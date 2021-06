In Auto Review uitgave 6 vergelijken we de duurste Volkswagen ID.3 met de goedkoopste Tesla Model 3. Beide auto’s kosten net geen 50.000 euro. We hebben het over de Model 3 Standard Range Plus met 55 kWh en de ID.3 Max met 58 kWh. De nieuwe Volkswagen ID.3 Pro S met 77 kWh-batterij was er toen nog niet.

Tesla Model 3 is krachtiger en sneller

Het basismodel van de Tesla Model 3 heet Standard Range Plus en beschikt net als de ID.3 over één elektromotor en achterwielaandrijving. Daar houden de overeenkomsten op, want Tesla pakt uit met 325 pk en 420 Nm. Volkswagen pakt het minder sportief aan en vindt 204 pk en 310 Nm genoeg. Hoewel de ID.3 tweehonderd kilo zwaarder is.

De uitkomst laat zich raden: de Model 3 sprint razendsnel (5,7 s) van 0 naar 100 km/h en zoeft soepel door tot 225 km/h. De ID.3 doet 7,1 seconden over de standaardsprint en gooit bij 160 km/h de handdoek in de ring. De prestaties van de Tesla zijn prachtig, die van de Volkswagen prima.

Sportief rijden in de Tesla Model 3

Volkswagen kiest er met het oog op het stroomverbruik voor om banden met een lage rolweerstand te monteren, maar bij Tesla denken ze dat Pilot Sport 4-banden van Michelin een goed idee zijn. Daar zijn wij het mee eens, want de 1627 kilo wegende gezinsauto ontpopt zich op ons testcircuit tot een watervlugge sportsedan.

De precieze besturing reageert razendsnel op stuurbevelen (veel sneller dan de ID.3) en in de bochten wordt goed veel grip opgebouwd. We meten hoge snelheden op de slalomtest en snelle tijden op de geklokte ronde. De ID.3 is niet alleen trager, de regelsystemen grijpen eerder in en de band tussen auto en bestuurder is net zo oppervlakkig als die van jou en je oudtante in Lutjebroek. Of woonde ze nu in Abbekerk?

Comfortabel rijden in de Volkswagen ID.3

In de Tesla Model 3 vind je stoelen en daar kun je op zitten. Maar als je de duurste uitvoering van de ID.3 bestelt, krijg je Ergo-Active-stoelen. Die zijn niet alleen comfortabeler van vorm en voorzien van een uitschuifbare zitting voor lange benen, ze hebben ook een massagefunctie. Nuchter bekeken zit je op het Amerikaanse meubilair comfortabel genoeg om lange ritten uit te zitten, maar de zitting is aan de korte kant en de zijdelingse steun kan beter. De achterbank is nogal vormloos en je zit zo laag dat je knieën omhoog steken en je bovenbenen de bank niet raken.

Op andere gebieden is de Volkswagen ook comfortabeler: wind- en afrolgeluiden worden beter uit de cabine geweerd en het veercomfort is van een niveau hoger. Dat is te danken aan de adaptieve schokdempers die Volkswagen speciaal uit het onderdelenmagazijn laat komen voor klanten die de ID.3 Max bestellen. De Model 3 is van nature nogal stevig geveerd. Dat past bij het sportieve karakter van de auto, maar het onderstel houdt je ongevraagd op de hoogte van asfaltschades en dwarsrichels.

Conclusie

Het gevaar van een vergelijkende test met een Tesla erin, is dat het al snel lijkt alsof elke auto die minder dynamisch presteert een slechte keus is. Maar ik ben van mening dat een Volkswagen ID.3 voor de meeste gezinnen genoeg kracht en dynamiek biedt.

Welke EV rijdt lekkerder? De Tesla Model 3 vanuit het oogpunt van de autoliefhebber. Vind jij dat ‘lekker rijden’ betekent dat een auto veel comfort biedt, dan is de Volkswagen ID.3 eerste keus.

Er is nog veel meer te vertellen over de Model 3 en de ID.3. Volgende week tackelen we het onderwerp ‘Waar voor je geld’ waarbij we de actieradius, de binnenruimte en de uitrusting bespreken.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 6/2021? Geen zin om naar de winkel te gaan? Bestel Auto Review 6 in onze webshop.