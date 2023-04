Test Dacia Duster: deze betaalbare 4x4 daagt peperdure Land Rovers uit

Met zijn nieuwe grote merklogo in de neus kijkt de Dacia Duster uitdagender de wereld in dan ooit. Is deze betaalbare 4x4 echt een alternatief voor peperdure Land Rovers en Jeeps? We laten de Duster zand, stof en stenen happen in de Marokkaanse woestijn.

“Heb jij een Dácia?” Aan de toon is te horen dat de vraagsteller vindt dat je iets uit te leggen hebt. Dat zegt meer over je gesprekspartner dan over de Roemeense Renault-­dochter. Want Dacia zelf is níét blijven hangen bij de Logan sedan uit 2004. De jongste modellen zien er prima uit, zijn lang niet zo spartaans als vroeger en hebben moderne turbomotoren.



Indruk maken met een Dacia



Toch maak je op de parkeerplaats bij de supermarkt veel minder indruk met een Duster 4x4 dan met een Land Rover of Jeep. Kon je alle sceptici maar even meenemen naar de Marokkaanse Agafay-woestijn, dan piepten ze wel anders. Helaas, tenzij jij je boodschappen altijd haalt bij de Ali Heijn in ­Marrakesh, zit dat er niet in. Net zoals de kans klein is dat je in Nederland een vierwielaangedreven Duster tegenkomt. In België, waar ze nog onverharde wegen zonder slagboom ervoor hebben, maak je meer kans.

De huidige Dacia Duster draait alweer mee sinds 2017, kreeg in 2021 een facelift en is opnieuw lichtjes bijgepunt. Je herkent de allerjongste versie aan de aangepaste grille met het nieuwe merklogo en de uitgeschreven merknaam op de achterklep. Aan de binnenkant beperken de zichtbare wijzigingen zich tot een andere vorm van de ventilatieroosters.

Waar het in dit landschap vooral om draait, is het 4x4-systeem. Dat wordt voor de Nederlandse markt alleen gecombineerd met de 150 pk sterke benzinemotor, maar bij onze zuiderburen is de Duster ook te koop met de bekende, 114 pk sterke dieselmotor.

Laag gewicht Duster compenseert gebrek aan brute kracht



Tijdens de route door de Agafay moet de Duster afrekenen met zand, los gesteente, rotsblokken en diepe plassen. Het koppel van 250 Nm en het vermogen van 150 pk zijn niet overweldigend, maar de Duster weegt schoon aan de haak – even de modder eraf spuiten – nog geen 1300 kilo.

De eerste vuurproef bestaat uit een steile afdaling versierd met kniediepe modder­sporen. We activeren fulltime 4x4 en stoïcijns kuiert de Duster naar beneden. Af en toe tilt hij een pootje op, alsof-ie wil aangeven dat dit zíjn terrein is. De op- en afloophoeken voor en achter bedragen rond de 30 graden, zodat de auto niet snel met zijn snuit of billen over de grond schuurt. En anders dan de meeste showroom-suv’s, heeft de Duster wél een terreinbestendige bodemvrijheid: 21,4 centimeter om precies te zijn. Toch schrikken we als er een diepe plas opdoemt. Maar ook die houdt de Duster met zijn maximale waaddiepte van 35 cm niet tegen.

Hulpmiddel à la Land Rover



Om minder ervaren terreinpiloten te helpen, beschikt de Dacia Duster 4x4 over een assistentiescherm dat alle hellingshoeken in de gaten houdt. Je mocht eens overmoedig worden en denken dat je in een Land Rover Defender zit. Nu we het daar toch over hebben – net als die peperdure Brit, komt deze budget-­terreinwagen optioneel met camera’s rond­­om. Ze helpen je om de juiste afstand te ­houden tot rotsblokken en scherpe stenen die bijbeunen als blikopener. En terug bij de Jumbo of Ali Heijn, zijn die elektronische ogen ook handig bij het inparkeren.



Korte overbrengingen



Voorlopig is hier geen supermarkt te bekennen en strekt zich een enorme vlakte voor ons uit. We voeren het tempo op, waarbij we flink in de versnellingsbak moeten roeren, want de overbrengingen zijn kort. Je zult er geen spierballen van krijgen, want de pook laat zich erg licht bedienen. Datzelfde geldt voor de besturing, maar die is daarbij zo ongevoelig dat je je bij lage snelheden in een botsautootje waant. In het terrein heeft dat ook voordelen, want je loopt niet snel een gebroken pols op door gemene tikken afkomstig van grote stenen of diepe kuilen.

Verrassend comfort Dacia Duster



Ook het onderstel behandelt de bestuurder en zijn mede-inzittenden met zachtheid. Daardoor zit er vrij veel beweging in de ­carrosserie, maar die is niet hinderlijk. De stoelen van Dacia staan niet heel hoog in onze top 10 van automeubilair. We zijn dan ook positief verrast door het zitcomfort. De kussens zijn niet heel dik gevuld, maar we krijgen geen houten billen of een vermoeide rug – boven verwachting. Dat kunnen we niet zeggen van de harde kunststoffen in het interieur. De één smaalt: ‘goedkoop’, de ander juicht: ‘lekker robuust’ Op dat laatste valt eigenlijk weinig af te dingen.



Uitrusting en prijs Dacia Duster 4x4



De uitrusting van de Dacia Duster TCe 150 4x4 is vrij basic. In Nederland beschikt-ie minimaal over het Expression-pakket. Dat voorziet in cruisecontrol, een handbediende airco, digitale radio met smartphone-­integratie en 16-inch lichtmetalen wielen.



Je betaalt er 31.800 euro voor. Voor een Dacia vinden veel mensen dat wellicht een hoop geld, maar voor een capabele vierwielaandrijver met 150 pk valt het reuze mee. Sterker nog, dat doet geen enkel ander merk Dacia na.



De 33.500 euro kostende Journey-uitvoering van de Duster 4x4 heeft een achteruitrij­camera, dodehoekwaarschuwing, automatische klimaatregeling, een bestuurdersstoel met verstelbare zittinghoogte en lendensteun, een navigatie­systeem en 17-inch lichtmetaal.



Goedkopere Duster voor de asfaltwoestijn



Maar als we onze nuchtere bril opzetten dan luidt de conclusie dat je in Nederland heb je zelden een 4x4 nodig. Hier kun je dan ook beter kiezen voor de voorwielaangedreven Duster 130 TCe (26.700 euro) of de 150 TCe automaat (30.650 euro). Die zien er net zo stoer uit en staan in de asfaltwoestijn prima hun mannetje.