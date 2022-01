Test - De nieuwe Peugeot 308 is om te janken zo mooi!

De Peugeot 308 is een van de belangrijkste modellen van Peugeot, maar raakte de laatste jaren wat ondergesneeuwd. De afzwaaiende versie kwam op de markt in 2013. Peugeot was in die tijd zoekende en had net het tijdperk achtergelaten waarin het letterlijk een grote mond had. Modellen hadden ver naar achteren doorgetrokken koplampen en een enorme grille, met een bumper die er als een soort beugel op was geplakt. Dat werd, laten we ons voorzichtig uitdrukken, niet door iedereen gewaardeerd. Peugeot stapelde in die tijd verlies op verlies.

Even kwam Peugeot in een 'doe maar gewoon'-fase. De vorige 308 was precies volgens dat principe ontworpen. De ontwerpers kleurden zo binnen de lijntjes dat er niets meer over was van de Franse frivoliteit. Sterker nog, de 308 had Volkswagen Golf-trekjes. Het zou de boekhouders worst wezen. Zij lieten een goede wijn en een exquise blauwschimmelkaas aanrukken, want de verkoopcijfers schoten mede dankzij de nieuwe 308 omhoog. Ook in Nederland ging het goed, in 2015 was hij bij ons de best verkochte auto.

De ontwerpers van de Peugeot 308 hebben de smaak te pakken

Peugeot kon het lonken niet laten en er kwamen tóch weer verleidelijke modellen. In 2016 kwam de 3008 op de markt, de eerste auto die een wat gedurfdere uitstraling had. De Fransen kregen de smaak te pakken. De 508 uit 2018 was een meesterwerk. Peugeot had een reislimousine gemaakt in de beste Franse traditie: hij was chic, luxe en verfijnd. Daarna denderde Peugeot door, de 208 en 2008 waren wederom prachtige creaties. De 308 kwam steeds meer in de schaduw te staan van zijn eigen merkgenoten.

Tot begin dit jaar de foto's werden vrijgegeven van de nieuwe 308. Hij oogde stijlvol, met een lage grille, geknepen koplampen, de bekende 'slangentanden' als dagrijverlichting, uitgebouwde wielkasten en donkere achterlichten met een zwarte band ertussen. In het voorjaar werd de 25 centimeter langere SW onthuld, met een iets minder extravagante achterkant. De 308 stond weer op de kaart. Het nieuwe Peugeot-logo kreeg een prominente plek op de grille, alsof ze in Sochaux het herwonnen zelfvertrouwen nog eens extra willen benadrukken.

Durf te kiezen voor een 308 in vert olivine of blue vertigo

Soms lijkt ons vak op een spannende date: ziet de auto er in het echt net zo uit als op de verleidelijke foto's? Bij de 308 kunnen we zelfs zeggen dat hij in het echt nog sexyer is. Hopelijk kiezen mensen dan niet voor de brave kleur gris artense (grijs), maar bijvoorbeeld voor vert olivine (groen) of blue vertigo (blauw). We tekenen wel aan dat er voor onze testritten alleen rijk uitgeruste 308'en ter beschikking staan, zoals de GT plug-in hybride, met 225 pk. Die kost 41.930 euro, terwijl de basisversie met 110 pk 'maar' 27.790 kost. Voor dat bedrag word je ook nog eens afgescheept met wieldoppen …

In de dure versies van de 308 baad je juist in luxe. De interieurdesigners hielden blijkbaar van hoekige vormen, alles lijkt met de geodriehoek ontworpen. De GT-uitvoering beschikt over een instrumentarium met 3D-weergave. Op het kleine stuur – inmiddels net zo verbonden met Peugeot als Janny van der Heijden met een taartvorkje – kun je het nieuwe Peugeot-logo nog eens bewonderen.

Dat stuur verdeelt de wereld in twee kampen, die het maar niet eens willen worden. Is het onpraktisch of juist uiterst doordacht? In de 308 sluiten we ons aan bij het liefhebberskamp. Het stuur ligt fijn in de hand en ontneemt je niet het zicht op het instrumentarium. Het doorgronden van de bediening vergt meer gewenning. De Peugeot 308 heeft virtuele knoppen op het dashboard, maar wat je daarmee kunt, is niet altijd even logisch. Zo kun je de airco met een druk op de knop wél volledig uitschakelen, maar moet je het menu van het multimediascherm in om de temperatuur hoger of lager te zetten.

Maar verder is het bijzonder prettig om voorin te zitten. De afwerking van het dashboard is formidable, de stoelen zijn fijn voor elk postuur. Vooral de stilte maakt indruk, bij een snelheid van 130 km/h kun je elkaar nog zachte Franse woordjes toefluisteren. Het onderstel biedt een mooie balans tussen stevigheid en comfort, al zal de liefhebber van Franse auto's uit vervlogen dagen een tandje zachter op prijs hebben gesteld. Veelzeggend is dat je uit drie rijprogramma's kunt kiezen: sport, hybrid en electric. Geen comfort ...

De hybride-308 is liefst 400 kilo zwaarder dan de benzineversies

Ondanks de onderstelafstemming, zullen mensen met een pittige rijstijl niet altijd even vrolijk worden van de sportieve capaciteiten van de 308 plug-in hybrid. Hij is met zijn gewicht van 1662 kilo wat te zwaar voor misselijkmakend bochtenwerk. De 'gewone' benzineversie met 110 en 130 pk zijn zo'n 400 kilo lichter en dat maakt hen beter geschikt. Daarbij komt dat de elektromotor en de 1,6-liter benzinemotor elkaar soms nét niet lekker begrijpen. De benzinemotor springt soms wat abrupt bij, bijvoorbeeld bij een snelle inhaalactie. In het drukke en vlakke Nederland heb je daar echter veel minder last van dan op een mooie weg in de heuvelachtige Franse binnenlanden. Bovendien is de 225 pk sterke 308 razendsnel: de sprint naar 100 km/h is in 7,5 seconden al afgerond.

Op de hoogte blijven van onze nieuwste rij-impressies en tests?

Aanmelden

Abonneer je op de wekelijkse Auto Review-nieuwsbrief

Met de juiste laaddiscipline, kun je met de 308 plug-in hybrid veel geld bij het tankstation besparen. Peugeot belooft dat je op de elektromotor 69 kilometer ver komt. Is de batterij leeg, dan kun je hem tijdens het rijden weer bijladen, bijvoorbeeld als je het gaspedaal loslaat en de automaat in de 'B-stand zet. Er gaat dan meer remenergie terug naar de accu. Het WLTP-verbruik van 1 op 83,3 lijkt indrukwekkend, maar is in de praktijk nauwelijks haalbaar.

Achterin de Peugeot zit je met een voorstoel tussen je benen

Aan een onlogische bediening kun je wennen (of liefkozend roepen 'hierom houd ik zo van Franse auto's') en de meeste Nederlanders rijden niet als een coureur, dus zullen ze de rijeigenschappen een mooi rapportcijfer geven. Er is eigenlijk maar één nadeel dat echt niet went en dat is de ruimte op de achterbank. Peugeot meldt trots dat de wielbasis met 5,5 cm is toegenomen. Dan verwacht je dat je achterin goed kunt zitten. Quod non. Zo fijn als het er voorin aan toegaat, zo krap is het op de achterbank. Volwassenen moeten óf de voorpassagiers heel lief aankijken, óf accepteren dat ze reizen met een voorstoel tussen hun benen.

Wie daar geen boodschap aan heeft en gek is op frisse en wulpse modellen, moet nog tot begin 2022 wachten tot de Peugeot 308 daadwerkelijk in de showroom staat. De keuze is groot. Niet alleen tussen een hatchback of een stationwagon (in 2023 volgt een crossover, met de interne code P54), maar ook tussen verschillende motorvarianten. De 308 is leverbaar met een benzinemotor (110 en 130 pk) en als plug-in hybride (180 en 225 pk). Ook dieselaars worden niet vergeten, met de 130 pk sterke BlueHDi-motor (33.260 euro). De benzine- en dieselversies zijn leverbaar met handgeschakelde zesbak of achttraps automaat, de plug-in hybrides hebben standaard een automaat. Wil je de allerchicste 308 kopen, dan moet je kiezen voor de plug-in hybride met 225 pk in de Pack Business-uitvoering (44.130 euro). In 2023 komt een volledig elektrische 308 op de markt.

Conclusie

Wat zullen je opgroeiende kinderen of je al wat moeilijk lopende ouders denken als je het achterportier voor hen openzwaait? Jammer dat de Peugeot 308 het met zijn ruimte achterin een beetje laat liggen. Met zijn uiterlijk is hij de mooiste van de klas - zeker als je hem in fraai groen of blauw bestelt. Ook de motorenkeuze is enorm.