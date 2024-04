Sjoerd over zijn SUV met dikke V8: "Niet verstandig, maar ik word er heel blij van"

Nieuws

Na een paar nette BMW’s en een keurige Audi, wilde Sjoerd Reitsma een stoere auto die niet bang was voor een beetje modder en een natte hond. Zijn keus viel op een Range Rover Sport - met een V8 ...



“Het is natuurlijk geen verstandige aankoop, maar ik word er wel heel erg blij van.” En dat zien we: met een glimlach van oor tot oor zit Sjoerd (40) achter het stuur van zijn Range Rover Sport uit 2007. De luchtvering zorgt voor een geciviliseerd comfort.



Maar wanneer Sjoerd het gas­pedaal richting het hoogpolige tapijt duwt, moet de achtcilinder zijn best doen om zijn oerkreten te onderdrukken. Dat lukt niet helemaal, al denk je bij deze V8-grom eerder aan een adellijke polospeler te paard dan aan een beschonken, halfnaakte voetbalhooligan. De glundering op Sjoerds gezicht is er niet minder om, maar er zit ook iets van opluchting in zijn blik, want er moesten wel wat hobbels overwonnen worden om de auto in de huidige technische staat te krijgen.



Range Rover Sport als 'beste rijdersauto'



Ondanks de toevoeging ‘Sport’ torent ook deze Range Rover hoog boven het andere verkeer uit. Volgens Land Rover zelf was dit destijds ‘de beste rijdersauto’ die het merk ooit had gemaakt. Dat was onder meer te danken aan het Dynamic Response-systeem, dat hellen en duiken in scherpe bochten en bij hard remmen op asfalt moest tegengaan.



Hoewel Land Rover de namen van de concurrentie nooit over de stiff upper lip kreeg, werd de Range Rover Sport wel degelijk gezien als een Britse poging om de Porsche Cayenne en BMW X5 van repliek te dienen. Het in 2004 gepresenteerde model was een uitvloeisel van de eerder getoonde Range Rover Storm, een driedeurs conceptcar. De productieversie kreeg een vijfdeurs carrosserie en stond op de bodemplaat van de Land Rover Discovery.



Korter en lager dan gewone Range Rover



De styling van de Sport was weer sterk geënt op de 'gewone' Range Rover. Pas als je ze naast elkaar zet, valt op dat de Sport een stuk korter (-16 cm) en lager (-10 cm) is, en een veel kortere wielbasis (-13,5 cm) heeft. De Sport werd geleverd met twee benzinemotoren en twee diesels. De instap-benzineversie had een 4,4-liter V8 met 300 pk en het klapstuk is een supercharged 4.2 V8 met 390 pk. Aan de andere kant van het spectrum staat een ­2.7 V6-­turbodiesel met 190 pk. Wie wel een V8 wilde, maar zich niet blauw wilde betalen aan de benzine, kon terecht bij de 275 pk sterke 3.6 TDV8.

Ondanks zijn iets bescheidener afmetingen gaat de Range Rover Sport zeker niet kopje onder in het suv-rijke polderlandschap van 2024. En al helemaal niet met de metallic rode lak die Sjoerds auto kleurt. Wel vragen we ons af: hoe komt een jonge veertiger erbij om dagelijks in zo’n dinosaurus brittanicus te gaan rijden?

'Iets ruigers dan een nette Audi'



Sjoerd: “Ik ben altijd een autoliefhebber geweest. Als kind was ik veel bezig met modelbouw van autootjes en mijn eerste echte auto was een Peugeot 205. Daar heb ik als jonge jongen heel Europa mee rondgetoerd. Ik deed aan bergbeklimmen en de auto zat helemaal vol met stickers van bergsportmerken.



“Die Volkswagen Polo vond ik zo saai dat ik ’m heel snel weer heb weggedaan.”

Als opvolger van de 205 kocht ik een Volkswagen Polo, maar die vond ik zo saai dat ik ’m heel snel weer heb weggedaan. Daarna heb ik in allerlei verschillende ­merken en modellen gereden. Onder meer twee Volvo’s waar altijd alles in paste, een paar fijne BMW’s en zelfs een Mini.

Voordat ik deze Range Rover kocht, had ik een Audi A4 Avant. Best een chique bak en ik was er ook heel precies mee. Maar met drie jonge kinderen, een labrador en een actief buitenleven, paste zo’n keurig nette auto niet meer bij ons gezin. Ik wilde graag iets ­ruigers, waarbij ik niet bang hoefde te zijn voor een vlekje of een krasje. Met die gedachte in het achterhoofd begon ik te ­kijken naar grote, ruime suv’s.



Aantrekkelijke youngtimerregeling



Helemaal boven aan mijn lijstje stond de nieuwe Land Rover Defender, maar die is nog te begrotelijk. Bovendien wilde ik als beginnende ondernemer graag van de aantrekkelijke youngtimerregeling gebruikmaken, en dus moest de auto minstens vijftien jaar oud zijn. De Audi Q7 en BMW X5 vind ik gaaf, maar ook die zijn voor m’n gevoel toch weer wat te netjes. Bovendien past dit merk goed bij mij. Ik ben een buitenmens, deed vroeger veel aan klimmen, hiking en survivaltochten. Toen ik hem net had, zei mijn moeder ook meteen: ‘dit is helemaal jouw auto’.”



“De verkoper gaf aan dat je jaarlijks 5000 euro voor onderhoud moet reserveren.”

Sjoerds rode Range Rover Sport is een Canadese importauto, die zichtbaar al geruime tijd te koop stond. Maar door de uitstraling en de kleurencombinatie van de auto, ging Sjoerd toch voor de bijl.

Eigenaardigheden tijdens de proefrit



“De verkoper in Amersfoort was heel eerlijk en gaf aan dat je met zo’n auto algauw 5000 euro onderhoudsbudget per jaar moet reserveren. Dat leek me een beetje pessimistisch, al merkte ik tijdens de proefrit al wel een paar eigenaardigheden. Verschillende knipperende lampjes en bij het nemen van een scherpe linkerbocht, blokkeerden de rechterwielen. Dat was even schrikken, haha. Eigenlijk was ik meteen verkocht, maar voordat ik de knoop doorhakte, liet ik wel een aankoopkeuring uitvoeren bij een merkspecialist op hetzelfde bedrijventerrein.”

Typisch Range Rover: foutmeldingen luchtvering



Gezien Sjoerds positieve koopbeslissing, gaan we ervan uit dat de keuring meeviel. Sjoerd: “Nou, nee. Daar kwam een waslijst uit van hier tot Tokio. Het spannendst waren de foutmeldingen van de luchtvering­, want dat kan flink in de papieren lopen. Daarnaast was het een en ander mis met de wielophanging en waren de banden vierkant van het lange stilstaan. Maar op het volgekalkte A4’tje stonden ook simpele ­dingen, zoals defecte parkeersensoren. De motor en de versnellingsbak waren gelukkig helemaal oké.

“Mijn vriendin riep: 'wat heb je nou gedaan!”

Met die lijst ben ik naar de verkoper terug­gegaan. Als hij mij echt een ­serieuze korting zou geven, beloofde ik dat ik nooit meer bij hem langs zou komen om te reclameren. Die man besefte dat-ie moeilijk van de auto af zou komen, en ging akkoord. Mijn vriendin had zo haar twijfels en riep: ‘wat heb je nou gedaan?!’ Vervolgens heb ik de auto naar de vijfhonderd meter verderop gelegen specialist gebracht, en was ik ’m twee weken kwijt.



Ze hebben de auto helemaal spic en span gemaakt en daar was de rekening ook naar. Een van de duurste ­posten was een nieuwe pomp voor de luchtvering. Al met al liep ik er aardig op leeg, en over een tijdje moet-ie weer naar de garage, want het Dynamic Response-­systeem werkt niet goed.”



Nachtmerriescenario



Voor een gemiddelde automobilist is dit een nachtmerriescenario, maar Sjoerd kan er wel om lachen: “Ach, ik had er rekening mee gehouden en ik zit nog steeds binnen budget. Dat is ook wel te danken aan die garage. Waar mogelijk gebruiken ze goede tweedehands onderdelen en dat scheelt enorm in de kosten.”

“Deze auto geeft je het idee dat je de hele wereld aankunt.”

Wanneer Sjoerd instapt – of beter gezegd: in de auto klimt – en op het beige leer gaat zitten, is-ie weer blij als een kind. “Elke rit met deze auto is een beleving en maakt me bij voorbaat vrolijk. De stoelen en de hoge zit zijn heerlijk. Onlangs zei ik nog tegen iemand dat ik nergens lekkerder zit dan in m’n auto. Het navigatiesysteem is hopeloos verouderd, kansloos. Maar als je het contact aanzet, verschijnt op het navigatieschermpje een kompas. Dat geeft je het idee dat je in deze auto de hele wereld aankunt. Stom, natuurlijk, maar ik heb het altijd aanstaan. Alleen ben ik tot dusver nog niet verder geweest dan Nijmegen, haha.

Benzineverbruik Range Rover Sport



Van de zomer is het de bedoeling dat we met de kinderen, de hond én onze De Waard-tent op vakantie naar het buitenland gaan. Dat zal qua brandstof­kosten wel even slikken worden. Hij rijdt ongeveer 1 op 6, maar goed, dat weet je van tevoren. Toen ik de auto net had, verzon ik telkens smoesjes om de motor te starten en een ritje te maken. Vooral omwille van het fantastische geluid. Maar vanwege het hoge verbruik op korte afstanden, ga ik nu weer wat vaker met de fiets …

“Man, het is 2024, en dan kom jij aanrijden in zo'n benzineslurper!”

Waar ik niet echt bij had stilgestaan, waren de reacties van sommige mensen in mijn omgeving, want zo’n auto koop ik echt voor mezelf. Onderweg krijg ik vaak opgestoken duimpjes, aan de andere kant merk ik ook wel dat sommige medeweggebruikers me in deze auto minder welwillend behandelen. De meningen zijn duidelijk verdeeld.



Zo ging ik, trots als een kleuter op zijn nieuwe driewieler, de auto aan een paar EV-rijdende vrienden laten zien, maar die reageerden in de trant van ‘gast, dat kan toch niet meer, het is 2024, en dan kom jij aanrijden in zo’n benzineslurper, ga toch elektrisch rijden!’. Ik snap dat wel, hoor, maar daar ben ik nog niet aan toe.” We kunnen Sjoerd een beetje geruststellen door te vertellen dat het in veel gevallen beter voor het milieu is om nog een tijdje in een oude benzineauto te blijven doorrijden, dan een splinternieuwe EV te laten bouwen. Al zal het bij een suv met een 4,4-liter V8 wel kantje boord zijn …

Halleluja-moment

Sjoerds enthousiasme is overgeslagen op zijn achtjarige zoon Merijn. “Hij is helemaal weg van Tesla’s, maar deze auto vindt-ie ook heel stoer. Het mooist vindt-ie de koude start. Net op het moment dat ik een tijdje terug de motor startte, kwam er een groepje buurtkinderen voorbij. Hij zei tegen me: ‘zag je dat papa, ze schrokken helemaal’.



Ook wil hij heel graag dat ik die draaiknop voor de verschillende ondergronden probeer, maar daar durf ik nu nog even niet aan te komen, haha. Al lijkt het me wel leuk om samen met m’n zoon eens een 4x4-event te bezoeken. Hij is misschien nog wel meer met de auto bezig dan ik. We hadden ’m nog maar net of Merijn had een echt halleluja-moment. Klapt-ie ineens een videoscherm uit het dak – dat had ik zelf nog niet eens gezien.



Alleen Buurman & Buurman



Dus wij naar de kringloopwinkel om een stapel kinder-dvd’s te halen, blijkt dat het scherm met de Noord-Amerikaanse videostandaard NTSC werkt, en niet met het Europese PAL-systeem. Logisch, gezien de Canadese oorsprong van de auto, maar daar had ik niet aan gedacht. Dat was voor de kinderen een beetje treurig, al deed één dvd het wel: Buurman en Buurman.” Leuk voor de kids, maar om als ouder onderweg nou urenlang ‘a je to’ aan te moeten horen …

Zijn er nog zaken, even los van de resterende technische issues, die je nog wilt ­aanpakken? Sjoerd, met een grote glimlach: “Ach ja, er is altijd wel iets, alleen moet ik dat niet te veel uitspreken, want daar wordt mijn vriendin heel verdrietig van. Snap ik ook wel, want toen ik onlangs naar de bandenboer ging om een scheurtje in één van de velgen te laten repareren, kwam ik een uur later terug met vier nieuwe wielen en ­banden … Was een goeie deal, maar het tikt toch aan.



“Zolang de motor en versnellingsbak het goed doen, blijf ik lekker doorrijden.”

Daarnaast zou ik de grijze kunststof onderdelen aan de buitenkant zwart willen laten maken. Verder merk je wel dat de elektronica verouderd is. De regensensor van de ruitenwisser doet soms vreemde dingen en ik vraag me af hoe goed de adaptieve cruisecontrol nog werkt. Een ander gekkigheidje is de AUX-aansluiting. Die zit niet in de audiobedieningsunit, maar helemaal achter in de tunnelconsole en dus heb je een meterslang snoer nodig als je naar muziek op je telefoon wilt luisteren.

Een ander cosmetisch dingetje is het leer van de voorstoelen; dat is wat craquelé en heeft een opknapbeurt nodig. Maar ook dat heeft geen haast. Zolang de motor en de versnellingsbak het goed doen, blijf ik heerlijk doorrijden.”

