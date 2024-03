Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin de musclecar terugkeert en Tesla standje krijgt van EuroNCAP. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop

+ Rijden met de belangrijkste Peugeot van 2024



Het regent primeurs bij de Peugeot e-3008. De concurrent van de Tesla Model Y en Renault Scenic staat op een nieuw platform, heeft een actieradius van ruim 700 kilometer én je krijgt acht jaar garantie. Maar er is één oude Franse eigenschap die we missen bij onze testrit met de belangrijkste Peugeot van 2024.

+ Elektrische Dodge Charger bewijst: musclecar is niet dood

Toen Dodge eind 2023 de stekker uit de productie van de Challenger trok, moesten de fans een traantje wegpinken. Het definitieve einde van de traditionele musclecar leek aanstaande. En dat is het ook, maar toch ook weer niet …. Dodge steekt de klassieke Amerikaanse muscle car in een nieuw, elektrisch jasje. Maak kennis met 's werelds eerste en enige elektrische musclecar: de nieuwe Dodge Charger.



+ Eindelijk! Een nieuwe Nissan Leaf!



Het verhaal van de elektrische Nissan Leaf is tragisch: van voorloper veranderde hij in zijn 14-jarig bestaan in een lachertje. De huidige Leaf rolde afgelopen week murw geslagen voor het laatst van de band. Hopelijk herpakt Nissan zich nu hij is opgehoepeld en er plek is voor een gloednieuwe Leaf. We hebben een verzoek aan Nissan: graag een revolutionair nieuw model dat eer doet aan Nissans pioniersrol op EV-gebied.



- Tesla was een beetje dom en krijgt het lid op de neus



Onze hekel aan de richtingaanwijzers van de Tesla Model 3, die op het stuur zitten, staken we niet onder stoelen of banken. Ons zure stukje op autoreview.nl kwam ons op een teleurgestelde mail te staan van de PR-manager van Tesla: kon het misschien een onsje minder met de kritiek op zo'n detail? We krijgen bijval: EuroNCAP bestraft Tesla waarschijnlijk met een ster minder, want richtingaanwijzers op het stuur zijn gevaarlijk.



- Arm Porsche: brand op vrachtschip levert gepeperde claim op

Weet je het nog? Twee jaar geleden zonk een vrachtschip genaamd Felicity Ace, met aan boord honderden peperdure bolides. De oorzaak was een brand. Nu is er ook een hoofdschuldige: de pyromaan bleek een Porsche. Nu wordt de Volkswagen Group, eigenaar van Porsche, door zowel de exploitant van het vrachtschip als de verzekeraar aangeklaagd.



- 50 jaar VW Golf wordt sobertjes gevierd



De Volkswagen Golf 50 Edition, het jubileummodel, wordt geleverd met een 204 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn. Dat is een fijn ding, maar je kunt hem ook in een gewone Golf krijgen. Wat heeft Volkswagen verder aan feestmutsen, toeters en bellen uit de kast getrokken? Nou, hou je vast ...