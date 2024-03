De musclecar is niet dood, hij leeft! En misschien komt-ie wel naar Nederland

Nieuws

Toen Dodge eind 2023 de stekker uit de productie van de Challenger trok, moesten de fans een traantje wegpinken. Het definitieve eind van de traditionele musclecar leek aanstaande. En dat is het ook, maar toch ook weer niet …

Dodge steekt de klassieke Amerikaanse muscle car in een nieuw, elektrisch jasje. Het Stellantis-merk kondigt de lancering aan van 's werelds eerste en enige elektrische musclecar: de gloednieuwe Dodge Charger. Maar voordat je nu meteen wegklikt; de nieuwe Charger wordt ook leverbaar met verbrandingsmotor!

Hoe snel is de elektrische Dodge Charger?



De nieuwste Dodge Charger zet de traditie voort als de snelste en sterkste musclecar op de planeet. Het verschil met vroeger is dat de groengemutsten onder jullie hem ook kunnen rijden, zonder vrees voor een fossiele-brandstofkater. Hoewel Dodge deel uitmaakt van Stellantis, heeft-ie uiteraard niet dezelfde 156 pk sterke aandrijflijn die in bijna alle andere EV's van het concern ligt.

De elektrische Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 pakt uit met 670 pk en knalt van 0 naar 96 km/u in 3,3 seconden. De kwartmijl? Daar doet-ie ongeveer 11,5 seconden over. De power komt uit twee elektromotoren, gevoed door een accupakket van 100,5 kWh.

Actieradius Dodge Charger



Als je vaak zulke sprintjes trekt, is de batterij van de nieuwe vierwielaandrijver waarschijnlijk net zo snel leeg als de benzinetank van zijn achtcilinder voorgangers. Dan wil je graag snel weer wat prik kunnen bijladen. Volgens Dodge ben je van 20 tot 80 procent accucapaciteit 27 minuten kwijt. Wat de exacte snellaadcapaciteit is, daarover zwijgen de Amerikanen.



Wie een beetje normaal doet, hoeft gelukkig geen laadpaalknuffelaar te worden. Met de 670 pk sterke Charger Daytona Scat Pack zou je 418 km kunnen rijden, de 496 pk sterke Charger Daytona RT moet een bereik van 510 km hebben.



Nieuwe Charger met benzinemotor



Wie niks van elektrische musclecars moet hebben, kan bij Dodge ook weer aankloppen voor een Charger waar alleen pure benzine door de leidingen vloeit. Alleen moet je niet meer op traditionele, blubbervette V8-motoren rekenen. De benzine-Chargers moeten het doen met geblazen 3,0-liter zes-in-lijn-motoren, de zogenaamde Hurricanes.

Behelpen? Dat valt met een vermogen van 420 of 550 pk vast mee, al leg je het wel af tegen de elektrische variant. Net als de elektrische Charger hebben de benzinemodellen standaard vierwielaandrijving.

Coupé en sedan



De productie van de coupéversies van de Dodge Charger Daytona Scat Pack en R/T start in 2024, gevolgd door de vierdeursmodellen in 2025. Want terwijl de coupéversie van Dodge’s muscelcar vroeger Challenger heette en de sedan Charger, dragen ze nu allemaal dezelfde naam. Een grote derde of vijfde deur zorgt voor extra praktische bruikbaarheid.



Komt de elektrische Charger naar Nederland?



Voor het interieur heeft Dodge een mooie fusie weten te creëren tussen Amerikaans erfgoed en moderne connectiviteit. In Nederland kon je via de officiële kanalen al jaren geen Charger of Challenger meer kopen, maar wie weet komen de elektrische Chargers wel onze kant op. Van een exorbitante bpm zullen ze in elk geval geen last hebben.