Review: Renault 4 (2025) maakt Hollandse gezinnen blij

Renault wakkert de nostalgie met de elektrische Renault 4 flink aan. Maar tegelijk is-ie modern. Is het net zo’n sensatie als de Renault 5?

Wat valt op aan de Renault 4 (2025)?

Renault is slim bezig. Europese automerken hebben vrijwel zonder uitzondering een rijke historie, met beroemde modellen die je nostalgische gevoelens tot in de haarvaten aanwakkeren. De Renault 4 (1961-1992) is er een van: er zijn meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht. Zijn verre opvolger uit 2025 is er alleen met stekker, maar het elektrische Viertje knipoogt nadrukkelijk naar het succesmodel uit vervlogen dagen.

Alles is gegroeid bij de nieuwe R4. Hij is groter, zwaarder, sneller en ruimer dan het origineel. Technisch is alles hetzelfde als bij de Renault 5, die eind 2024 een daverende entree maakte in de autowereld en met prijzen overladen werd. Beide modellen hebben hetzelfde onderstel, dezelfde motoren en dezelfde batterijen. Er is een 40 kWh-versie die 308 kilometer ver komt, wij rijden met de 52 kWh-versie met een actieradius van 409 kilometer.

Er zijn ook verschillen met het Vijfje. De R4 is een gezinsauto, met plek voor drie kinderen op de achterbank. Ook de bagageruimte is veel groter (420 tot 1405 liter). Verder heeft Renault het onderstel anders afgestemd; waar de R5 vooral sportief is, ligt bij de Vier de nadruk meer op comfort.

Wat de R4 wel heeft en de R5 nog niet, is one pedal driving. Net als bij de elektrische modellen van Hyundai en Kia, kun je via flippers aan het stuur bepalen hoeveel remenergie je wilt terugwinnen. In de zwaarste stand hoef je het rempedaal niet te gebruiken.



Wat is goed aan de Renault 4 E-Tech Electric?

Wat ons betreft is de knipoog naar de oude Renault 4 geslaagd. Je ziet de overeenkomsten: aandoenlijke ronde koplampen, het karakteristieke derde zijruitje, de uit duizenden herkenbare achterlichten en de kaarsrechte kofferklep. Tegelijk oogt de R4 modern en onderscheidend genoeg om ook jongere kopers aan te spreken, die niets weten van het oude succesmodel.

Het comfort van de Vier ligt in lijn met het oude model, al ga je niet meer op één oor de bocht door, zoals vroeger. Anderzijds hoef je je niet meer met gevaar voor eigen leven op de linkerbaan van de snelweg te begeven; de topsnelheid is 150 km/h. Dat is 45 km/h meer dan de eerste R4 uit 1961. Het gewicht nam toe met bijna 1000 kilo, van 594 kilo naar 1537 kilo.

Vanaf lage snelheden trekt de R4 – zoals je van een elektrische auto mag verwachten – vlot op. Maar ook op provinciale wegen of op de snelweg voelt hij nooit traag aan. Uiteraard hoor je de elektromotor niet, maar ook het geluid van de wind en de banden wordt keurig geïsoleerd. Dat maakt een rit naar Zuid-Frankrijk een stuk comfortabeler dan met de eerste Renault 4. Minder avontuurlijk ook, want een kokende motor is uitgesloten bij de elektrische Vier.

Ook de praktische eigenschappen zijn gebleven. De tildrempel is laag. Verder kan de bijrijdersstoel plat, zodat er precies een Billy-boekenkast in de auto past. Lukt het toch niet om alle spullen van IKEA achterin te proppen, dan kun je een kleine aanhanger van maximaal 750 kilo aan de auto koppelen.



Wat kan beter aan de Renault 4?

Het dashboard is precies hetzelfde als dat van de Renault 5 en dat betekent dat het rondom het stuur een drukte van belang is. Aan de rechterkant zitten drie hendels voor de automaat, de ruitenwissers en de audio. Je grijpt nog weleens naar de verkeerde hendel. Eigenlijk had Renault de pook midden op het dashboard moeten plaatsen, zoals bij het origineel.



Verder is het wennen dat de automaat geen P-stand heeft. Als de auto stilstaat en je opent het portier, hoef je niets te doen. De parkeerrem is dan al geactiveerd. Dat druist in tegen je gevoel.



Wat is de prijs van de Renault 4?

De instap-Renault 4 heet Evolution, kost 29.990 euro en heeft het kleine batterijpakket van 40 kWh. De elektromotor levert 120 pk. Voor 3000 euro meer krijg je de 52 kWh-versie en een krachtiger motor die 150 pk levert. In beide gevallen moet je het doen zonder lichtmetalen wielen en one pedal driving. Wel hebben alle Viertjes standaard een warmtepomp. De Iconic (alleen met 52 kWh) is de meest complete Renault 4 en kost 36.490 euro.



Als je de Renault 4 overweegt, kijk je vast ook naar de Toyota Urban Cruiser of Suzuki e-Vitara, de Ford Puma Gen-E en de broertjes van Stellantis: de Fiat Panda, de Opel Frontera en de Citroën e-C3.

Renault 4 private lease

De Renault 4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 4 private lease prijzen.

Wat vind ikzelf van de Renault 4 Electric (2025)?

Toen ik de eerste foto’s van de R4 zag, wist ik niet wat ik van het design moest vinden. Maar toen ik oog in oog stond met de ronde koplampen, verdween dat gevoel. Wat een slimme auto is dit. Het uiterlijk is een perfecte mix van nostalgie en modern. Wie de R5 te klein en te sportief vindt, heeft nu een comfortabel en praktisch alternatief.

