Het is zover: zelfs dit roemruchte Porsche-model krijgt een elektromotor

De Porsche 911 krijgt binnenkort een facelift. Liefhebbers hoeven niet bang te zijn dat het design van de 911 radicaal anders wordt. Maar ze moeten zich wel voorbereiden op een drastische technische wijziging. Voor het eerst krijgt de Porsche 911 namelijk een elektromotor!

Porsche gooit de knuppel in het hoenderhoek: de Porsche 911 krijgt een hybride aandrijflijn, een combinatie van een elektromotor en een benzinemotor. Porsche laat nog niet veel los over zijn hybride 911, maar naar verluidt drijft de elektromotor op de vooras de voorwielen aan. Het goede nieuws voor diehards is dat een getunede versie van Porsches befaamde zescilinder boxermotor de achterwielen aandrijft.

Over hoe de hybride aandrijflijn er precies uit komt te zien, is nog niets bekend. Het zou ook kunnen dat de Porsche 911 een mild hybrid wordt, met een geïntegreerde startmotor van 48V. Maar omdat Porsche zelf het over een 'high performance hybride auto' heeft, verwachten we meer. Ook noemt Porsche dat het om technologie uit de autosportwereld gaat.

Nog geen stekker voor de 911

Je hoeft waarschijnlijk niet te rekenen op een Porsche 911 met stekker, want de fabrikant heeft eerder laten weten dat een plug-in hybride versie vooralsnog niet op de planning staat. En ook voor een volledig elektrische 'Elfer' is het nog veel te vroeg. De 911 is de laatste Porsche die helemaal elektrisch wordt, beloofde Porsche eerder, en houdt zo lang mogelijk vast aan zijn benzinemotor.

Een stekker is ook niet nodig, want naar alle waarschijnlijkheid gebruikt het 400V-systeem van de hybride Porsche 911 de boxermotor als generator voor zijn elektrische energie. En ook het regenereren zorgt ervoor dat de batterij (een speciaal voor de 911 ontwikkeld lithium-ion exemplaar) wordt opgeladen.

Samenwerking met Rimac

Over het systeemvermogen van de hybride Porsche 911 is nog niets officieel bekend. De elektromotor op de vooras zou zo'n 90 pk leveren. Porsche werkt samen met de Kroatische sportwagenfabrikant Rimac, dus we zouden ons niet teveel zorgen maken over het vermogen. Al zal het niet zoveel zijn als de ruim 1900 pk van de Rimac Nivera.

2024 is een druk jaar voor Porsche. Behalve de vernieuwde 911, die aan het begin van de zomer verwacht wordt, start komend voorjaar de verkoop van de gefacelifte Porsche Taycan en in de tweede helft van het jaar de volledig elektrische Porsche Macan. Verder is ook de Porsche Panamera onlangs ingrijpend vernieuwd.