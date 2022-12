Nio ET7 (2022) test: is dit de auto die Elon Musk en Tesla het zwijgen oplegt?

De Nio ET7 probeert Nederland te veroveren met fijnzinnige en hoogwaardige techniek, een dure uitstraling, 'Nio houses' en wisselstations voor batterijen. De Tesla-concurrent is ambitieus en richt zijn pijlen ook op de Europese topmerken.

We kunnen inmiddels een kwartetspel uitbrengen van nieuwe Chinese automerken. Nio (Chinees en volledig elektrisch) is niet alleen nieuw in Nederland, het merk bestaat pas acht jaar. William Li stond op zijn balkon en zag dat er een dikke laag smog boven zijn woonplaats hing. Zijn vrouw was hoogzwanger en William wilde niet dat zijn kind zou opgroeien in een wereld zonder blauwe luchten. Daarom richtte hij zelf een automerk op dat daar een steentje aan kon bijdragen.



'Blue sky coming', is dan ook het motto van het Chinese merk. Het klinkt als een verhaal dat door een duur pr-bureau met hippe coltruien is bedacht, maar we hebben het meneer Li zelf horen vertellen tijdens de grootse Europese lancering van Nio, in het Tempodrom in Berlijn …



Nio ET7 subscription: geen koopje

Niet dat Nio met kleine stadsauto’s komt, het wil de wereld veroveren met grote en luxe modellen en al net zulke grote (en niet al te klimaatvriendelijke) accupakketten. De ET7 heeft bijvoorbeeld ongeveer dezelfde afmetingen als de Tesla Model S en de private-leasebedragen zijn niet mals. Je moet 1299 euro per maand betalen om in de ET7 met 75 kWh te kunnen rijden, de looptijd is drie jaar. Per maand mag je 1250 kilometer rijden, met een forse kilometerprijs van 30 cent als je daarboven komt. Nio spreekt zelf niet over private lease, maar over subscription.



Nio komt in het eerste kwartaal van 2023 met nog twee modellen, de EL7 (een elektrische suv) en de Nio ET5, een auto ter grootte van de Tesla Model 3. Met zijn dure en grote modellen heeft Nio dus beslist geen last van koudwatervrees. Is het jeugdige overmoed of zijn de Chinese auto's zo goed dat geen mens straks nog in een auto van de Europese Traditionsmarken of een model uit de koker van Musk wil rijden?



Nio wisselstations in Tilburg en Apeldoorn

Nio heeft verschillende troefkaarten. Zo blaast het merk nieuw leven in wisselstations voor accu’s. Het idee is dat je – à la een tankbeurt – in vijf minuten je lege accu inruilt voor een volle. Dit klusje gebeurt volledig geautomatiseerd. Nio heeft al twee stations geopend, een in Tilburg en een in Apeldoorn. Maar er staan tientallen van zulke stations in de planning. Het idee van de wisselstations is dat elektrisch rijden ook voor lange afstanden aantrekkelijk wordt. Voor een vakantie kun je bijvoorbeeld tijdelijk voor een groter batterijpakket kiezen bij het wisselstation.

Verder probeert Nio de Europese harten te veroveren met Nio houses. Het deftige pand in Amsterdam waar ooit warenhuis Metz zat, wordt omgetoverd tot zo'n space. Ook op de Meent in Rotterdam staat een Nio house gepland. Je kunt er straks koffiedrinken, vergaderen, borrelen en je kinderen loslaten in een speelplaats. In China schijnen dit soort houses een groot succes te zijn. Daar organiseert Nio zelfs festivals. Of Down the Rabbit Hole en Lowlands hun borst nat kunnen maken, durven we niet te zeggen ...

Nio ET7 actieradius van 1000 kilometer

De andere Nio-charmes bevinden zich in de auto zelf. William Li werkte eerst in de techwereld en dat is te zien. De Nio ET7 is een technologisch zeer hoogwaardige auto, die vol hangt met veiligheidssystemen en grotendeels al autonoom kan rijden. Eigenlijk is de Nio ET7 geen auto met veel software, maar software waar een auto omheen is gebouwd. Die techniek wordt niet weggemoffeld, maar krijgt een prominente plek. Boven op het dak zit bijvoorbeeld een camera die - zoals Chinese merken graag doen - alle ritten opneemt. Je moet diep de menu's in om dat uit te zetten.



Rijdt het een beetje fijn, zo’n Nio ET7? Snel is-ie beslist, ongeacht het accupakket van 75 kWh of 100 kWh waarmee hij te koop is. De 0-100 km/h is in Sport+, een van de vijf rijprogramma's, afgeraffeld in 3,9 seconden en de topsnelheid ligt op 200 km/h. Ook het comfort is uitstekend voor elkaar. Zelfs bij 180 km/h op de autobahn hoor je eigenlijk alleen wat windgeruis rondom de auto. Voor het onderstel heeft Nio een mooie balans gevonden tussen comfort en sportiviteit, al is de besturing ook in de sportprogramma's nogal indirect.

Met de laadsnelheid (10-80 procent in 30 minuten) en actieradius (445-580 kilometer) loopt de Nio keurig in de pas met andere merken. De Chinezen hebben nog wel een troef achter de hand, een ET7 met een accupakket met 150 kWh en een actieradius van 1000 kilometer staat in de planning.



Een assistent met pretoogjes

Binnenin worden we aangenaam verrast door een vormgeving die eerder Scandinavisch dan Chinees aandoet. Het dashboard is minimalistisch, maar heeft wel nét die paar knoppen die de bediening wat makkelijker maken. Al blijft het soms puzzelen. Voor de spiegelverstelling kun je het beste de hulp inroepen van Nomi ("Hé Nomi!"), een versimpelde Google Assistant die alles weet over de auto, maar weinig over het leven daarbuiten. Ze helpt je keurig uit de brand met de spiegelverstelling, en ook over het weer zegt ze zinnige dingen, maar ze kan je geen leuke Chinese mop vertellen.



Nomi kijkt je aan met vriendelijke ogen en swingt mee als je muziek opzet. Dat doet ze met een hoog stemmetje dat ongetwijfeld vooral bij mensen uit het Verre Oosten in de smaak valt. Desgevraagd vertelt een medewerker van Nio dat er ook een assistent komt met een lagere stem en zonder die pretoogjes.

De balans

Oké. Nio heeft honderden camera's, sensoren en computers met een duizelingwekkende rekenkracht. En dat hebben ze allemaal in eigen huis ontwikkeld. Autonoom rijden zou, als het wettelijk wordt toegestaan, een fluitje van een cent moeten zijn. Dan zijn er ook nog het erg fraaie interieur, de rijke uitrusting (onder meer een audiosysteem met 23 speakers), het uitgebalanceerde onderstel, het comfort en de prestaties waarover we nauwelijks iets te klagen hebben. Maar dat hebben we ook niet als we in een Porsche Taycan, Mercedes EQE of EQS stappen.



Nio ET7 kopen: dat kan nu

De prijs is nog een belangrijke factor om te bepalen of de Nio ET7 kans van slagen heeft. Aanvankelijk kon je de Nio alleen krijgen via eerder genoemde subscription (een soort private lease), na een maand werd de strategie al veranderd. Je kunt de Nio ET7 dus 'gewoon' kopen. De Nederlandse klant betaalt 72.900 euro, zowel voor de versies met 75 kWh als 100 kWh.



Alleen kom je dan nog niet vooruit, want de prijs is exclusief het batterijpakket. Dat moet je erbij kopen of huren. In het laatste geval, betaal je elke maand een vast bedrag. Voor de ET7 met 75 kWh (actieradius: 445 kilometer) is het bedrag vastgesteld op 169 euro. Bij de ET7 met 100 kWh betaal je fors meer: 289 euro (actieradius: 580 kilometer). In vijf jaar tijd, kost de accuhuur van de ET7 75 kWh je dan 10.140 euro, bij de 100 kWh-versie betaal je zelfs 17.340 euro.

Ga je voor de koopoptie, dan ben je iets duurder uit. Er komt 12.000 euro boven op het aanschafbedrag van de ET7 met 75 kWh, waardoor de basisprijs op 84.900 euro komt. Wil je de ET7 met het grotere accupakket van 100 kWh, dan betaal je zelfs 93.300 euro. Een meerprijs van 21.000 euro.



Conclusie: hoe goed is de Nio ET7?



Je moet het maar durven om als nieuwkomer de markt te bestormen met leaseprijzen die je ook betaalt in de exclusieve wereld van BMW en Mercedes. Is de Nio ET7 goed en onderscheidend genoeg? Het rijgedrag is wat afstandelijk, het softwarepakket indrukwekkend, het uiterlijk aardig en het interieur fraai. Misschien dat het batterij wisselen mensen over de streep trekt, of de 'charmes' van Nomi. Feit is dat de Nio ET7 indruk maakt en dat Tesla en de Europese concurrentie zich best een beetje zorgen mogen maken.