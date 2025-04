Goedkope elektrische SUV voor het hele gezin? Denk eens aan deze auto!

Nieuws

De nieuwe Renault 4 rijdt nog niet rond op de weg, maar je kunt ‘m al wel bestellen. Via onze private lease vergelijker bijvoorbeeld: daar vind je de vrolijke SUV al vanaf 379 euro per maand.

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.

Wil jij de Renault 4 private leasen?

Bekijk hier de beste Renault 4 private lease deal



Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Over de Renault 4

De Renault 4 staat vanaf nu in de vergelijker voor 379 euro per maand. Dit is een scherpe prijs, zeker als je kijkt naar de ruimte die de 4 biedt. Je hebt meer dan genoeg voor het hele gezin. Verder maakt de Franse SUV furore met zijn looks en charmes. Zijn er nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? De Renault 4 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten Leuke en originele vormgeving Technische specificaties niet indrukwekkend Ruimtelijk, genoeg voor het gezin Comfort Range nog niet beschikbaar Vanafprijs met 12.000 km Nog niet veel aanbieders

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 4? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoering 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen 120 pk 150 pk Koppel 225 Nm 245 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s Accucapaciteit (kWh) 40 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,2 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 308 409 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (15%-100%) 2 u 37 min 3 u 13 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) 30 min 30 min

Renault 4 Evolution

De Renault 4 is momenteel verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: de Evolution, de Techno en de Iconic. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

Climate control

18 inch lichmetalen velgen

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Automatische airconditioning

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Warmtepomp

7 inch digitaal instrumentarium

10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Renault 4 private lease

De Renault 4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 379,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 4 private lease prijzen.

De Renault 4 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV voor het hele gezin. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.