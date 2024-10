Renault Embleme: waterstofauto met 1000 km actieradius (maar niet heus)

Nieuws

Je kijkt naar de Renault Embleme: een studiemodel van een elektrische gezinsauto die zó groen is, dat-ie tijdens zijn levensduur 90 procent minder CO2-uitstoot dan een auto met verbrandingsmotor. Bovendien heeft hij een rijbereik van 1000 kilometer - soort van.



Wij zijn blij dat Renault open kaart speelt als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot met 90 procent. Het doel voor het Embleme-project is gezet op 5 ton CO2, voor het bouwen van de auto én het afleggen van 200.000 kilometer.

Dat is 90 procent minder dan de uitstoot van een model met verbrandingsmotor (Renault Captur: 49 ton). Voor je beeldvorming: voor een Renault Megane E-Tech Electric bedraagt de totale uitstoot op basis van zijn levenscyclusanalyse 24 ton CO2 - grofweg de helft van een benzineauto.

We zijn verbaasd dat de elektrische Megane toch relatief vervuilend is. Als de getallen van Renault kloppen, is het dus beter voor het milieu om voor een potje dubbeltennis met vier Embleme’s bij de sportvereniging te arriveren, dan te carpoolen in één Megane E-Tech Electric …

Kleine CO2-voetafdruk Renault Embleme



Om deze CO2-besparing te bereiken. zet Renault vol in op het gebruik van gerecyclede materialen met een kleine CO2-voetafdruk en natuurlijke materialen. Het productieproces draait volledig op hernieuwbare energie.

Om het stroomverbruik van de auto laag te houden, stond tijdens het designproces de stroomlijn centraal. De buitenspiegels werden verruild voor camera’s en de handgrepen verdwijnen in de portieren. Renault pocht dat de bodem volledig vlak is, maar dat is tegenwoordig vaste prik in EV-land. Net als de dichte wielen.

De Cw-waarde van 0,25 is netjes, maar niet wereldschokkend. De Tesla Model S iets gestroomlijnder (0,24) en de Lucid Air is véél gestroomlijnder (0,20). Op dat vlak is dus nog werk aan de winkel. Niet dat er haast bij is, want "de concept car laat zien hoe autoproductie een bedrijf als Renault Group in staat kan stellen om in 2040 in Europa en in 2050 wereldwijd koolstofneutraliteit te bereiken".



1000 kilometer actieradius (maar niet heus)

Wat pas echt spraakmakend is, is de aandrijflijn. De Renault Embleme heeft een batterij van 40 kWh én een range extender die waterstof lust en stroom bijmaakt. Uit de waterstoftank, met een capaciteit van 2,8 kg, valt genoeg energie voor 350 kilometer extra elektrische kilometers uit te wringen. De elektromotor heeft een vermogen van 217 pk.

Renault doet in het persbericht een beetje geniepig als het gaat om de totale actieradius: het merk verkondigt dat "de Emblème moeiteloos en zonder lange wachttijden een afstand van maximaal 1000 km kan afleggen”. Maar dan lees je verder en leer je dat die afstand haalbaar is met “slechts twee stops voor waterstoftanken”. Dat maakt die 1000 kilometer een stuk minder indrukwekkend.