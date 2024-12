Renault is zelf ook klaar met SUV's en gaat het radicaal anders doen

Nieuws

Niet alleen de Duitse autokoper, ook Renault zelf is klaar met SUV's. Vanaf 2028 slaat Renault daarom een nieuwe designrichting. Waarschijnlijk komt ook de stationwagon terug!



Onlangs meldden we dat de verkoopcijfers van Renault in Duitsland enorm zijn gekelderd. Reden: Duitse autokopers zien SUV's van het Franse merk niet zitten.

En voilà: niet veel later laat Renaults designbaas Gilles Vidal weten dat hij ook wel klaar is met SUV's. Zo lezen we bij het Britse Autocar. Vidal kondigt aan dat Renault de komende jaren een nieuwe generatie elektrische auto's introduceert met 'radicaal nieuwe carrosserievarianten'.



Antwoord op discussie rond SUV's

We kunnen ervan uitgaan dat de onlangs in Parijs gepresenteerde Renault Embleme als inspiratiebron gaat dienen. Dat studiemodel zegt waarschijnlijk meer over Renaults designstrategie voor het komende decennium dan retromodellen als de Renault 4, 5 en Twingo. Daarnaast is de Renault Embleme een antwoord op de maatschappelijke discussie rondom SUV's.

Nieuwe vormen, minder SUV

Vidal legt uit dat Renault werkt aan een nieuw platform, waarmee het merk EV's efficiënter en duurzamer wil maken. De SUV, die ooit de MPV verving, ligt steeds vaker onder vuur vanwege zijn formaat en impact op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan Parijs, waar bestuurders van SUV's extra parkeerkosten moeten betalen.



Toch benadrukt Vidal dat grote auto's soms praktisch onmisbaar zijn. "Het gaat erom: hoe geef je deze auto's een nieuwe identiteit die beter past bij de tijdgeest?" Hij ziet het als een kans om compleet nieuwe silhouetten te creëren. "Het lijkt soms alsof we alles al hebben gezien – van de Renault Espace en Scenic tot SUV’s en crossovers. Maar het is tijd om iets nieuws te bedenken dat betekenisvol is in de huidige maatschappij."



Terug naar de stationwagon?



De Embleme, een opvallende coupé-SUV, laat zien welke kant Renault op wil. De Embleme staat volgens Vidal voor royale, simpele maar aantrekkelijke vormen."

Bovendien wijst hij op het verdwijnen van stationwagons in Europa. "Dat is jammer, want voor EV's is een laag en gestroomlijnd design erg efficiënt. Maar het kan ook sexy zijn – sportieve stations bijvoorbeeld. We willen auto's maken die slim zijn qua afmetingen en praktisch nut, maar ook begeerlijk."

Interieur: eenvoud als revolutie

Niet alleen de buitenkant van toekomstige Renaults verandert, ook het interieur krijgt een make-over. Vidal hint naar doorbraken in eenvoud en gebruiksvriendelijkheid, zoals een intuïtieve bediening van schermen. Het moet volgens hem zo simpel worden, dat iedereen denkt: wat gek dat niemand dit eerder bedacht heeft!



Retromodellen blijven



Ondanks deze designrevolutie behouden de Renault 5, 4 en Twingo hun unieke karakter. Vidal ziet deze modellen als tijdloos en noemt het succes van de Fiat 500 als voorbeeld. In plaats van om de paar jaar een volledig nieuw model te lanceren, kiest Renault voor frequente updates met nieuwe uitvoeringen en kleuren. Hij voorspelt wel dat er op een gegeven moment een grotere designwijziging komt, 'maar zonder de ziel van het oorspronkelijke model te verliezen'.

Renault wil pioniersrol terug



Renault zet hiermee in op innovatie en duurzaamheid, zonder zijn erfgoed uit het oog te verliezen. Daarnaast wil het merk opnieuw een pioniersrol vervullen in de auto-industrie. Zoals vroeger met de ouder Renault 4 en Renault 16. Of zoals Vidal het samenvat: "Er is nog zoveel te ontdekken in design en concepten – we staan pas aan het begin."



