

De eerste exemplaren van de Hyundai Ioniq 5 staan al bij de dealer. Er zijn twee uitvoeringen met achterwielaandrijving. Voor 43.500 euro krijg je de instapper met 170 pk / 350 Nm en een 58 kWh-batterij (bereik: 384 kilometer). Als je ten minste 46.500 euro aan de Hyundai-dealer overmaakt, wordt er een 217 pk / 350 Nm sterke variant met 73 kWh-batterij voorgereden (bereik: 481 kilometer). De door ons geteste Ioniq 5 met AWD kost 54.500 euro en komt maximaal 460 kilometer ver.

Wat vind ikzelf van de Hyundai Ioniq 5?

Hulde voor Hyundai, dat met de Ioniq 5 een echte koppendraaier heeft getekend. Laat je niet foppen door het retro-uiterlijk van de ID.4-concurrent, onder zijn koets schuilt vernieuwende techniek waar je als elektrorijder echt wat aan hebt. Aan de juiste laadpaal kun je de Ioniq 5 in 18 minuten weer tot 80 procent batterijniveau opladen. Tel daarbij op dat de Hyundai veel ruimte biedt, heerlijk stuurt en op en top verfijnd is, en je hebt een EV die de nieuwe standaard in zijn segment zet.