Eerste review: Renault Captur E-Tech Hybrid is een zuinige twijfelkont

Wat is opvallend aan de Renault Captur Hybrid?

Renault was met de Zoe al een pionier op het gebied van elektrische auto’s, maar sinds ruim een jaar omarmt het merk ook de stekkerhybride en de gewone hybride. Bestseller Captur was er al een tijdje als plug-in hybride. Wie liever niet stekkert en toch weinig benzinegeld kwijt wil zijn, kan nu ook een gewone hybride kopen. De Captur E-Tech Hybrid levert 143 pk (viercilinder + 2 elektromotoren) en verbruikt volgens Renault 5,0 l/100 km (1 op 20,0).

De technici van Renault hebben heel wat nachtjes geslapen over hun ideale hybride aandrijflijn. De benzinemotor is gekoppeld aan een vierbak, maar de grote elektromotor heeft ook twee versnellingen. De auto start altijd elektrisch, via de kleine elektromotor. De grotere elektromotor springt vervolgens bij om de auto zo lang mogelijk emissievrij te laten rijden. Hij helpt de benzinemotor bovendien om de Captur op hogere snelheid op tempo te houden. Het klinkt behoorlijk ingewikkeld allemaal.



Wat is goed aan de Renault Captur Hybrid?

De huidige Renault Captur kwam in 2019 op de markt. Hij leek wel die puber die vóór de zomervakantie nog ielig was en een piepstem had, en na de vakantie een kop groter en met baard in de keel weer plaatsnam in de schoolbanken. Het interieur is nog mooier, met digitale instrumenten en een groot staand aanraakscherm. Er valt veel te kijken en te voelen, de oppervlakken zijn zacht en de afwerking is mooi. Met name de zwevende onderzijde van de middenconsole blijft très chic.

Over het verbruik van de Renault Captur Hybrid zijn we te spreken. Ons praktijkverbruik komt aardig in de richting van de belofte van Renault, wij bleven er met 5,2 l/100 km (1 op 19,2) maar nét boven.



Wat kan beter aan de Renault Captur Hybrid?

Het is heel lullig voor Renault, maar misschien hebben de technici wel een nachtje te véél geslapen over de hybride-aandrijflijn. De theorie van zuinigheid in combinatie met vlotte prestaties klinkt magnifique, maar in de praktijk fronsen we wel eens onze wenkbrauwen. Dat deden we overigens al eerder in de Renault Clio E-Tech Hybrid.



Het idee van twee elektromotoren en een verbrandingsmotor mag dan uit de Formule 1-wagens van Renault afkomstig zijn, in de praktijk heb je niet het gevoel dat je Fernando Alonso bent. De techniek lijkt voortdurend te wikken en te wegen: moet de verbrandingsmotor nou bijspringen of niet? En wanneer zullen we eens schakelen? We hóren de regelsystemen bijna overleggen, was er maar een bazige manager die met de vuist op tafel sloeg en de knoop zou doorhakken.

Wat dit in de praktijk betekent? Wegrijden op de kleine elektromotor gaat nog vloeiend, maar zodra de benzinemotor in het spel komt, is de techniek in de war. Als hij bijspringt, gaat dat met aardig wat kabaal gepaard. Bovendien is de automaat niet zo van het vlotte schakelen. Daardoor rijd je bij stadsritten van 50 km/h constant in een hoog toerental. Je bidt en smeekt dat de automatische versnellingsbak doorschakelt, maar dat gebeurt meestal niet. Zelf schakelen met peddels aan het stuur kan ook niet.

Op hogere snelheid gaat de samenwerking beter en als je keurig 100 km/h rijdt, is de Captur Hybrid stil en comfortabel. Al had het onderstel wel een tikje Franser gemogen, de afstemming is stevig.

Wanneer komt de Renault Captur Hybrid en wat is de prijs?

De prijs van de Renault Captur Hybrid is 29.190 euro (Zen-uitvoering). Is dat duur? Het is maar hoe je het bekijkt. De basisprijs van de Captur is 24.690 euro. Scheelt 4500 euro, maar dan moet je wel genoegen nemen met 100 pk en moet je zelf schakelen.



Zoek je beter naar een Captur met automaat en evenveel vermogen, dan is de Hybrid ineens gunstig geprijsd. Een gewone Captur met 140 pk en EDC-automaat kost 29.390 euro. Daarmee is de hybride-versie 200 euro goedkoper. Onze R.S.-Line, met onder meer een diffusor-achtige achterbumper, kost 32.890 euro.



Wat vind ikzelf van de Renault Captur Hybrid?

Alle ogen zijn bij deze hybride Renault gericht op de hybride aandrijflijn. Als die niet helemaal lekker functioneert, mag Renault zich dat wel aantrekken. Jammer, want de Captur heeft ook veel goede eigenschappen. Misschien even voor advies bellen met Toyota? In ruil daarvoor wil Renaults hoofdontwerper Laurens van den Acker misschien wel helpen om de nieuwe Prius een spannend uiterlijk te geven ...



