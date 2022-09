Hongqi E-HS9 (2022) review: Chinees, chic en (relatief) cheap

Nou ja, review. We kunnen één rondje over het circuit van Zandvoort rijden met de Rolls-Royce Cullinan, eh, Hongqi E-HS9. Weer een elektrisch Chinees merk? Weer een elektrisch Chinees merk!

1. Wat is opvallend aan de Hongqi E-HS9?

Het lijkt wel of er elke week een nieuw Chinees automerk voet op Nederlandse bodem zet. Als je recent in Noorwegen bent geweest, kun je de E-HS9 al kennen. Daar zijn al duizend exemplaren van deze reusachtige suv verkocht. Hongqi (spreek uit: hong-sjie) is overigens helemaal niet zo nieuw, het bestaat al sinds 1958 en is van oudsher het merk van de Chinese partijbonzen.

Natuurlijk valt ook het uiterlijk meteen op. Wat een joekel van een auto is dit, met zijn lengte van 5,20 meter en zijn gewicht van 2700 kilo. Die enorme grille, waarin moeiteloos een everzwijn kan verdwijnen, lijkt rechtstreeks gekopieerd van een Rolls-Royce Cullinan. Dat is geen toeval, want beide auto’s zijn door ontwerper Giles Taylor getekend.

Aan de achterkant lijkt de Hongqi E-HS9 dan weer op een Lincoln Navigator. “Beter goed gejat dan slecht bedacht”, hangt misschien wel als tegeltjeswijsheid boven de Chinese fabriekspoorten. Hoe dan ook rijd je een presidentiële auto voor relatief weinig geld (zie vraag 4).

Dan de specs. De E-HS9 komt in twee versies, met een accupakket van 84 kWh (actieradius: 396 km) of 99 kWh (actieradius: 465 km). De ene versie beschikt over 436 pk, de andere over 551 pk. Ondanks zijn overgewicht, zou de snelste E-HS9 de sprint van 0 naar 100 km/h in 4,9 seconden moeten volbrengen.

2. Wat zijn de voordelen van de Hongqi E-HS9?

Goed nieuws voor wie moe wordt van al die Chinese merken die je alleen maar online kunt bestellen. De Hongqi E-HS9 komt gewoon bij de dealer te staan. Stern Groep – in bijna heel Nederland actief als dealer van onder meer de Italiaanse merken, Peugeot en Mercedes – is de importeur van het elektrische automerk.

De Hongqi E-HS9 is leverbaar met zes of zeven afzonderlijke zitplaatsen. En het moet gezegd, alle passagiers zitten er vorstelijk blij. Bij het instappen vreesden we een automobiele equivalent van onbeperkt eten voor 15 euro, maar de kwaliteit en de afwerking zijn heel behoorlijk voor elkaar. Alle stoelen hebben leren bekleding en stoelverwarming en -verkoeling én zijn elektrisch verstelbaar. Voorin krijg je ook nog een stoelmassage.

Het dashboard bestaat in de duurste President-uitvoering, waarmee wij ons circuitrondje doen, uit drie grote afzonderlijke schermen over de gehele breedte van de auto. In de middenconsole is een extra touchscreen geplaatst waarmee je onder meer de klimaatbeheersing bedient.

Een schamel rondje op Circuit Zandvoort is veel te kort voor een goede eerste indruk, maar duidelijk is dat Chinezen van een zacht afgestemd onderstel houden. Zelfs als de adaptieve schokdempers in de Sport-stand gaan, deinen we nog over het beroemde circuit.



3. Wat zijn de nadelen van de Hongqi E-HS9?

We zijn zeer benieuwd hoeveel mensen een Hongqi E-HS9 durven bestellen, en hoe het na vijf jaar zit met de restwaarde. Chinese automerken komen en gaan, en het is nog niet duidelijk of Hongqi een blijvertje is.

Verder laat de Hongqi E-HS9 het letterlijk breed hangen: hij is 2,01 meter breed! Elke parkeergarage is een potentiële vijand en ook de binnensteden zijn niet gemaakt op overdonderende Chinese gevaartes.

En ga deze mastodont maar eens opladen. Dat gaat met een snelheid van maximaal 108 kW, wat niet meer dan gemiddeld is (de Kia EV6 doet 230 kW). Snelladen wordt een relatief begrip als je drie kwartier moet duimendraaien …



4. Wanneer komt de Hongqi E-HS9 naar Nederland en wat is de prijs?

De basisprijs van de Hongqi E-HS9 is 83.590 euro, je krijgt dan het kleinere accupakket van 84 kWh en zeven zitplaatsen. De President-versie, het topmodel met het grote batterijpakket en zes zitplaatsen, kost 103.590 euro. Dat lijkt veel geld voor iets onbekends, maar vergelijk de prijs dan eens met die van een Mercedes EQS SUV. Die kost in basistrim ruim 120.000 euro. Ook de Tesla Model X gaat ruim over de ton heen. Nog een voordeel: Hongqi heeft geen last van lange levertijden. Bestel je nu, dan staat de E-HS9 nog in 2022 voor je deur.



Eind 2023 en begin 2024 komt Hongqi met twee nieuwe modellen naar Nederland. Een ervan is een auto in het C-segment, het terrein van de Volkswagen ID.3.

5. Wat vind ikzelf van Hongqi E-HS9 (2022)?

Kunst of edelkitsch? Zeg het maar. Ik neig naar het laatste, maar merk tegelijk dat ik gefascineerd naar de Hongqi blijf kijken. Saai is-ie zeker niet.