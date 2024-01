Aankoopadvies tweedehands Kia Sportage (2016-2022): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Aan het design van de huidige Kia Sportage moesten we nogal wennen. Temeer omdat zijn voorganger zo’n vriendelijk niks-aan-de-hand-uiterlijk had. Is die vorige Kia Sportage (QL) ook als occasion zo vriendelijk en onschuldig als hij lijkt? We zoeken het uit.

De vierde generatie van de Kia Sportage had in 2016 een paar grote schoenen om te vullen, want in Nederland was zijn directe voorganger de bestverkochte Sportage ooit. Daarom was het niet zo gek dat Kia het design van Peter Schreyer niet rigoureus op de schop gooide. Vooral en profil en aan de achterkant zijn de overeenkomsten met de voorgaande Sportage groot. De zogenaamde tiger nose grille had wel een duidelijke zachtheids­behandeling ondergaan. Van voren oogde de nieuwe Sportage een stuk ronder en vriendelijker dan voorheen.

Kia Sportage QL alleen op benzine en diesel



Anders dan de huidige, scherp gelijnde Kia Sportage, was de vorige alleen te koop met motoren die het pure spul dronken: benzine of diesel. Vind je het niet erg om een Kia Sportage te rijden die uiterlijk en motorisch overduidelijk van een oudere generatie is? Dan kun je tegen redelijke prijzen een tweedehands exemplaar uit de periode 2016-2022 kopen. Maar is dat ook een goed idee?

Verkoopcijfers Kia Sportage



Wat de verkoopaantallen betreft, slaagde de Kia Sportage met modelcode QL er niet in zijn voorganger te overtreffen. Die wist van eind 2010 tot en met begin 2016 bijna 16.000 Nederlanders te verleiden. De QL strandde in 2022 al bij ruim 7500 koopcontracten. En dat terwijl hij in 2016 nog zo hoopvol was begonnen, met bijna 3100 auto’s. De grootste teruggang incasseerde de Sportage in de coronaperiode. In 2021 stopte de teller bij nog geen 550 stuks. Op Marktplaats.nl worden gemiddeld zo'n 200 tweedehands Kia's Sportage van deze generatie aangeboden.

Motoren Kia Sportage



Zoals gezegd was deze KIa Sportage alleen leverbaar met traditionele benzine- en ­dieselmotoren. De instapper was de 1.6 GDi, een direct ingespoten 1,6-liter viercilinder met 132 pk en 161 Nm. Met turbo heette deze motor 1.6 T-GDi en kreeg-ie een forse powerboost: 177 pk en 265 Nm. Tegen meerprijs was de turboversie met vierwiel­aandrijving leverbaar. Tot 2018 leverde Kia de Sportage met de 1.7 CRDi. Deze had je in twee varianten: met 115 of 141 pk. De krachtigste dieselmotor was de 2.0 CRDi met 185 pk, standaard gekoppeld aan vierwielaandrijving. In Nederland bleef dit een uiterst zeldzame verschijning.



Facelift Kia Sportage 2018



Slechts een paar lentes jong, kreeg de Kia Sportage al in 2018 een facelift. De bumpers, de grille en de achterlichtunits werden ­geretoucheerd en de sportief uitgevoerde GT-Line kreeg bovendien nieuwe koplamp­units. Daarbij bestond de dagrijverlichting aan beide zijden uit vier losse, in een vierkant geplaatste led-pitten. Belangrijker was de nieuwe 1.6 CRDi-dieselmotor met 136 pk die beide versies van de 1.7 CRDi verving. Ook de 2.0 CRDi was aangepast; die kreeg voortaan assistentie van een 48V mild hybrid-systeem.



In mei 2019 kreeg ook de 1.6 CRDi deze lichte vorm van elektroversterking. Het verbruik en de CO2-uitstoot gingen hierdoor iets omlaag. Dit ­betekende tevens het einde van de 2.0 CRDi. Voor 4WD kon je sindsdien alleen nog bij de 1.6 T-GDi terecht. Tenminste, tot 2020, want per juli van dat jaar verdween de ­vierwielaangedreven Sportage volledig van de Nederlandse markt. Behalve de turboloze 1.6 GDI waren alle motoren met automaat leverbaar.



Van basic tot superdeluxe



Tot 2017 was de Kia Sportage QL nog als EconomyLine te koop, daarna werd de ­ComfortLine de instapuitrusting van de reeks. Handmatige airco, cruisecontrol en vier elektrische bediende zijruiten zijn allemaal aan boord. De DynamicLine biedt daarbovenop onder meer automatische klimaatregeling, navigatie, een achteruitrijcamera en een DAB+-radio.



In de ExecutiveLine beschik je bovendien over keyless entry, noodremassistentie, dodehoekwaarschuwing, vier verwarmde zitplaatsen, leren bekleding en geventileerde voor­stoelen. De GT-Line (vanaf 1.6 T-GDi) is de sportieve telg van de Sportage-familie. HIj is onder meer herkenbaar aan 19-inch wielen en andere koplampen. De GT-PlusLine combineert de sportieve looks van de GT-Line met de luxe van de ExecutiveLine. Wat alle versies natuurlijk met elkaar gemeen hebben, zijn het ruime interieur en de royale kofferbak van 503 liter.



Tweedehands Kia Sportage met fabrieksgarantie



Deze Kia Sportage werd in Slowakije gebouwd, maar uiteraard gelden gewoon de riante Koreaanse garantievoorwaarden. Dat wil zeggen: zeven jaar tot een maximum van 150.000 kilometer. Ook voor geïmporteerde occasions is de fabrieksgarantie van toepassing.

Voorwaarde is wel dat de auto aantoonbaar volgens de fabrieksvoorschriften is onderhouden. Dat betekent dat er nog veel Sportages te vinden zijn waarvan de fabrieksgarantie nog niet is verlopen. En koop je een jonge tweedehands Sportage QL bij de Kia-dealer, dan krijg je daar in bepaalde gevallen zelfs ook weer zeven jaar garantie op.



Is de Kia Sportage een betrouwbare auto?



Is dat vertrouwen van Kia in de Sportage terecht? Als we op de bevindingen van de ANWB Wegenwacht afgaan, is dat absoluut het geval. Bij de Nederlandse pechhulp­organisatie is zelfs niet één euvel bekend dat vaker dan gemiddeld voorkomt. Niks aan de hand dus? Nou … de Duitse keuringsinstantie GTÜ is iets kritischer. Volgens de statistieken van het Gesellschaft für Technische Überwachung vertonen Sportages bij de verplichte keuring op een aantal onderdelen vaker dan gemiddeld boven­matige slijtage.



Problemen Kia Sportage



De Duitsers maken vooral op- en aanmerkingen op het remsysteem, de ophanging en de stuurinrichting. Bovendien constateren de strenge Duitse keurmeesters regelmatig vloeistoflekkages en defecten aan de verlichting. Allemaal geen dramatische zaken, maar zeker als er nog maar een klein restje garantie op je tweedehands Kia Sportage zit, zouden we deze punten even nalopen.

Prijzen tweedehands Kia Sportage QL

Een enkele iets goedkopere kilometervreter daargelaten, beginnen de prijzen van deze generatie Kia Sportage bij ongeveer 13.000 euro. Het slechte nieuws is dat de meeste daarvan de turboloze en daarmee nogal tandeloze 1.6 achter hun tiger nose hebben. Met de 1.6 T-GDI rijdt deze forse suv een stuk ­prettiger en relaxter.



Zeker als je regelmatig met een caravan op pad gaat. Met een trekgewicht van 1900 kg verdraagt de turbo­variant 500 kg meer aan de haak dan de ongeblazen versie. Helaas zijn Sportages met de krachtigste benzinemotor een stuk zeldzamer en prijziger. Pas vanaf ongeveer 18.000 euro heb je wat meer keus.

Nog veel schaarser is een Sportage met dieselmotor. Slechts enkele van de circa 200 Sportages op Marktplaats.nl dragen de afkorting CRDi in hun typebenaming. En anders dan je misschien verwacht, zijn dit niet de koopjes van de week. Wat het uiterlijk betreft, gaat onze voorkeur niet uit naar een Kia Sportage met 16-inch wielen en ballonbanden, maar dat is persoonlijk.