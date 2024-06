Review: Porsche Taycan Cross Turismo (2024) laat zich EV-kroon niet afpakken

Tests

De Porsche Taycan heeft na ruim vier jaar een uitgebreide upgrade gekregen. Hier profiteert de Cross Turismo ook van. In deze test ruisen wij door het struikgewas met een donkergroene Porsche Taycan 4 Cross Turismo.

Wat is opvallend aan de nieuwe Porsche Taycan (2024)?

Bij Porsche kunnen ze niet stilzitten. De EV-markt beweegt snel en het Duitse sportwagenmerk moet aan kop blijven hollen. Zodoende kreeg de Taycan een uitgebreide upgrade waarbij vooral de aandrijflijn op de schop ging. Dan hebben we het over meer vermogen, een grotere actieradius, nog snellere sprinttijden en kortere laadpauzes. Hierover lees je meer bij vraag 2.



Van de buitenkant herken je de Porsche Taycan van modeljaar 2024 aan de gewijzigde neus. Het front oogt gladder en strakker, vooral omdat de koplampen niet meer direct aansluiten op de grote luchthappers in de bumper. Op de achterkant van onze testauto licht de merknaam Porsche rood op. Dit opvallende extraatje kost 1358 euro.

Wat is goed aan de nieuwe Porsche Taycan Cross Turismo?

Porsche heeft zich niet ingehouden met de update van zijn elektrische vlaggenschip. De Taycan komt wederom in drie smaken: als sedan, als Cross Turismo met offroad-trekjes, en als Sport Turismo. Het vermogen werd serieus opgekrikt: de reguliere Taycan kreeg er ruim 80 pk bij en de Turbo S met Launch Control gaat er volgens de nieuwe cao maar liefst 190 pk op vooruit. Met 952 pk en een honderdsprint van 2,4 seconden (-0,4 sec.) is de Turbo S het topmodel.

Onze testauto is de 435 pk sterke Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Het instapmodel van 119.400 euro sprint in 4,7 seconden naar de honderd en als we eerlijk zijn is dat vlug genoeg. Draai de knop op het stuur in de Sport Plus-stand, geef volgas en de magen van alle inzittenden worden precies genoeg gekieteld. De besturing is zo vertrouwd en voorspelbaar als je favoriete film voor de achtste keer kijken.

De grotere actieradius is het resultaat van een indrukwekkende optelsom van elektrische aanpassingen. De batterij werd opgerekt van 93 tot 105 kWh (bruto waardes), Porsche plaatste een nieuwe elektromotor en een nieuwe warmtepomp, en het warmtebeheer ging op de schop. Ook regenereert de nieuwe Taycan krachtiger dan zijn voorganger. Wat dit doet voor het stroomverbruik, lees je onze actieradiustest van de Porsche Taycan.

Porsche-rijders met een nieuwe Taycan drinken hun koffie voortaan gloeiendheet, want het laadvermogen piekt tegenwoordig bij 320 kW. Dat is 50 kW meer dan voorheen. En doordat hij vijf minuten lang kan laden met meer dan 300 kW, schiet de batterij in 18 minuten van 10 tot 80 procent. Op het instrumentarium zie je de temperatuur van het accupakket en welke laadsnelheid je kunt verwachten als je op dat moment zou inpluggen.



Wat kan beter aan de Porsche Taycan Cross Turismo?

Een nieuwe Porsche aanschaffen is net alsof je een nieuwbouwhuis koopt. Bij de een moet je tienduizenden euro’s reserveren voor een high-end keuken en een houten vloer, bij de ander komt er zomaar 45.639 euro aan prestatie verhogende opties bij. Onze testauto kost dus niet 119.400 euro, maar 163.189 euro. Maar zo werkt het nu eenmaal.

Als ik twee nadelen moet noemen van een auto die ik verder geweldig vind, dan zijn dit ze. Het is een beetje raar dat je zachtjes tapt op het centrale touchscreen, maar dat je het scherm van de klimaatregeling echt moet indrukken. Dat is niet consistent. Ten tweede belandde ik herhaaldelijk in verkeerssituaties waarbij wat imposant uitlaatgetoeter een handig communicatiemiddel was geweest. Het sportieve gezoem van de Taycan heeft niet dezelfde impact.

Wat moet je weten over de prijs van de Taycan 4?

Het optiebeleid van Porsche kwam hierboven al even aan bod, maar ere wie ere toekomt: de standaarduitrusting is luxer geworden. De draaiknop op het stuur is nu standaard, evenals adaptieve luchtvering. Alle vierwielaangedreven versies krijgen een nieuw Porsche Active Ride-onderstel. In onze Cross Turismo is het verschil in veercomfort tussen Comfort en Sport Plus duidelijk te merken. Als meest 'terreinwaardige' van de drie, heeft-ie zelfs een Gravel-stand.



Met een instapprijs van 107.000 euro is de Porsche Taycan misschien niet voor iedereen weggelegd en aanschafsubsidie kun je op je buik schrijven. De Taycan Sport Turismo moet zelfs minimaal 108.100 euro kosten en de Taycan 4 Cross Turismo behoort pas vanaf 119.400 tot de mogelijkheden.

Wat vind ikzelf van de Porsche Taycan Cross Turismo?

Hier kan ik kort over zijn: dit moet ‘m worden. De Cross Turismo is in mijn ogen de stoerste, handigste en meest begeerlijke variant van de Taycan. Zeker in deze kleur. Ik hou van EV’s die sportief rijden, maar ook genoeg comfort bieden. Het instapmodel is voor mijn doen krachtig en snel genoeg. Ik ben vooral content dat Porsche de actieradius en het snellaadvermogen heeft opgerekt.

Als ik lezers van deze review die de Taycan 4 Cross Turismo wél kunnen betalen één tip mag geven: vink niet blind de optionele sportstoelen aan. Die voelen ronduit hard aan. Je mag dan het Porsche-geloof aanhangen, je hoeft niet het gevoel te krijgen op een houten kerkbank te zitten.