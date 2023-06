TEST - Waarom de Dacia Jogger Hybrid misschien wel de beste Dacia ooit is

Nederlanders zitten graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Wie Dacia’s vroeger nog een brug te ver vond, laat zich misschien wél overtuigen door de Dacia Jogger Hybrid. Voor een nette prijs biedt hij stoere looks, veel ruimte en moderne techniek. Is het tijd voor Heel Holland Joggert?

Twintig jaar geleden kocht je met een Dacia een in alle opzichten goedkope, maar ruime auto, voorzien van oudere Renault-techniek. Voor een spannend design, vlotte prestaties of een chique afwerking was je bij de Roemeense Renault-dochter aan het verkeerde adres. Tegenwoordig zijn Dacia’s nog altijd betaalbaar en ruim, maar het ontwerp is er enorm op vooruitgegaan. Onderhuids vind je vrijwel dezelfde moderne technologie als bij de jongste Renaults. Het meest recente voorbeeld is de Jogger Hybrid 140, de eerste Dacia met een hybride-aandrijflijn.

Hoewel de Dacia Jogger pas anderhalf jaar op de markt is, heeft-ie zijn eerste facelift al achter de rug. De vernieuwde versie is vooral herkenbaar aan de gewijzigde grille waarop trots het nieuwe witte merklogo prijkt. ­Verder heeft Dacia de benaming van het duurste uitrustingsniveau gewijzigd van Comfort in Extreme. Veel belangrijker is het technische nieuws. Want in de neus van de jongste Jogger vind je desgewenst niet de gebruikelijke driecilinder turbomotor, maar een viercilinder 1.6 én een elektromotor.



Automaat en 140 pk



Via een vrij complexe, automatische transmissie brengen de motoren samen 140 pk naar de ­voorwielen. We kennen deze aandrijflijn ook al van de Renault Clio E-Tech Hybrid en de Captur E-Tech Hybrid, maar bij de Dacia heeft-ie meer impact. De Jogger Hybrid is immers de enige Jogger met automaat. En met een surplus van 30 tot 40 pk ten opzichte van zijn benzine- en lpg-broers, is het bovendien verreweg de krachtigste versie. Verder levert Dacia Nederland de Hybrid standaard als zevenzitter. Bij de andere uitvoeringen moet je voor de derde zitrij 1000 euro bijbetalen.

Geruisloze start



We kunnen ons voorstellen dat Dacia-rijders van het eerste uur huiverig zijn voor zo’n geavanceerde auto. Hen willen we dan ook waarschuwen om niet in de stress te schieten wanneer ze niets horen nadat ze de startknop hebben ingedrukt. De complexe techniek is niet stuk, maar de hybride start altijd elektrisch - en dus geruisloos. En afhankelijk van de omstandigheden, rijdt-ie vaak ook elektrisch weg. Dat kun je ook zien, want de Hybrid is de enige Jogger met een digitaal instrumentarium. Dat geeft aan hoe de paarden in de hybride-aandrijflijn lopen.



Vlotte prestaties



Echt leuk wordt het als je bij groen licht - al dan niet per ongeluk - flink op het gas gaat. Door het onmiddellijk beschikbare koppel van de elektromotor schiet de Dacia Jogger Hybrid onverwacht snel uit de startblokken. Na een tijdje vlakt de acceleratie wat af, en uiteindelijk kost de sprint naar 100 km/h exact 10 tellen, 1,2 seconden minder dan in de zevenzits Jogger TCe 110. Ook bij tussentijds accelereren reageert de aandrijflijn lekker alert. Soms voel je daarbij een schokje of hikje, maar hinderlijk is dat niet. Het luide gebrom dat de viercilinder onder volle belasting laat horen, is een grotere aanslag op het welbevinden.



Zuinigste Jogger ter wereld



De Hybrid is niet alleen de krachtigste, maar ook de zuinigste Dacia Jogger ter wereld. Dacia geeft een gemiddeld brandstof­verbruik op van 4,9 liter per 100 kilo­meter (1 op 20,4). Wij komen tot 5,4 l/100 km, oftewel 1 op 18,5. Niet indrukwekkend, maar beter dan we hadden verwacht. Op de snelweg zien we namelijk dat de benzinemotor elke 100 kilometer 7,5 tot 8,5 liter benzine tot zich neemt. Dat het gemiddelde verbruik veel lager is, is te danken aan het relatief grote aantal kilometers dat we puur elektrisch hebben afgelegd (meer dan een derde).



Je kunt de efficiency een handje ­helpen door de ouderwets aandoende keuzehendel in de B-stand te zetten. Vaak doe je dat trouwens al onbewust, want de pook gaat erg licht en met weinig gevoel. Hoe dan ook; in B remt de auto bij gas los sterker af en regenereert zo meer energie, die aan het accupakket in de reservewielkuip wordt gevoerd.

Marlboro-man onder de modale stationwagons



De aandrijflijn maakt de Hybrid tot de meest bijzondere Jogger. Onder de modaal geprijsde stationwagons was deze Dacia sowieso al een speciaal geval. Hij oogt best groot en door de nodige uiterlijke opsmuk, geeft de Extreme-uitvoering hem ook nog extra stoere looks. De auto op de foto's was nog een voorserie, de definitieve versie van de Extreme heeft onder meer spiegelkappen en interieurdetails in koperkleur.



De lengte van de Jogger (4,54 meter) valt nog mee, een Volvo V60 is bijvoorbeeld ruim 20 centimeter ­langer. Wel is de achterkant relatief fors, bovendien heeft de Dacia Jogger de hoogte van een suv: 1,63 meter. Al met al oogt de Jogger als de Marlboro-man onder de modale station­wagons. En dat terwijl zijn voorgangers eerder de uitstraling hadden van een gepensioneerde dominee met witgesokte voeten in bruine sandalen.



Plaats voor drie kinderzitjes



Ach, het zal de puur praktisch ingestelde Dacia-enthousiast - kortweg Daciast - worst zijn. Die wordt vooral warm van de enorme binnenruimte ter grootte van een veilinghal. Op de achterbank kun je drie volwassenen, maar ook drie kinderzitjes kwijt. En denk niet dat de derde zitrij alleen twee krappe kleuterplekjes biedt. Ook twee volwassenen vinden er een prima zitplaats.



In de resterende bagageruimte (160 liter) kun je dan nog net een paar boodschappentassen kwijt. Onhandig is dat je met de derde rij in gebruik de bagageruimteafdekking nergens fatsoenlijk kunt opbergen. Met alleen de tweede zitrij in bedrijf, is de kofferbak ruim bemeten. Met de achterste stoelen opgeklapt, past er ruim 500 liter bagage in. Bouw je de twee achterste stoelen uit, dan beschik je zelfs over minstens 708 liter.



Extravagante uitrusting voor een Dacia



Oké, met de aandrijflijn en de ruimte is dus weinig mis. Wat de luxe aan boord betreft, is deze Jogger Hybrid in Extreme-uitvoering bijna extravagant. Voor een Dacia dan, hè. Alles wat je echt nodig hebt is aan boord, plus automatische klimaatregeling, keyless entry, lichtmetalen wielen, tochtruitjes voor de derde zitrij en een achteruitrijcamera. Een navigatiesysteem kost 600 euro, maar dankzij Apple CarPlay of Android Auto kun je de navigatiegegevens van je smartphone ook op het touchscreen tevoorschijn ­toveren. Hulde trouwens voor de standaard telefoonhouder met de nabij gelegen USB-aansluiting. De achterste klapruitjes blijven wel een beetje karig.



Dacia Jogger Hybrid als caravantrekker



Voor de liefhebbers is voor 300 euro ook stoelverwarming leverbaar. De stofjes op het dashboard en de voorportieren zorgen voor een beetje gezelligheid, maar ­kunnen niet ­verhullen dat de Roemeense plasticindustrie nog steeds hofleverancier is bij Dacia. De vloerbedekking is van goedkoop viltachtig materiaal en de achterklep is aan de binnenkant karig bekleed. Verder merk je dat geluidsisolatie ook niet boven aan de prioriteitenlijst stond. Windgeruis en banden­geroffel zijn altijd ­hoorbaar aanwezig. ­Caravanners zullen vooral balen van het geringe aanhanger­gewicht van 750 kilo. De andere Joggers ­verdragen 1200 kilo aan de haak.

Voordeligste Dacia ooit?

Een zevenzitter met automaat en 140 pk voor zo’n 30.000 euro is een mooie aanbieding. Maar als je puur naar de kosten kijkt, dan is een Dacia Jogger TCe 100 Expression Eco G (24.700 euro) een slimmere keus. Die is minder zwaar én rijdt op het goedkope lpg. Hij is natuurlijk wel onzuiniger. Maar dan mis je nog wel een automaat en 40 pk. Als je het zo bekijkt, is de Dacia Jogger Hybrid 140 misschien wel de voordeligste Dacia ooit …