Dit zijn de 10 meestbezochte tests van 2022!

Op autoreview.nl vind je rijtesten van de meest uiteenlopende auto's. Maar welke tests zijn in het afgelopen jaar door jullie het vaakst bezocht? Een top 10 van de meestbezochte tests van 2022!





1: De Peugeot 308 is op de eerste plaats beland van onze meestbezochte tests van 2022. De mooiste van de klas noemt hoofdredacteur Jaap Peters hem. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, want de ruimte achterin laat wel te wensen over - Test - De nieuwe Peugeot 308 is om te janken zo mooi! - AutoReview.nl

2: Je mag best weten dat we even getwijfeld hebben om met de Nio ET7 te gaan rijden. Onbekend, groot en dan die prijs! Maar onbekend maakt in dit geval niet onbemind. De Chinese elektrische sloep is onze op een na meestbezochte test van 2022! Een extra knappe prestatie omdat de test pas laat in het jaar online kwam - Nio ET7 (2022) review: groot, elektrisch, Chinees … en die prijs! - AutoReview.nl

3: Op autoreview.nl vind je regelmatig nieuwe tests waarbij we de actieradius van een elektrische auto in de praktijk bepalen. Die actieradius meten we bij een snelheid van 100 km/h en 130 km/h. Naar het elektrisch rijbereik van de BMW i4 waren jullie afgelopen jaar het meest nieuwsgierig - BMW i4: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h - AutoReview.nl

4: De beste plug-in hybride suv? Op die vraag willen veel mensen het antwoord weten, getuige de hoge positie van de vergelijkingstest tussen de plug-in hybride suv modellen Hyundai Tucson, Opel Grandland, Peugeot 3008 en Volkswagen Tiguan. Welke is de beste plug-in hybride suv? - Test plug-in hybride SUV's: dit is waarom je geen Volkswagen meer wilt - AutoReview.nl

5: Wat is goedkoper: elektrisch rijden of benzine? In de volgende populaire test vergelijken we de elektrische Peugeot e-208 met zijn broer op benzine, de Peugeot 208 1.2 PureTech - Wat is goedkoper, elektrisch of benzine? Vergelijking Peugeot e-208 en 208 1.2 PureTech - AutoReview.nl

6: Wat is de populairste elektrische auto? In een test van januari 2022 zetten we nieuwkomer Hyundai Ioniq 5 tegenover de dan heel populaire Volkswagen ID.4 in de sportieve GTX-uitvoering. Wie heeft het in zich om de populairste elektrische auto te worden? - Test - Hoe de elektrische Volkswagen ID.4 GTX wordt vernederd door de Hyundai Ioniq 5 AWD - AutoReview.nl

7: Een test waarin we wederom de werkelijke actieradius van een elektrische auto bepalen, namelijk de Volkswagen ID.5. Wat is de werkelijke actieradius van de Volkswagen ID.5 bij 100 km/h en 130 km/h? - Volkswagen ID.5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h - AutoReview.nl

8: Onze auto van het jaar 2022 komt ook in de top 10 van meestbezochte tests voor. We vatten de uitgebreide test samen in vijf overzichtelijke vragen waaronder: wat is er goed aan de Renault Megane E-Tech Electric? - Eerste review Renault Megane E-Tech Electric – Jij wilt geen Volkswagen ID.3 meer! - AutoReview.nl

9: Net als op plek 5 staat in de volgende test ook de vraag centraal wat goedkoper is, elektrisch rijden of benzine? De auto die het antwoord moet geven, is de Opel Mokka - Wat is goedkoper, elektrisch of benzine? Vergelijking Opel Mokka-e en Opel Mokka 1.2 Turbo - AutoReview.nl

10: Wat is de ruimste elektrische gezinsauto? In de test die onze top 10 afsluit, strijden de Kia EV6 en de Volkswagen ID.5 om de eer. Tijd voor een directe vergelijking - TEST – Waarom jouw gezin liever rijdt in een Volkswagen ID.5 dan in de Kia EV6 - AutoReview.nl