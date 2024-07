Deze 5 auto's uit 2004 wisten jou nog echt te verrassen

Nieuws

Tegenwoordig is bijna elke auto die op de markt komt een SUV of crossover. Hoe anders was dat in 2004. Toen werd je als autoliefhebber nog echt verrast. Check de volgende 5 automodellen uit 2004 maar. Daar zit zelfs geen enkele SUV tussen.

1: Chrysler 300C



De Chrysler 300C wist het hart van verstokte BMW- en Mercedes-rijders enigszins te veroveren. Het was een regelrechte concurrent van de 5-serie en E-klasse, maar kostte veel minder. Het ontwerp was cooler dan cool: net als de Chrysler 300 uit de jaren 50 en 60 had hij ronde dubbele koplampen. Verder een enorme grille met veel chroom, een lange motorkap, een lage daklijn en een smalle raampartij.

Een V6 was altijd standaard, maar wie dieper in de buidel tastte, kreeg de befaamde 5,7-liter V8 Hemi-motor. Top of the bill was de SRT8 met 425 pk. Om vastgeroeste BMW- en Mercedes-rijders definitief over de streep te trekken, volgde later zelfs een 3,0-liter dieselmotor (CRD) en een stationwagon, de 300C Touring. De Chrysler 300C werd later omgedoopt tot Lancia Thema, maar toen was de aftakeling al begonnen.

2: Porsche 911 (997)

In 2004 werden we eindelijk verlost van de vreemd gevormde koplampen van de Porsche 911, type 996. Die hadden een rare uitstulping. Als je deze generatie wilt beschrijven, zeg je gewoon: die 911 met die 'spiegeleieren'. Geheid dat elke autoliefhebber weet welke 911 je bedoelt.

De 997 is de zesde generatie van de Elfer en had weer gewone koplampen. Eerst kwamen de achterwielaangedreven Carrera en Carrera S met 3,6-liter 6-cilinder boxermotor met 325 pk. Watergekoeld, want de laatste luchtgekoelde 911 was de 993 uit begin jaren 90.

De Porsche 911 kent traditiegetrouw meer gedaantes dan Madonna en Lady Gaga bij elkaar en dat gold ook voor de 997. We noemen de GT2, de GT3, de GTS en de tot 250 stuks gelimiteerde Sport Classic met 'ducktail'-spoiler. Uiteraard was er ook een 911 Turbo met uiteindelijk 500 pk. De Turbo S schopte het zelfs tot 530 pk.



3: Mercedes CLS

We vinden de eerste generatie van de CLS de mooiste Mercedes van de laatste jaren. Het conceptmodel CLS Vision (zie de hoofdfoto) dat er in 2003 aan vooraf ging, kreeg zoveel bijval dat Mercedes niet anders kon dan de auto in productie te nemen. Dat dit min of meer ongewijzigd gebeurde, getuigde van lef.

Met de CLS creëerde Mercedes een nieuw segment, dat van de 4-deurssedan met een coupédesign. De CLS was gebaseerd op de E-klasse, maar zag er veel gestroomlijnder en duurder uit. Later volgde een shooting brake, die zo mogelijk nog mooier was. De bagagevloer was tegen een 'klein' meerprijsje uit te rusten met Amerikaans kersenhout.

Pas veel later werd de concurrentie wakker en kwamen de Audi A7, BMW 6-serie Gran Coupé en Porsche Panamera op de markt. De motoren van de CLS kwamen redelijk overeen met die van de E-klasse. Na drie generaties was het eind 2023 over en uit voor de CLS. Wie dat bedacht heeft …

4: Honda FR-V

Fiat had zijn veelbesproken Multipla, maar ook de Honda FR-V telde zes zitplaatsen, verdeeld over twee zitrijen. Net als bij de Multipla kon je de middelste zitplaatsen omklappen tot een tafeltje, zodat je bijvoorbeeld een kaartje kon leggen met je medepassagiers. Ook waren deze zitplaatsen verschuifbaar.

Een voordeel van de opmerkelijke stoelopstelling was de grote bagageruimte, ook als je met volledige bezetting reed. De Flexible Recreation Vehicle kwam op de markt met een 1,7-liter VTEC-benzinemotor met 125 pk en een 2,0-liter versie die 150 pk leverde. Later volgde een 2.2-diesel met 140 pk.

Een schoonheid was de Honda FR-V niet, maar dat gold ook voor de Multipla. Maar waar de Italiaan is uitgegroeid tot een cultklassieker, is bijna iedereen de Honda vergeten. In 2009 ging de FR-V uit productie, een opvolger is er nooit gekomen. Naar verluidt werkt Fiat wel aan een opvolger van de Multipla.

5: Dacia Logan

Toen Renault in 1999 volledig eigenaar van het Roemeense Dacia werd, moest er een in eigen huis ontwikkelde budgetauto komen. Dat werd de Dacia Logan, een 4-deurssedan waar kraak noch smaak aan was, op het platform van de Renault Modus. De Logan moest betaalbaar zijn en dat lukte. Toen hij op de markt kwam, kostte hij 8.495 euro. Een serieuze mountainbike kost tegenwoordig al meer ...

Naar airconditioning en zelfs stuurbekrachtiging kon je fluiten, maar je maakte wel de blits met een heuse toerenteller en van binnenuit verstelbare buitenspiegels, uiteraard handbediend. De meest luxe versie kostte net geen 10.000 euro en had wel airco en stuurbekrachtiging. De Logan MCV die later volgde, had een gigantische bagageruimte van 700 liter, maar ook die van de sedan was met 510 liter niet kinderachtig.