Deze Mercedes A-klasse is de kapsalon onder de hot hatches

Onlangs bleek uit een Duits onderzoek dat de B-klasse en SLK van Mercedes de oudste bestuurders hebben. Met de woest uitgedoste Mercedes A 45 S 4Matic Limited Edition geeft Mercedes nu een flinke dot tegengas. Maar slaan ze niet een beetje door?

Nu eens geen laf accessoirepakketje met als basis grijze metallic lak, ‘opgefleurd’ met een paar glimmende accentjes en volledig zwart gespoten wielen. Nee, deze Limited Edition pleegt zodra je hem tegenkomt al een aanslag op je netvlies met z’n AMG green hell magno-lak. Dat is schrikken! Gelukkig heeft Mercedes hem in het donker gefotografeerd ...



Je kijkt je groen en geel bij deze Mercedes A-klasse



Ook zul je aan de buitenkant geen beschaafde limited edition-badges aantreffen. Daarvoor in de plaats krijg je uitbundige zwart-gele belettering op de voorportieren, een reusachtig AMG-logo op de motorkap en luid gillende zwart-gele strepen rondom.



De 19-inch AMG-velgen zijn in de basis wel zwart, maar door de gele accenten springen ze onmiddellijk in het oog. Bijpassend zijn de remklauwen van het AMG high-performance remsysteem in glanzend zwart uitgevoerd met witte AMG-logo's. Details zoals een exclusieve tankdop met AMG-logo en instapverlichting met op de grond geprojecteerde AMG-logo’s maken het van-dik-hout-zaagt-men-planken-plaatje compleet.

De kapsalon onder de hete hatchbacks



Maar Mercedes zou Mercedes niet zijn, als het niet een paar extra leukigheidjes achter de hand hield om de Limited Edition naar een nóg hoger niveau te tillen. Want welke jongere neemt er tegenwoordig nog genoegen met een patatje oorlog als je een ook kapsalon kunt bestellen?

Bij de gifgroene Mercedes bestaan de kaas, sla en knoflooksaus uit de volgende aanvullingen:

AMG Night Package, met zwarte en hoogglans zwarte designelementen en donker getinte ramen vanaf de B-stijl.

AMG Night Package II, met extra accenten zoals donkere sierlijsten en zwart verchroomde typeaanduidingen.

AMG Aerodynamics Package, ontwikkeld in de windtunnel, inclusief speciale onderdelen en een vaste AMG-achterspoiler voor betere rijeigenschappen bij hoge snelheden.

Zwart kunstleer



Na zo’n rigoureuze aanpak van de buitenkant kon Mercedes het interieur natuurlijk niet ongemoeid laten. Daar word je opgewacht door AMG-performancestoelen in zwart kunstleer en microvezel met gele stiknaden. Meer gele details vind je terug op het dashboard en in de deurpanelen, evenals in de 45 S-emblemen op de hoofdsteunen. Het AMG-sportstuurwiel en de aluminium sierdelen met gele AMG-belettering voegen nog meer jeugdigheid toe, net als de verlichte AMG-instaplijsten en speciale vloermatten.

Prijs en prestaties Mercedes A 45 S 4Matic Limited Edition



En wat kost dat spetterende pretpakket nou? De Nederlandse en Belgische prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar de Duitse Mercedes-dealer verlangt er 14.280 euro voor.

Klinkt niet onaardig, maar dan moet je er natuurlijk wel een Mercedes A 45 S 4MATIC+ bij kopen - à 113.931 euro. Voor deze serieuze smak geld krijg je een serieus snelle auto, met een 421 pk tweeliter turbomotor. Daarmee sprint de gloeiend hete hatchback in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/h.



In sommige buurten kun je hier straks waarschijnlijk binnen de bebouwde kom getuige van zijn, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Net zoals je in Nederland en België beter niet de (begrensde!) topsnelheid van 270 km/h kunt uitproberen. Ja, sorry Mercedes, die dynamische rijervaring die jullie mede dankzij AMG Torque Control beloven, is natuurlijk leuk, maar er bestaat ook nog zoiets als een maximumsnelheid. En drempels. En flitskasten. En andere verkeersdeelnemers.