Dacia Duster (2024): goedkoopste SUV wordt woest aantrekkelijk (alle prijzen bekend)

De nieuwe Dacia Duster (2024) is niet meer een schattig klein SUV'tje, maar lijkt wel de kleine broer van de Land Rover Defender. Hij is er weer gewoon als 4x4, maar ook met lpg en als hybride. Zelfs de veiligheidsuitrusting is riant.



Bij de Renault-groep is iets vreemds aan de hand. Terwijl Renault en Nissan worstelen met matige Europese verkoopcijfers, gaat het met Dacia hartstikke goed. Neem de Duster, waarvan in 2024 de derde generatie verschijnt. Sinds zijn onthulling in 2010 werden al 2,3 miljoen exemplaren verkocht.

Dacia Duster (2024): prijs



De afscheid nemende Dacia Duster van 23.250 euro was de goedkoopste benzine-suv op de markt. De nieuwe Duster is wat duurder: prijzen beginnen bij 25.590 euro.

TCe 100 ECO-G

Essential - 25.590 euro

Expression - 27.390 euro

Extreme - 28.890 euro

Journey - 29.390 euro

TCe 130 mild hybrid

Expression - 28.890 euro

Extreme - 30.390 euro

Journey - 30.890 euro

TCe 130 mild hybrid 4x4

Expression - 33.390 euro

Extreme - 34.890 euro

HYBRID 140

Expression - 31.340 euro

Extreme - 32.840 euro

Journey - 33.340 euro

De beruchte Hybrid 140

De nieuwe Duster staat op het CMF-B-platform, waarop ook de Dacia Jogger en Renault Clio staan. Dat maakt hem geschikt voor de complexe hybride-aandrijflijn, waarover we ons telkens weer verbazen tijdens testritten.



Die aandrijflijn bestaat ook in de Dacia Duster Hybrid 140 uit een 1,6-liter benzinemotor (94 pk), twee elektromotoren, een startmotorgenerator en een automaat zonder koppeling. Het geheel is meestal geen toonbeeld van raffinement, maar wie weet hebben de Dacia-technici wonderen verricht. Samen leveren de motoren 140 pk. Als alles naar wens functioneert, belooft Dacia dat je in de stad 80 procent van de tijd elektrisch kunt rijden.

Op lpg met actieradius van 1300 km

Ondanks het stoere uiterlijk, is vierwielaandrijving niet standaard en alleen leverbaar in combinatie met de driecilinder benzinemotor met 130 pk, die aan een handbak is gekoppeld (Dacia Duster TCe 130). Een automaat is op deze versie niet te koop. Ook de derde motorvariant schakel je met de hand. Het is een 101 pk sterke driecilinder op lpg (Dacia Duster Eco-G 100). Kopers van deze versie kunnen volgens Dacia liefst 1300 kilometer rijden tot de volgende tankbeurt - maar dan moet je de benzinetank ook leeg rijden.



Dacia Duster 4x4 (2024)

Uiterlijk zien we in de Dacia Duster zelfs een kleine Mercedes G-klasse en Land Rover Defender. Een lage gearing heeft hij niet, dus verwacht niet té veel in het terrein. Wel heeft de Duster inmiddels meer ‘stoere’ plastic delen dan de plaatselijke bouwmarkt verkoopt – ze lopen van de voorbumper via de voorste wielkasten, de bodembeschermers aan de zijkant en de achterste wielkasten door in de achterbumper. De bodembeschermers voor en achter zijn zelfs helemaal niet in een kleur gespoten.



Hypermodern

Dacia moest tot voor kort nogal eens genoegen nemen met oude Renault-techniek, maar bij de nieuwe Duster is daar niets van te merken. Geheel volgens de mode heeft hij een groot zwevend infotainmentscherm van 10,1 inch, en ook CarPlay en Android Auto zijn gewoon beschikbaar. Tegen meerprijs biedt Dacia zelfs een navigatiesysteem met realtime verkeersinformatie en over-the-air-updates. Het scherm en de middenconsole zijn iets naar de bestuurder gericht, net als bij BMW.

En of het allemaal niet modern genoeg is, heeft de Duster ook nog een digitaal instrumentarium (afhankelijk van de uitvoering). De uitrustingsvarianten van de Duster zijn ook nieuw: na de Essential en de Expression krijg je de Extreme, met offroad-looks. De stoelbekleding kun je na een woeste rit dor de modder gewoon wassen. De Journey is meer iets voor techies, met zes luidsprekers en een draadloze telefoonlader. De bagageruimte is met maximaal 472 liter groter dan voorheen.

Dacia Duster veiligheid

Zelfs de veiligheidsuitrusting - bij Dacia nog weleens een sluitpost om de prijs laag te kunnen houden - is tegenwoordig uitgebreid. De Dacia Duster (2024) heeft onder meer een noodstopfunctie bij lage snelheden, verkeersbordherkenning, een snelheidswaarschuwing, parkeerhulp achter, een adaptief remlicht, een spoorassistent, vermoeidheidsherkenning en een grootlichtassistent (dimt automatisch voor tegenliggers). Cruisecontrol is standaard op alle versies.

Tot slot noemen we het geinige Sleep Pack, dat we al uit de Jogger kennen. Het bestaat uiteen eenvoudige, uitneembare en betaalbare 3-in-1-box, met daarin een tweepersoons bed (1,90 meter lang en tot 1,30 meter breed) dat in minder dan twee minuten uitvouwbaar is, een klaptafeltje en een opbergruimte. Wie durft!?