Test BMW iX3, Ford Mustang Mach-E en Mercedes EQC: waarom 2 elektromotoren niet altijd beter is

Met de iX3 laat BMW de switch naar elektrisch rijden haast ongemerkt plaatsvinden, terwijl Ford de komst van de Mustang Mach-E juist van de daken schreeuwt. De Mercedes EQC zit er ergens tussenin: hij heeft de genen van de GLC, zoals de iX3 een variant van de X3 is, maar probeert dat met veel make-up te verbergen.

BMW iX3 is snel genoeg

Ford levert zijn elektrische suv met achterwiel- of vierwielaandrijving. Bij onze AWD-versie drijft een 290 pk sterke elektromotor de achterwielen aan. In combinatie met een motor voorin, ontstaat een systeemvermogen van 346 pk en 580 Nm. Met zo’n potige aandrijflijn maakt het weinig uit dat de auto 2,2 ton weegt; de beide elektromotoren katapulteren hem in minder dan 6 seconden naar de honderd.

De Mercedes EQC heeft ook twee elektromotoren, goed voor een imposant systeemvermogen van 408 pk en 760 Nm. Daarmee dendert het 2,5 ton zware hunebed van 0 naar 100 km/h in slechts 4,9 seconden.

BMW heeft zich ingehouden: de iX3 beschikt over één elektromotor van 286 pk en 400 Nm. Hij is krachtig genoeg om de standaardsprint in 6,5 seconden te volbrengen. Niet de snelste sprinttijd, maar evengoed heel vlot.

Actieradius BMW iX3 groter dan die van Mercedes EQC

Wij kwamen met relatief lage temperaturen en hoge snelheden op een gemiddelde van 26,5 kWh/100 km. Daarmee is de Ford Mustang Mach-E niet de zuinigste in de test, maar dankzij het ronduit grote accupakket van 88 kWh, komt hij wel dik 300 kilometer ver. En dat zijn zelfgemaakte, in roomboter gebakken en met volvette mayonaise geserveerde kilometers.

In vergelijking is de Mercedes EQC ronduit dorstig. Hij verbruikt 33,6 kWh per 100 kilometer, wat neerkomt op een actieradius van 238 kilometer. Valt dat even tegen.

Met een capaciteit van 74 kWh heeft de BMW iX3 de kleinste batterij, maar daar staat een laag stroomverbruik tegenover. Aangezien 100 kilometer afleggen 25,6 kWh kost, kom je met 74 kWh 289 kilometer ver. Maak je er een sport van om zo zuinig mogelijk te rijden, dan kun je hem onder de 20 kWh/100 km krijgen en kom je ruim 350 kilometer ver. Voor een auto van dit formaat is dat een knap verbruikscijfer.

BMW iX3 vliegt over het circuit

Op het circuit bewijst de BMW dat één elektromotor van 286 pk en 400 Nm meer dan genoeg is. De iX3 klokt de hoogste bochtsnelheden en de snelste rondetijden. Je volgt simpelweg de ideale lijn en de rest heeft het nakijken.

De Mustang laat zich niet zo gemakkelijk temmen. Hij gooit op een vermakelijke manier zijn kont tegen de krib. Je levert een paar seconden in, maar krijgt er rijplezier voor terug. De elektrische Ford beschikt over een set goede remmen, net als de BMW.

Op dat onderdeel stelt de Mercedes dan weer teleur. Door zijn zwaarlijvigheid enerzijds en vage feedback van de besturing anderzijds, biedt hij een allesbehalve vlijmscherpe rijdynamiek. We sluiten af met een positieve noot: voor een lange auto heeft de EQC een kleine draaicirkel.

Conclusie

De BMW iX3 heeft genoeg aan zijn ene elektromotor. Natuurlijk zijn de krachtiger Mustang Mach-E en EQC sneller op de standaardsprint, maar met een 0-tot-100-tijd van 6,5 seconden hoeft de iX3 zich nergens voor de schamen.

De BMW iX3 is ook de zuinigste elektrische suv van het stel en komt met zijn relatief kleine batterij verder op een acculading stroom dan de Mercedes EQC. Op het circuit neemt de iX3 de laatste twijfels weg: rijdynamiek draait om meer dan alleen brute kracht en de BMW bewijst dat met de hoogste bochtsnelheden en de snelste rondetijden.

Er is nog veel meer te vertellen over deze elektrische suv´s. Volgende week bespreken we de voor- en nadelen van het ombouwen van een bestaand model tot een EV, zoals bij de iX3 en de EQC het geval is.

