SUV’s van Renault? In dit land moeten ze er niks van hebben en keldert de verkoop

Nieuws

In Europa als geheel doet Renault het niet verkeerd, al blijven de verkoopcijfers iets achter bij die van 2023. Toch is er een belangrijke automarkt waar de SUV-strategie van het merk totaal niet aanslaat.

Een halvering van de verkoop ten opzichte van 2019, afhakende dealers en een landmanager die groot alarm slaat. Dat maak je niet vaak mee in de autobranche.

We hebben het niet over Nederland, al doet Renault het ondanks alle optimisme over de nieuwe Renault 4 en 5 het hier ook niet fantastisch. In 2019 had het Franse merk in Nederland nog een marktaandeel van 5,9 procent, in 2024 is dat gedaald naar 4,8 procent.

Zweer jij bij oude Renaults? Bestel onze klassiekerspecial!



Doe 'm jezelf cadeau!

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Verkoop Renault Duitsland gekelderd



Bij onze oosterburen is het nog veel ernstiger. Florian Kraft, hoofd van Renault Duitsland, maakt zich grote zorgen, zo lezen we bij onze collega’s van Auto Zeitung. De cijfers spreken voor zich: in vijf jaar tijd is de nieuwverkoop van Renault in Duitsland enorm gekelderd.



In 2019 verkocht Renault in Duitsland nog 131.138 auto's. In 2024, van januari tot en met oktober, waren dat er slechts 42.893. Dat worden er aan het eind van 2024 misschien nog zo'n 50.000, maar dat betekent alsnog een gigantische aderlating ten opzichte van 2019. De tijden waarin Renault de succesvolste importeur van Duitsland was, zijn dan ook vooralsnog voorbij.

Ingehaald door Peugeot en Citroën

In 2020 stond Renault nog stevig op de tweede plaats onder de importmerken, met een marktaandeel van 4,3 procent, net achter Skoda. Maar inmiddels is dat gedaald naar 1,8 procent, goed voor een elfde plek. Voor het eerst in de geschiedenis wordt Renault in Duitsland ingehaald door Peugeot en Citroën, en is het de kleinste Franse volumefabrikant.

Duitse dealercrisis: massale afhakers

De dalende verkopen raken ook de Duitse Renault-dealers hard. Zo’n 200 van hen hebben aangekondigd hun contracten niet te verlengen. Om essentiële locaties te behouden, moet Florian Kraft het dealernetwerk actief verkleinen – van 700 naar 450 vestigingen – terwijl hij tegelijkertijd de beste dealers probeert over te halen om hun contract niet op te zeggen.

De Renaulution mislukt

Hoewel Kraft kritiek heeft op het Duitse dealernetwerk, kunnen de problemen niet los worden gezien van de merkstrategie. Toen Renault-baas Luca de Meo in 2020 de leiding overnam, lanceerde hij de ambitieuze ‘Renaulution’. Het doel: niet langer focussen op marktaandeel en verkoopvolume, maar op winstgevendheid door meer premiummodellen te bouwen.



Tot dat moment was Renault sterk afhankelijk van kleine en compacte auto’s, goed voor 70 procent van de winst, maar met lage marges. De Meo wilde Renault transformeren van volumemerk naar ‘waardemerk’.

Inzetten op hogere segmenten



De Meo’s strategie? Met minder verkochte auto’s méér winst maken. Dat moest gebeuren door in te zetten op hogere segmenten, waar de marges per auto een stuk groter zijn. Renault, dat decennialang bekendstond om betaalbare stadsauto’s en praktische gezinswagens, moest een SUV-merk worden. En snel ook.



Waar Renault in 2020 nog maar drie SUV’s in het assortiment had, is dat nu opgelopen naar acht modellen – meer dan het dubbele van alle andere segmenten samen.

Te veel SUV's



Toch liep het plan niet zoals gehoopt. In elk geval niet in Duitsland. Renault verloor meer klanten door het schrappen van kleine auto’s en MPV’s dan het wist te winnen met SUV’s. Het merk stapte in een overvolle markt waar bijna álle fabrikanten actief zijn.



Bovendien associëren veel Duitse kopers Renault nog steeds niet met SUV’s. En zeg nu zelf: kun jij al die SUV's van Renault nog uit elkaar houden? Met de compacte Renault Captur en de coupé-achtige Renault Arkana lukt dat nog wel, maar met de Symbioz, Scenic, Austral, Espace en Rafale wordt dat een stuk lastiger.



Elektrische Megane maakt duikeling



Om het merk te moderniseren, zette De Meo ook de bekende Renault Megane en Renault Scenic volledig om naar elektrische aandrijving. Maar de Duitse klant lijkt daar niet warm voor te lopen: de verkoop van de elektrische Mégane daalde met maar liefst 80 procent.



Alle hoop gevestigd op Renault 4 en 5



Maar daarin is de Megane niet uniek. Veel elektrische modellen kregen grote klappen nadat er een plotseling einde kwam aan de riante Duitse subsidieregels. Hoe zit dat in Nederland? Ook hier gaat het niet best met de elektrische Megane: van 5366 stuks oover de eerste 11 maanden van 2023, ging dat in 2024 ruim door de helft: 2162 stuks. Nu rust alle hoop op de nieuwe elektrische Renault 4 en Renault 5.

Maar met minder dealers en een zwakker marktaandeel lijkt de uitdaging voor Renault Duitsland groter dan ooit. De vraag blijft: kan Renault het tij keren of dreigt het verder te verdrinken in het Duitse autolandschap? De toekomst zal het leren.

Dol op rijtjes en cijfers uit de autobranche? Blijf bij met onze gratis nieuwsbrief!