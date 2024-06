Hier kan geen EV tegenop: nachtbraken met een V8 van BMW en Dodge

Tests

Auto’s als de BMW M8 en de Dodge Challenger zijn de dinosaurussen van het huidige autotijdperk. Voordat dit tweetal definitief in de vitrine met V8-fossielen terechtkomt, gaan we nog een keertje met ze nachtbraken in Hamburg.

Het voelt als het laatste biertje tijdens het afscheidsfeest van een stel vrienden dat zich heeft aangemeld voor het vreemdelingenlegioen. Ze gaan een onzekere toekomst tegemoet en de komende jaren moet je het zonder hen doen. Het is zelfs onzeker of je ze ooit nog terugziet.



Oké, de BMW M8 en de Dodge Challenger zijn ‘maar’ auto’s, toch vervult deze reportage ons met weemoed. De droom van de V8 is bijna voorbij, laten we daarom nog één nachtje doorzakken en de benzine rijkelijk laten vloeien door de zestien verbrandingskamers van deze twee mastodonten. Want als we de achtpits motormars nú niet door de nacht laten galmen, wanneer dan wel?



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Dodge Challenger V8 uit productie



De Challenger was in de Lage Landen al jaren alleen nog via grijze import leverbaar. En onlangs heeft Dodge de productie van de ­Challenger met de klassieke achtcilinder zelfs helemaal stopgezet. De laatste speciale modellen hebben gelukkig hun weg nog over de Atlantische Oceaan gevonden. Maar om er eentje te bemachtigen, moet je bij de oosterburen aankloppen.



Meer bijzondere reportages lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Elektrische musclecar



De toekomst van Dodge is ­elektrisch – hoe hard je ook met je cowboy­laarzen stampvoet en hoe hoog je de­­ ­Confederate Flag ook hijst. Sterker nog, een paar maanden geleden liet Dodge zijn eerste volledig elektrische musclecar zien. Dat is de 670 pk sterke Charger Daytona, die in 3,4 seconden naar de 100 km/h snelt. Toegegeven, er komen ook nieuwe Chargers met verbrandingsmotor, maar dat zijn zes­­cilinders - de V8 heeft definitief afgedaan.

Laatste verbrandingsmotor BMW

Ook in München is de kogel door de kerk. In de honderdjarige fabriek waar vliegtuigmotoren, zescilinders in lijn en achtcilinders werden gebouwd, heeft BMW in november 2023 de laatste verbrandingsmotor geproduceerd, een V8-biturbo. ­Ge­­lukkig hebben de Duitsers ook nog een ­vestiging in Oostenrijk, waar het motorblok voor de BMW M8 Competition wordt geassembleerd.



“Ooit was de Challenger een musclecar-held, tegenwoordig is het voor veel mensen een fossiele paria in transitietijd.”

Niet lang meer, en ook de dagen van de BMW M8 zoals we die kennen, zijn geteld. Zijn elektrische opvolger zit al in de planning en krijgt waarschijnlijk 1000 pk ... Maar zo ver is het nog niet. En daarom hebben we een laatste date met de Challenger en de M8. Tijdens onze date ­hebben we de groenste inwoners van ­Hamburg waarschijnlijk een hevige, maar kortstondige nachtmerrie bezorgd. Sorry nog voor de geluidsoverlast, we lieten ons meeslepen door emotie. Want hoe snel-ie ook is, hier kan geen elektrische auto tegenop!



Dodge Challenger in Hollywood-films



Op 22 december rolde in de Canadese fabriek in Brampton de laatste Dodge Challenger van de band. De diehard fans uitgezonderd, had de auto bij veel mensen het imago gekregen van een fossiele paria in transitietijd. Hoe anders was dat eind jaren 60, begin jaren 70 ... Toen was de Dodge Challenger het icoon van het musclecar-tijdperk en hij schopte het zelfs tot Hollywood-ster in een aantal spannende films. Maar nu is het tijdperk van de klassieke musclecar ten einde.

BMW M8 loopt op laatste benen



De BMW M8 leeft nog en is topfit, toch loopt ook hij op z’n laatste benen. Misschien had hij ook kunnen uitgroeien tot een filmster, maar zijn carrière verliep nogal grillig. Zijn jeugd was wild: geboren als 6-serie in de jaren zeventig, werd hij in 1989 heropgevoed tot de 8-serie, om de luxeverlangens van de sportieve happy few te vervullen. Hij was wat dikkig en stond meer te boek als beschaafde GT dan als echt sportwagen.



“Opeens verandert de keurige sportcoupé in een weerwolf, ook als de klok nog geen middernacht geslagen heeft.”

Pas in 2018, toen BMW de 8-serie opnieuw tot leven wekte, vond hij zichzelf terug. Hij begon zijn wedergeboorte op Le Mans als M8 GTE, een langeafstandsracer. Maar de straatversie liet niet lang op zich wachten. Alleen waren er op dat moment al zoveel goede sportwagens met sterallures te koop, dat het te laat was voor een grote carrière.

Verslavende prestaties



Zelfs in zijn eigen segment is de BMW 8-serie geen bestseller geworden. Wie wel voor BMW’s sportieve topmodel is gevallen, mag van geluk spreken. Helemaal degenen die voor dik twee ton een ticket voor de cockpit van de M8 Competition ­hebben bemachtigd. Zij gaan na elke acceleratieproef of bochtensequentie op zoek naar de replay-toets. Zo verslavend werken zijn prestaties. Tegelijkertijd is het een sport­wagen met gecultiveerde manieren, maar zodra je maximale ­prestaties eist, is hij klaar voor een rit op de limiet. Dan verandert de keurige sportcoupé in een weerwolf, ook als de klok nog geen middernacht geslagen heeft.

Elektrische bakfietsers



Vanavond ademt de dubbel geblazen V8 van de BMW M8 kalm de frisse lucht van de Noord-Duitse havenstad in. Met zijn agressieve, op de racesport geïnspireerde achtcilindersound doet hij elektrische bakfietsers gruwen, en zet hij alle sportwagenliefhebbers in vuur en vlam. We beelden ons in dat die laatste groep, smachtend als Julia’s in afwachting van hun Romeo, het balkon op stormen wanneer de M8 in aantocht is.

De man of vrouw achter het stuur laat al die belangstelling relaxed over zich heenkomen. Elke input, of die aan het stuur, het rem- of gaspedaal is gericht, wordt doeltreffend en toch ontspannen verwerkt. Zeker bij stiekeme sprint­oefeningen en het manoeuvreren door smalle, bochtige straatjes is dat ontzettend fijn. De aandrijflijn van de BMW M8 mag tot de dino’s behoren, de Zuid-Duitser rijdt en stuurt hypermodern.

V8-blues is als Europapa van Joost Klein



Zoals Joost Klein met zijn Europapa de vertolker is van de Europese gedachte, zo is de Dodge Challenger de aangewezen auto om de Amerikaanse V8-blues ten gehore te ­brengen. En dan kan zijn neus met de pro­vocerende voorspoiler en de priemende ­koplampen er nog zo dreigend uitzien, zolang de krukas met een stadse 1500 toeren per minuut zijn rondjes draait, kabbelt het V8-deuntje kalmpjes voort. Maar als je de motor met het maximum toerental laat flirten, gaan ieders nekharen overeind staan.



Dodge met 6,4-liter V8



De rauwe 6,4-liter V8 echoot meedogenloos tegen de bakstenen muren van het verlaten pakhuisdistrict. Hij klinkt bijna net zo heftig als de hels hamerende Nascar-monsters tijdens de shootout op de Daytona Speedway. Met een beetje gas is het showtime, waar de Dodge ook verschijnt.

In de verbrandingskamers worden de 485 pk en 644 newtonmeter nog op de klassieke manier opgebouwd. Met onmetelijk grote zuigers, die bij hoge toerentallen een enorme krachtsexplosie naar de achteras sturen. Ondertussen schudt de Shaker-luchthapper op het ritme van elke gasstoot, als ware het een van de hakkers in de video met Joost Kleins songfestival-hit. Helaas zijn beide inmiddels gediskwalificeerd ...



Hoe krachtig de aangekondigde elektrische musclecars van Dodge ook worden, nooit zullen ze hun inzittenden zo’n intens kippenvel bezorgen als deze dino.



Genieten met de raampjes open

Veel te snel is de nachtfilm alweer bijna ten einde. De laatste scènes flitsen voorbij in de breedbeeldvoorruit van de Challenger en we zijn nog maar een minuutje verwijderd van het THE END-scherm. En dat terwijl de ­uitnodigend brede en zachte sportstoelen gemaakt lijken voor bingewatchen. Of beter­ nog: een marathonfilmsessie bij een Californische drive-inbioscoop. Raampjes open, luidspreker à la sixties steunend op het portier. Aan de andere kant maakt het niet uit waar je bent of wat de thermometer zegt. Door de Challenger waait altijd een vleugje warme, Californische avondlucht.



BMW met 625 pk



De BMW M8 Competition verheerlijkt niets of niemand uit het verleden. Hij staat stevig in het hier en nu. Zijn manier om power te leveren, is zowel modern als tijdloos. Net boven het stationair toerental komt de 750 newtonmeter al vrij en die blijft tot ruim 5000 toeren gewoon beschikbaar. Houd je het gas op de plank, dan haakt ­vervolgens de volle 625 pk naadloos aan. Totdat de toerenbegrenzer bij 7000 tpm een eind maakt aan deze orgie van kracht en de toerenopbouw in de volgende versnelling kan beginnen.



Langzamerhand draait de zon het daglicht aan en versterft de achtcilindermuziek. De nachtvoorstelling is ten einde. Hoewel Dodge en BMW verschillende scripts volgen, waren ze voor één nacht bondgenoten. Twee hoofdrolspelers die de mooie geschiedenis vertellen van de achtcilinder, die binnenkort definitief afgelopen is.