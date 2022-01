BMW i4: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h

Er zijn nu drie spelers in het segment van de elektrische middenklasse sedans: de Tesla Model 3, de Polestar 2 en de BMW i4. Dit is hoe ze zich tot elkaar verhouden wat specificaties, actieradius en prijs betreft:

Tesla Model 3 (287 pk, RWD, 60 kWh, 491 km) - 49.980 euro

Tesla Model 3 Long Range (351 pk, AWD, 82 kWh, 602 km) - 57.980 euro

Tesla Model 3 Performance (462 pk, AWD, 82 kWh, 547 km) - 63.980 euro

Polestar 2 Standard Range Single Motor (224 pk, FWD, 64 kWh, 444 km) - 45.900 euro

Polestar 2 Long Range Single Motor (231 pk, FWD, 78 kWh, 542 km) - 49.900 euro

Polestar 2 Long Range Dual Motor (408 pk, AWD, 78 kWh, 482 km) - 53.900 euro

BMW i4 eDrive40 (340 pk, RWD, 84 kWh, 590 km) - 60.629 euro

BMW i4 M50 (544 pk, AWD, 84 kWh, 520 km) - 73.429 euro

De i4 is dus een stuk duurder dan zowel de Model 3 als de Polestar 2. Je betaalt voor het premiumimago van BMW, maar ook voor het feit dat de elektrische 4-serie een slagje groter is dan zijn concurrenten. De Polestar is de kleinste van het stel (4,60 meter lang), gevolgd door de Tesla (4,69 meter) en de BMW (4,78 meter).

BMW i4: actieradius bij 100 km/h

Maar goed, we zijn hier om een actieradius te testen. En dat hebben we gedaan met de BMW i4 M50, die in theorie 520 kilometer ver zou moeten komen. Met de auto in Comfort, de airco op 19,5 graad en de actieve cruise control op 100 km/h hebben we drie testrondes afgelegd, van elk bijna 85 kilometer lang.

Het gunstigste resultaat was een verbruik van 18,8 kWh/100 km. De nettocapaciteit van de i4-batterij is 80,7 kWh, dus kunnen we uitrekenen dat het werkelijke bereik bij gemiddeld 100 km/h op 429 kilometer ligt. In een eerdere actieradiustest kwam de Tesla Model 3 Long Range bij 100 km/h ruim 440 kilometer ver. De Polestar 2 Long Range Dual Motor haalde 395 kilometer.

Opvallend is wel dat de Tesla een stuk efficiënter met zijn elektriciteit omgaat. Hij heeft slechts 15,8 kWh/100 km nodig om op snelheid te blijven. Interessant, want de Model 3 deed zijn test bij dezelfde lage wintertemperaturen als de i4. De Polestar reden we in de zomer, maar dat had kennelijk geen positief effect op zijn verbruik. Hij scoorde een matige 19,0 kWh/100 km/h.

BMW i4: actieradius bij 130 km/h

Op naar 130 km/h en dus naar een hoger stroomverbruik. De BMW klokt er maar liefst 24,1 kWh/100 km doorheen, wat hem een praktijkbereik van 334 kilometer geeft. Wederom doet de Tesla het beter (20,6 kWh/100 km) en blijft de Polestar achter (25,0 kWh/100 km).

Conclusie

Voor de BMW i4 moet je dieper in je buidel tasten dan voor de Tesla Model 3 of Polestar 2, maar qua stroomverbruik en bereik zit hij tussen de twee concurrenten in. Ook als het aankomt op laadsnelheid overigens. Zijn maximum is 200 kW. En daarmee houdt hij precies het midden tussen de Tesla (250 kW) en de Polestar (150 kW).

Als M50 is de i4 zowat een evenknie van de spectaculaire BMW M3. Met 544 pk en 795 Nm heeft hij genoeg instant-kracht voor een sprint van stilstand naar 100 km/h in 3,9 seconden. Voor de grootst mogelijke range moet je echter de i4 eDrive40 hebben, die met 340 pk en een 0-100 km/h-tijd van 5,7 seconden niemand zal teleurstellen.