Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2024)

Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin bezitters potentiële kopers van de Ford Mustang Mach-E zich rot lachten en de hoop op meer waterstofauto's wéér minder werd. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop



Top - Ford Mustang Mach-E goed voor grootste prijsdaling elektrische suv ooit

Prijsverlagingen van elektrische auto's zijn aan de orde van de dag. Toch maken we niet vaak mee dat een grote elektrische SUV ineens ruim 11.000 euro goedkoper wordt. Als je wilt profiteren van de meest spectaculaire prijsdaling, moet je er snel bij zijn.

Top - Lancia Ypsilon is mooi, veraangenaamt laadpauzes, en komt ook zónder stekker



Lancia is terug in Nederland. De nieuwe elektrische Lancia Ypsilon is feitelijk een Peugeot e-208, maar geen schaamteloze kopie zoals Lancia eerder met verschillende Chryslers deed. De nieuwe Lancia Ypsilon heeft zelfs een primeur: het eerste koffietafeltje ooit in een auto. En dat is handiger dan je in eerste instantie denkt.

Top - Zo gaat worstelend Honda zijn EV-achterstand inhalen

Honda had zijn plannen voor een betaalbare elektrische auto in de koelkast gezet, maar zet de deur nu weer wagenwijd open. Samen met Sony werkt Honda aan drie elektrische modellen, waaronder een goedkope EV.

Flop - Veel Nederlanders rijden met gevaarlijke autobanden



Volgens RAI Vereniging rijdt één op de twintig auto’s in Nederland op gevaarlijke banden. Dat is vragen om problemen. Zo herken je gevaarlijke autobanden.



Flop - Shell drukt waterstof-hoop de kop in

Sommige mensen zweren bij waterstofauto's als alternatief voor elektrische auto's met een batterij. Maar het wil maar niet echt van de grond komen. Shell sluit zelfs een heleboel van zijn waterstof-tankstations. Wat is hier aan de hand?

Flop - Mercedes slaat door in jacht op jeugdige koper

Onlangs bleek uit een Duits onderzoek dat de B-klasse en SLK van Mercedes de oudste bestuurders hebben. Met de woest uitgedoste Mercedes A 45 S 4Matic Limited Edition geeft Mercedes nu een flinke dot tegengas. Maar gaat dit ooit zo keurig nette merk niet wat ver met deze kapsalon onder de hot hatches?