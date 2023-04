Review: Dacia Jogger Hybrid 140 (2023) –duurste Jogger is misschien wel voordeligste Dacia ooit

Twintig jaar geleden kocht je met een Dacia een in alle opzichten goedkope, maar ruime auto, op basis van oudere Renault-techniek. Dat is tegenwoordig wel anders. Sterker nog, misschien is de Dacia Jogger Hybrid wel de voordeligste Dacia ooit.

Wat is opvallend aan de Dacia Jogger Hybrid 140 (2023)?

Natuurlijk kennen we de Dacia Jogger al een tijdje. Maar als je hem weer ziet, is het best een serieuze auto. Zijn lengte van 4,54 meter valt wel mee. Hij lijkt vooral zo groot door de combinatie van een korte motorkap met een juist langgerekte achterkant. Bovendien heeft-ie de hoogte van een suv: 1,63 meter. En anders dan zijn voorganger, de Dacia Logan MCV, heeft de Jogger niet de uitstraling van een gepensioneerde dominee met witte sokken in bruine sandalen. Nee, met zijn zwarte wielkastranden en grove dakrails is de Dacia Jogger eerder de Marlboro-man onder de modale stationwagons - maar dan met e-sigaret. Met de Jogger Hybrid heeft Dacia ook de grille met het grote nieuwe Dacia-logo geïntroduceerd. Daardoor komen de boos kijkende koplampen nog beter uit.



Maar waar het bij de Jogger Hybrid vooral om gaat, is zijn hybride-aandrijflijn. Die maakt hem tot het buitenbeentje van het Dacia-gamma. De combinatie van een 1,6-liter viercilinder en twee elektrohulpjes genereert 140 pk en maakt de Jogger Hybrid tot de krachtigste Jogger die je kunt kopen. En tegelijk de zuinigste. Daarnaast is het de enige Dacia Jogger met een automatische (8-traps) versnellingsbak én een digitaal instrumentarium.

Wat is goed aan de Dacia Jogger Hybrid 140 (2023)?

Stiekem is die stoere Dacia Jogger Hybrid vooral een brave gezinsauto. Maar dan eentje met de interieurafmetingen van een veilinghal. Anders dan bij veel andere hybrides, hebben de extra (hybride-)onderdelen de ruimte niet negatief beïnvloed. De hybride Jogger wordt zelfs uitsluitend als zevenzitter verkocht. De goedkopere motorvarianten zijn ook met vijf zitplaatsen leverbaar. Denk trouwens niet dat je op het achterste bankje alleen kleuters kwijt kunt. Ook twee volwassenen vinden er een prima zitplaats. De tweede zitrij is een riante driezitsbank. In de vijfzits opstelling past er ruim 500 liter bagage achter in de Jogger Hybrid. Bouw je de twee achterste stoelen uit, dan beschik je zelfs over 708 liter. Gooi alles plat en je hebt een laadruim van 1807 liter.

Dat de Jogger Hybrid duidelijk meer vermogen heeft dan de benzine- en lpg-versie, is goed merkbaar. Dankzij het direct beschikbare koppel van de elektromotor schiet hij de eerste meters uit de startblokken. Daarna wordt de acceleratie vrij snel afgevlakt. Toch gaat de auto in een nette 10 tellen naar de 100 km/h. Dat is 1,2 seconde sneller dan de zevenzits Jogger TCe 110 en 3 seconden sneller dan de lpg-versie met dubbele achterbank. Ook in de tussensprints reageert de aandrijflijn alert op het gaspedaal.

Dacia geeft voor de Jogger Hybrid een gemiddeld brandstofverbruik op van 4,9 liter per 100 kilometer (1 op 20,4). Wij komen tot 5,4 l/100 km, oftewel 1 op 18,2. Niet indrukwekkend, wel gewoon netjes. Dat keurige verbruik is niet te danken aan de zuinigheid van de benzinemotor, maar vooral omdat je algauw 30 procent van de kilometers elektrisch rijdt.



De Jogger Hybrid is ongeveer 200 kilo zwaarder dan de benzineversie. Hierdoor lijkt de auto wat steviger op de weg te liggen, ook helt hij in bochten minder over. Ondanks het forse zijdelingse oppervlak, is de Jogger Hybrid nauwelijks gevoelig voor zijwind. De vering is best comfortabel.



Wat kan beter aan de Dacia Jogger Hybrid 140 (2023)?

Zoals bij elke Dacia, merk je dat er in de Jogger Hybrid is bezuinigd op afwerking en geluidsisolatie. De auto start altijd in EV-modus en rijdt dus vrij stil weg, maar op hogere snelheid hoor je best veel wind- en bandengeruis.



Het leuke stofje op het dashboard en de voorportieren kan niet verhullen dat de cabine wordt gedomineerd door harde plastics. En op de vloer liggen mooie dikke matten, maar het tapijt eronder is van goedkoop viltachtig materiaal. Gewoon onhandig is dat je met alle zitplaatsen in gebruik, de afdekrolhoes voor de bagageruimte nergens fatsoenlijk kwijt kunt.



De keuzehendel van de automatische transmissie laat zich erg gevoelloos bedienen, zodat je hem soms onbewust in de verkeerde stand zet. En over de automaat gesproken; die blijft soms te lang in een te laag verzet hangen. De motor gromt daarbij als Caroline van der Plas tijdens een stikstofdebat. Bij het overschakelen van de verbrandingsmotor naar elektrisch en andersom voel je soms een schokje. Niet het toppunt van verfijning, maar echt hinderlijk is het niet. Wel vinden we de motor bij voluit accelereren te luidruchtig.



Een minpunt waar je hopelijk nooit mee te maken krijgt, is de armoedige crashtestscore van één ster. Die komt deels doordat de derde zitrij geen gordelverklikkers kent, maar Euro NCAP was evenmin tevreden over de zijairbags. Daarnaast heeft de Jogger weinig actieve rijhulpsystemen.

Caravanners zullen vooral balen van het geringe aanhangergewicht van de Dacia Jogger Hybrid: 750 kilo. De andere Joggers verdragen 1200 kilo aan de haak.



Wanneer komt de Dacia Jogger Hybrid 140 (2023) naar Nederland en wat is de prijs?

De Dacia Jogger Hybrid 140 staat al bij de dealer en heeft een vanafprijs van 29.650 euro. Dan is-ie uitgerust als Expression. Een handbediende airco, stalen 16-inch wielen en elektrisch bediende zijruiten voor en achter zijn allemaal aan boord. Evenals elektrisch bediende spiegels, cruisecontrol en een multimediasysteem met bluetooth en smartphone-integratie. Als Extreme (30.650 euro) voegt hij daar automatische klimaatregeling (met chique knoppen!), keyless entry, lichtmetalen wielen, tochtruitjes voor de derde zitrij en een achteruitrijcamera aan toe. Een navigatiesysteem (600 euro) en stoelverwarming (300 euro) zijn als optie leverbaar.

Wat vind ikzelf van de Dacia Jogger Hybrid 140 (2023)?

Zelf ben ik geen fan van suv’s, maar een stoere stationwagon als deze Dacia Jogger kan ik erg waarderen. Kijk hem eens staan met zijn mooie, Volvo-achtige achterlichten en zijn zwarte lichtmetalen wielen.



Wel vraag ik me af of er een markt is voor de Jogger Hybrid. Een Renault Clio met dezelfde aandrijflijn en een gelijkwaardige uitrusting is ongeveer 4500 euro goedkoper. Maar goed, die parkeer je pardoes in het laadruim van de Jogger. Kijk je bij andere merken, dan zit je voor grofweg hetzelfde geld in een Volkswagen Polo, Toyota Yaris Cross Hybrid of Hyundai Kona Hybrid. Allemaal auto’s die qua ruimteaanbod niet aan de Jogger Hybrid kunnen tippen. En een zevenzitter als de Peugeot 5008 of Skoda Kodiaq is met automaat zomaar 15.000 euro duurder ...

Maar toch, als je puur naar de kosten kijkt, dan is een Dacia Jogger TCe 100 Eco-G Expression (24.700 euro) misschien de slimmere keus. Die is goedkoper in de wegenbelasting én rijdt op het voordelige lpg. Maar hij is natuurlijk ook onzuiniger en minder vlot. Bovendien moet je voor de derde zitrij 1000 euro bijbetalen. Dan is het prijsverschil nog maar 4000 euro. Bij welk ander merk krijg je voor dat geld én een automaat én 40 pk extra? Als je het zo bekijkt, is de Dacia Jogger Hybrid 140 misschien wel de voordeligste Dacia ooit …