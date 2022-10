Nio ET7 (2022) review: groot, elektrisch, Chinees … en die prijs!

Eén ding maakt de Nio ET7 echt bijzonder ten opzichte van concurrenten als de Tesla Model S. Je kunt zijn batterijpakket inwisselen voor een grotere. Nio zet hoog in, want de private lease-prijs ligt op Mercedes-niveau …

1. Wat is opvallend aan de Nio ET7?

We kunnen inmiddels een kwartetspel uitbrengen van nieuwe Chinese automerken. Nio (Chinees en volledig elektrisch) is niet alleen nieuw in Nederland, het merk bestaat überhaupt pas acht jaar. Het verhaal gaat dat oprichter William Li op zijn balkon stond en zag dat er een dikke laag smog boven zijn woonplaats hing. Zijn vrouw was hoogzwanger en William wilde niet dat zijn kind zou opgroeien in een wereld zonder blauwe luchten. Daarom richtte hij zelf een automerk op dat daar een steentje aan kon bijdragen.

Niet dat Nio nu met kleine stadsauto’s komt, het wil de wereld veroveren met grote en luxe modellen met grote (en, sorry meneer Li, niet heel klimaatvriendelijke) accupakketten. Wat Nio echt onderscheidt van andere Chinese elektrische-automerken, is dat het wisselstations voor accu’s nieuw leven inblaast. Het idee is dat je – à la een tankbeurt – in vijf minuten je lege accu inruilt voor een volle. Dit klusje gebeurt volledig elektrisch. Renault probeerde dit ooit met de Fluence, maar dat mislukte jammerlijk.



Nio heeft voorlopig nog maar één zo’n station in de planning in Nederland (waar is nog niet bekend), maar dat moeten er ooit meer worden. Een belangrijke reden waarom Nio voor wisselstations kiest, is dat het makkelijker wordt om lange afstanden met een elektrische auto af te leggen. Voor een vakantie kun je bijvoorbeeld tijdelijk je batterijpakket inruilen voor een grotere bij het wisselstation.



2. Wat is goed aan de Nio ET7?

Over naar de eerste auto van Nio die naar Nederland komt, de ET7. De meer dan 5 meter lange elektrische auto is een concurrent van de Tesla Model S. Groot, ruim en prijzig dus. Oprichter William Li werkte eerst in de techwereld en dat is te zien. De Nio ET7 hangt vol met hightech, waaronder (wij citeren Nio): "een zeer gevoelige ultra-lange-afstand LiDAR, zeven acht-megapixel high-definition camera's, vier nauwkeurige 3-megapixel ring vision-camera’s, een ADMS (Advanced Driver Monitoring System), vijf millimetergolfradars, 12 ultrasone sensoren, twee zeer nauwkeurige positioneringsunits en V2X units.”



Enfin. Het wil zeggen dat de auto vol hangt met veiligheidssystemen en grotendeels al autonoom kan rijden. Nio is trots op de techniek en moffelt de camera’s niet weg. Ze zitten goed zichtbaar in onder meer het dak.



Rijdt het een beetje fijn, zo’n Nio ET7? Snel is-ie beslist (0-100 km/h in 3,9 s) en zelfs bij 180 km/h op de autobahn hoor je eigenlijk alleen wat windgeruis rondom de auto. De ET7 is een typische elektrische auto in 2022-stijl: hij is stil, comfortabel en snel, maar weinig onderscheidend. Plak je de logo’s af, dan zou je ook in willekeurig welk ander elektrisch model kunnen rijden. Met de accupakketten (75 kWh en 100 kWh), laadsnelheid (10-80 procent in 30 minuten) en actieradius (445-580 kilometer) loopt de Nio ET7 keurig in de pas met andere merken. Een pakket met 150 kWh en een actieradius van 1000 kilometer staat in de planning.

Wel zijn we zijn gecharmeerd van het dashboard, dat minimalistisch is, maar wel nét die paar knoppen heeft die de bediening wat makkelijker maken. Ook de materialen zijn mooi, zoals de houten afwerking van de deurpanelen en de middenconsole.



3. Wat kan beter aan de Nio ET7?

Op het onderscheidende vermogen na, een euvel waaraan veel elektrische auto's lijden, is er niet gek veel aan te merken op de ET7. Behalve op Nomi, een versimpelde Google Assistant die je opdrachten kunt geven of dingen kunt vragen. Ze heeft vriendelijke ogen en swingt mee als je muziek opzet. Dat doet ze met een piepstemmetje dat bij ons behoorlijk in de irritatiezone zit. In het Verre Oosten zijn ze echter dol op dit soort geintjes. Als Nomi iets niet weet, houdt ze een betoog dat ze telkens bijleert.



Nomi heeft wel een eigenschap waarop menig uitgebluste echtgenoot jaloers kan zijn. Ben je klaar met haar, dan kun je Nomi met een druk op de knop ook het zwijgen opleggen.



4. Wanneer komt de Nio ET7 naar Nederland en wat is de prijs?

Om met de prijs van de Nio ET7 te beginnen: die is er niet. Niet omdat je hem gratis krijgt bij een volle spaarkaart bij de supermarkt, maar omdat je de ET7 alleen kunt (private) leasen. Nio hanteert niet de gunstige tarieven van de Lynk & Co 01 (private lease voor 550 euro per maand), maar zet hoog in. Je moet liefst 1299 euro per maand betalen om in de ET7 te kunnen rijden, als je kiest voor een looptijd van drie jaar.

Naast de ET7, die nog dit jaar naar Nederland komt, komt Nio in januari met de elektrische suv EL7 en in maart met de Tesla Model 3-concurrent Nio ET5. Dealers heeft Nio niet, als je de modellen wilt bewonderen, kun je terecht in Amsterdam (in het pand waar ooit het dure warenhuis Metz zat) en Rotterdam (op de Meent).



5. Wat vind ikzelf van de Nio ET7?

Je moet het maar durven om als nieuwkomer de markt te bestormen met (private) leaseprijzen die je ook betaalt in de exclusieve wereld van BMW en Mercedes. Is de Nio ET7 goed en onderscheidend genoeg? Het rijgedrag is wat afstandelijk, het uiterlijk is aardig en het interieur fraai. Misschien dat het batterij wisselen mensen over de streep trekt. Maar het kan ook zijn dat jij wél heel vrolijk wordt van het piepstemmetje van Nomi.