Met deze 5 auto's blijf je cool op wintersport - vanaf 14.000 euro

Al last van winter­sport­vakantiekriebels? Of word je soms nog badend in het zweet wakker van de glijpartijen van 2023? Op Marktplaats.nl zochten we 5 vierwielaandrijvers die niet warm of koud worden van sneeuw en ijs. Noch van een zomers zandpad.

Nou ja, ‘warm of koud’, maak niet de denkfout dat je met een vierwielaangedreven auto geen winter­banden of goede allseason-banden nodig hebt. Sterker nog, ook als je een 4x4 rijdt, zijn winterbanden net zo onlosmakelijk met de wintersportvakantie verbonden als lange onderbroeken, dikke sokken en ski’s of skateboards. Want hoe slim het vierwielaandrijfsysteem ook is, géén grip is en blijft géén grip.

4x4 in elk type auto

In een grijs verleden was je voor 4x4’s nog aangewezen op de terreinbeulen van Jeep en Land Rover. Dankzij het pionierswerk van ­Subaru en Audi kun je tegenwoordig bij ­vrijwel elk merk en in elk marktsegment terecht. Tenminste, als het om occasions gaat. Want vanwege de torenhoge Nederlandse belasting op CO2-uitstoot, hebben diverse merken veel modelvarianten met 4x4 hier van de markt gehaald. Onze zuider­buren hebben wat dat betreft meer keus.



Op dit moment staan er bijna 24.000 auto’s met vierwielaandrijving op Marktplaats.nl. Van hot hatches tot station­wagons, van sedans tot (semi-)elektrische auto’s. Wij pikken er tien uit, waarmee je – ook gezien de leeftijd en verwachte technische staat – een geslaagde wintersportvakantie tegemoet kunt zien. En omdat je daarna ook een excuus moet hebben om op geplaveide Nederlandse wegen met de auto te blijven rijden, geven we je nog wel wat extra aankoopargumenten ...



Permanente vierwielaandrijving voor het zware werk



Echte terreinwagens, zoals de vierwiel­aangedreven modellen van Land Rover, beschikken meestal over een systeem waarbij alle vier de wielen permanent ­worden aangedreven. Vaak is eveneens lage gearing aan boord, een extra tandwielset waarmee de verhoudingen in de versnellingsbak worden aangepast. Dit zorgt ervoor dat je bij lage snel­heden zelfs in zwaar terrein uit de voeten kunt. Ook Subaru’s hebben een ­permanent 4x4-systeem.

Voor- en nadelen variabele 4x4



Bij veel auto’s is de vierwielaandrijving ­variabel. Daarbij gaat het grootste deel van de aandrijfkrachten onder normale omstandig­heden naar de voor- of achteras. Pas als de aangedreven wielen hun grip verliezen, komt de andere as in actie. Zo behoudt de auto zijn grip. Een nadeel van dit systeem is dat het altijd enige reactietijd vraagt. Maar het heeft ook een groot voordeel, zeker voor Nederlandse eigenaren die het potentieel van hun 4x4 zelden gebruiken. Zolang er maar twee wielen worden aangedreven, is het brandstofverbruik lager, en dat scheelt in de maandlasten.

Als je voor aankoop van je gedroomde wintersportauto zeker wilt weten of het 4x4-systeem werkt, zoek dan een ­modderig onverhard weggetje op. Zet de auto stil en trek vervolgens vlot op. Als dat moeite kost, klopt er iets niet.

Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV DynamicLine - 2022 - 51.093 km - € 36.920

Auto’s met een hybride-aandrijflijn zijn populair, ook op de occasionmarkt. Helaas zie je dat terug in de prijzen van jonge hybrides. Deze Kia Sportage is daar ook een voorbeeld van en dan is dit nog een van de voordeligste jonge tweedehands Kia's Sportage die we konden vinden op Marktplaats.nl. Deze generatie van de Sportage kwam in 2022 op de markt met drie verschillende aandrijf­lijnen: een mild hybrid met 150 pk, een volledig hybride met 230 pk en deze 265 pk sterke Plug-in Hybrid. Wil je een goedkopere Sportage van het vorige model? Check dan ons koopadvies.



Standaard heeft-ie variabele vierwielaandrijving, gekoppeld aan een fijne zestrapsautomaat. Als je de accu nooit helemaal leegrijdt, is de ruime, soepel geveerde SUV erg zuinig. Alleen lijkt ons dat richting winter­sport­bestemming een utopie. Tenzij je een wel erg zwakke blaas hebt, want de elektrische actieradius bedraagt maximaal 78 kilometer. Als de benzinemotor meedoet, laat-ie dat duidelijk horen, verder is het comfort goed voor elkaar. Het praktijkverbruik is ongeveer 1 op 18 tot 1 op 20.

+ Ruim, zuinig, luxe, nog jaren fabrieksgaratie

- Stevige prijs, vergeet niet op te laden

Volvo XC70 D5 AWD Dynamic Edition - 2015 - 69.355 km - € 27.450

Wie koopt er nu nog een occasion met dieselmotor? Nou, misschien jij wel! Momenteel is diesel per liter weer bijna 30 cent goedkoper dan benzine, en daar komt bij dat een moderne diesel best zuinig is. Daardoor loont het al vanaf circa 25.000 km per jaar om je blauw te betalen aan de wegenbelasting. Bovendien, omdat veel mensen denken dat de diesel is uitgerangeerd, zijn de occasionprijzen vaak gunstig. Dat laatste is bij frisse tweedehands exemplaren van de Volvo XC70 dan weer niet echt het geval.



Wat deze specifieke Volvo XC70 bijzonder maakt, is dat het een van de allerlaatste is. Dat betekent dat-ie aan de emissienorm Euro 6 voldoet. En dus ben je in de meeste gevallen ook in de allerstrengste milieuzones welkom. Ook in de fraaiste winter­sportgebieden, waar je dankzij de enorme actieradius waarschijnlijk zonder tussentijds te tanken naartoe kunt rijden. Onderweg geniet je van de geweldige, verwarmde stoelen, de goede rechtuitstabiliteit en de overdadige ruimte.

+ Comfortabel, ruim, grote actieradius

- Weet je zeker dat je genoeg kilometers maakt?

Dacia Duster 1.2 TCe 4x4 Prestige - 2016 - 127.792 km - € 13.950

Daciasten van het eerste uur schrikken zich waarschijnlijk een rolberoerte van de prijs die de nieuwe Dacia Duster 4x4 moet opbrengen. En dan hebben we het niet over zijn moderne uitrusting en het toffe design, maar vooral over de prijs. Voor minder dan 32 mille kun je ’m op je buik schrijven. Oftewel: met een tweedehands Dacia Duster 4x4 ben je zomaar 20.000 euro goedkoper uit! Zoals bij dit exemplaar uit 2016. Maar goed, dan rijd je er ook wel minder geraffineerd bij.



Niet dat zo’n oudere Duster vreselijk spartaans is, hoor. Ook deze veert veel comfortabeler dan je van een budgetauto verwacht. Verder beschikt hij gewoon over een airco, cruisecontrol en elektrisch bediende ramen voor. Sterker nog, er zijn zelfs een navigatiesysteem en leren bekleding aan boord. Die moet je helaas op temperatuur brengen met een warme kruik, want stoelverwarming ontbreekt. De Dacia Duster 4x4 is trouwens voor de duvel, modder en sneeuw niet bang, mede vanwege z’n riante bodemvrijheid.

+ Betaalbaar, ruim, lage onderhoudskosten

- Geen stoelverwarming



Lexus RX 400h Executive - 2008 - 134.163 km - € 22.700

Als je deze tweedehands Lexus RX prijzig vindt, kunnen we je geen ongelijk geven. Maar als je ziet hoeveel een nieuwe Lexus RX kost, valt het weer mee. Daar komt bij dat we maar heel weinig SUV’s met benzine-V6 kennen die 1 op 12 rijden. Dat is te danken aan de hybride-techniek. Toch zijn de prestaties van niet voor de poes: de honderdsprint neemt maar 7,6 seconden in beslag en onderweg naar de wintersport kun je op de autobahn desgewenst 200 km/h aantikken. Alleen kun je 1 op 12 in dat geval natuurlijk op je buik schrijven.

Ons advies: zet de cruisecontrol op 130 km/h, laat je wegzakken in het verwarmde beige leer en geniet in alle rust en ruimte van deze premium SUV. Terwijl jij je blik af en toe vergenoegd over het fraaie lichte hout laat gaan, kunnen de junior-skateboarders achterin hun favoriete film op dvd-schermpjes bekijken. Lekker nostalgisch! Je krijgt 12 maanden garantie op deze auto, en vanwege de goede reputatie van Lexus hoef je je ook daarna niet veel zorgen te maken over onverwachte reparatiekosten.

+ Topkwaliteit, luxe uitstraling, relatief zuinig met V6

- Gezien de leeftijd geen koopje

Subaru Impreza 2.0i Premium 4WD - 2018 - 39.200 - € 19.950

In een overzicht als dit, mag een auto van 4x4-pionier Subaru niet ontbreken. En dat je niet per se een SUV nodig hebt om besneeuwde wegen te trotseren, heeft de Subaru Impreza in het verleden overtuigend bewezen in zware winter­rally’s. In Nederland is deze generatie van Subaru’s voormalige rally­kanon alleen geleverd met de te kleine 1,6-liter boxer. Gelukkig heeft de aanbieder van deze tweedehands Subaru Impreza een 2.0i geïmporteerd.

Die biedt 40 pk en bijna 50 Nm extra. Dat maakt van deze aparte Japanner een veel fijnere auto. Niet in de laatste plaats omdat de traploze automaat nu veel relaxter aandoet. Daarnaast omvat de ­Premium-uitrusting een met kunstleer afgewerkt dashboard, stoelverwarming, een navigatiesysteem, adaptieve cruisecontrol en automatische klimaatregeling. Garantie moet je erbij kopen, maar Subaru’s zijn zo betrouwbaar, dat je dat misschien wel achterwege kun laten.

+ Compacte en betaalbare vierwielaandrijver, boxer klinkt lekker

- Weinig merkdealers en -specialisten over

