Test - Zo goed is de goedkoopste Porsche Taycan!

Tijdens de testperiode van de nieuwe, achterwielaangedreven Porsche Taycan hebben we geen moment het gevoel dat we onderweg zijn met een instapmodelletje. Dat is niet alleen te danken aan de auto zelf, maar ook aan de reacties van mede-verkeersdeelnemers, wandelaars en fietsers. Opgestoken duimen, mensen die graag met de auto op de foto wilden of vroegen of ze er even in mochten kijken. Nee, zeker in het sprankelende mambagroen komt de Taycan niet in aanmerking voor de Muurbloempje-van-de-Maand-award.

Er was slechts één meneer die ons azijnzurig toebeet: “Zó jammer, een Porsche met naaimachinemotor.” Nu moeten wij de eerste naaimachine met 408 pk nog tegenkomen, maar als autoliefhebbers hebben we ook wel begrip voor zijn punt. Alleen heeft Porsche vanwege de verplichte terugdringing van de CO2-uitstoot weinig andere keus dan ook volledig elektrische modellen te bouwen. Deze basis-Taycan is daarvan het meest recente, maar vast en zeker niet het laatste voorbeeld.

Porsche Taycan met slechts 'slechts’ één elektromotor

De Taycan is alweer een tijdje op de markt, maar het blijft mooi om te zien dat Porsche ook bij zijn eerste EV het eigen DNA trouw is gebleven. Kijk maar eens naar de daklijn, de achterste ruitstijlen en de aflopende kont. Dat zijn directe afgeleiden van de traditionele 911-designtaal. Bovendien heeft de basis-Taycan, anders dan de eerdere modelvarianten, ‘slechts’ één, achterin geplaatste motor en achterwielaandrijving - helemaal volgens de drie geboden uit de aloude 911-bijbel.

Het ‘probleem’ voor de 911-adepten is natuurlijk de aard van de aandrijving. Die wordt niet verzorgd door een zescilinder boxer op fossiele brandstof, maar door een synchrone elektromotor met permanente magneet. De geweldige boxersound moet je dus missen, maar hé, de goedkoopste Taycan kost ook ‘maar’ 87.200 euro. Dat is dus niet het budget van de gemiddelde gezinsauto, en een caravan mag de Taycan niet trekken. Maar de goedkoopste Taycan kost wel ruim 60.000 euro minder dan zijn oervader en ook de onderhoudskosten zullen waarschijnlijk veel voordeliger uitvallen.

Lichtvoetiger dan vierwielaangedreven Porsche Taycan 4S



Bij de door ons gereden Taycan is het prijsverschil met de Porsche 911 teruggebracht tot zo’n 14.000 euro. Dat komt voor 6044 euro op het conto van het zwaardere accupakket, de Performance Plus Battery. Hiermee wordt het piekvermogen opgeschroefd van 408 naar 476 pk en gaat de opgegeven actieradius van maximaal 431 naar 484 kilometer, het grootste bereik van alle Taycans.

Standaard staat de achterwielaangedreven Taycan op stalen schroefveren, maar de testauto is tegen een meerprijs van 2281 euro voorzien van luchtvering. Een absolute aanrader, al was het maar om de carrosserie in rijk bedrempelde wijken iets hoger te kunnen zetten. Talloze andere accessoires, waaronder de 21-inch wielen, het Sport Chrono-pakket, de - wel érg stevige - sportstoelen en led-matrixkoplampen tillen de prijs naar 133.724 euro.



Ten opzichte van de Porsche Taycan 4S lever je flink wat vermogen in, maar door het ontbreken van de voorste elektromotor, is de instapper ook lichter. Hij weegt nog altijd ruim 2000 kilo, toch voel je dat de auto lichtvoetiger is en de voorwielen alleen maar

hoeven te sturen.

Zo is de achterwielaandrijver gemakkelijker tot een drift te verleiden, waarbij de precieze en directe besturing erg veel vertrouwen biedt. Al slaat driften met een EV eigenlijk nergens op; ben je lekker groen en uitstootvrij bezig, ga je met rondstuivend rubber alsnog een zooitje fijnstof in de lucht blazen. En vergeet na een paar driftrondjes niet nog even bij de bandenboer langs te gaan, waar je 800 euro mag aftikken voor een setje nieuwe achterbanden …



Electric Sport Sound klinkt als een boze tramlijn 11



Toch kunnen we ons voorstellen dat de Grote Groene Verleider je soms op het slechte pad brengt. Zo zetten wij de rijmodusschakelaar op het stuur vaak in de Sport- of Sport Plus-stand. Om de gewenste intimiteiten met het wegdek te optimaliseren, zakt de auto nog iets dichter naar het asfalt en met behulp van launch control schiet je in 5,4 seconden naar de 100 km/h.

Je kunt via het multimediascherm ook nog de Electric Sport Sound activeren, waarbij de elektromotor klinkt als een ufo, al kunnen wachtende tramreizigers hem ook verwarren met een boos klinkende lijn 11. Voor een keertje grappig, maar van ons hoeft het niet, al was het maar om die ov-passagiers op afstand te houden.



Een honderdsprint in ruim vijf tellen is snel, maar niet uitzonderlijk. Eigenlijk is de tussensprint van 80 naar 120 km/h (2,7 s) sensationeler en daardoor verslavender. Het was dan ook geen verrassing dat we de opgegeven actieradius niet haalden. Wij kwamen tot ongeveer 370 kilometer, met een uitschieter tot 404 kilometer bij regelmatig gebruik van de zuinige Range-modus.

In die stand wordt het vermogen beperkt en hanteert de Taycan een door jouzelf gekozen maximumsnelheid. Maar ja, dan ben je met 100 km/h treintje aan het rijden terwijl je een sportstuur met Porsche-logo in handen hebt. Als je met die aardappelen in de frunk – maar zonder Kip – onderweg bent naar Zuid-Frankrijk, is dat goed om het aantal laadstops te beperken, maar het komt het rijplezier niet ten goede.

Beperkt je tijdens laadpauzes tot speed-plassen

Eventuele achterpassagiers zullen die stops trouwens wel toejuichen. Dan krijgen ze even de tijd om hun knellende knieën te bevrijden en de benen te strekken. Gratis Autowereld-tip: beperk je tijdens laadpauzes tot speed-plassen en het nuttigen van een enkele espresso, want de Taycan laat zich in 22 minuten van 5 tot 80 procent accucapaciteit bijladen. Tenminste, als de laadpaal meewerkt - dat is niet altijd het geval, zo hebben we gemerkt.

Als je naar een snellaadpaal koerst die in het Porsche-navigatiesysteem staat, wordt het accupakket trouwens alvast voor het laadproces opgewarmd. Dat bekort de laadcyclus, alleen is het grootste snellaadpalennetwerk van Nederland niet in de Porsche-navi opgenomen … We kennen merken die dit soort zaken beter op orde hebben.

Een ander minpuntje is de beperkte mate van regeneratie van de remenergie, waardoor one pedal driving niet mogelijk is. Dat zou de range ten goede komen, maar blijkbaar vindt Porsche het rijden met alleen het stroompedaal niet passen bij zijn supersportsedan. Groen is mooi, maar je moet het niet overdrijven …

Conclusie

Petje af voor Porsche. Ook als achterwielaangedreven instapper heeft de elektrische Taycan de Porsche-magie behouden, bovendien is de wegligging fabelhaft. Alleen dat geluid … Desondanks verwachten we dat Porsche dit jaar nog meer Taycans gaat verkopen dan de 455 van vorig jaar. En de Tesla Model S dan? Hoe goed en krachtig ook, er is iets dat de Amerikaan mist: het Porsche-logo.