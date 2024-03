Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 5 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin we horen dat de Dacia Duster betaalbaar blijft en dat Porsche heiligschennis gaat plegen. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop

Top - Nieuwe Dacia Duster blijft betaalbaar



De nieuwe Dacia Duster (2024) is geen schattig klein SUV'tje meer. Het lijkt wel de kleine broer van de Land Rover Defender. Hij is er weer gewoon als 4x4, maar ook met lpg en als hybride. Zelfs de veiligheidsuitrusting is riant. Inmiddels zijn de prijzen van de nieuwe Dacia Duster bekendgemaakt. Die zijn hoger dan van het oude model, toch vallen ze alleszins mee.

Top - EV's binnenkort goedkoper dan benzineauto's

In 2027 wordt een elektrische auto vrijwel zeker goedkoper dan een auto met verbrandingsmotor. Dat de seinen op groen staan, heeft twee oorzaken: goedkopere batterijpakketten en een revolutionaire manier om carrosserieën en platforms te bouwen.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Top - Mercedes A-klasse blijft langer dan gepland

Elektrische auto's mogen dan goedkoper worden, toch zijn we blij dat de Mercedes A-klasse langer blijft dan gepland. Tot minimaal 2026. Hopelijk geldt dat ook voor de dikste versies met AMG-logo en 320 tot 422 pk!

Flop - Sommige rijhulpen blijken niet zo veilig als bedoeld

Word jij ook zo moe van alle piepjes van die moderne rijhulpsystemen? Toch kun je ze beter niet allemaal uitzetten, want ze helpen echt ongelukken te voorkomen. Al zijn er ook systemen die het risico op aanrijdingen juist vergroten.



Flop - Voorlopig kun je nog even fluiten naar goedkope Tesla Model 2

Elon Musk houdt ons al jaren in spanning met zijn beloftes over een goedkope Tesla, die we voor het gemak Tesla Model 2 noemen. Voorlopig laat hij ons nog even wachten, want de productie van de goedkope Tesla komt voorlopig nog niet op gang.

Flop - Hiermee pleegt Porsche heiligschennis



De Porsche 911 krijgt binnenkort een facelift. Liefhebbers hoeven niet bang te zijn dat het design van de 911 radicaal anders wordt. Maar ze moeten zich wel voorbereiden op een drastische technische wijziging. Voor het eerst krijgt de Porsche 911 namelijk een elektromotor! Nu hebben wij niets tegen EV's en hybrides, maar van sommige iconen moet je afblijven!