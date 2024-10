Vol in 5 minuten: vergeet snelladen met 800V, hier komt 1700V

Nieuws

De elektrische auto’s van nu kunnen snelladen met 400 of 800 volt. In China werkt Hongqi aan oplaadtechniek met 1700 volt. Het doel is simpel: opladen in 5 minuten.

Het is slim om bij een EV de spanning op te krikken van 400 naar 800 volt en verder, want dan kan de stroomsterkte omlaag (spanning x stroomsterkte = vermogen). Het is namelijk de hoge stroomsterkte die zorgt voor energieverliezen bij het opladen en ongewenste warmteontwikkeling. Kortom: door het voltage omhoog te gooien, kan het amperage laag blijven en dat maakt een EV beter.

De grote EV-modellen van Kia en Hyundai werken met een 800V-architectuur, net als de Porsche Taycan en Macan en de Audi-modellen op hetzelfde platform.



Hongqi gaat voor 1700 volt

Hongqi meldt trots dat het werkt aan een EV-architectuur van boven de 1000 volt en dat snelladen in 5 minuten daarmee werkelijkheid wordt. Het Chinese luxemerk test op dit moment een prototype van een 1700V-omvormer met chips van siliciumcarbide.

Siliciumcarbide is een zeer hard materiaal dat veel gebruikt wordt voor slijpen (slijpstenen, schuurpapier), pantsering (kogelwerende vesten) en robuuste auto-onderdelen als remvoeringen en koppelingsplaten.



Zuiver siliciumcarbide is een halfgeleider en zorgt in elektrische auto’s voor minder verliezen en minder warmteontwikkeling. Dit maakt een EV zuiniger. Deze toepassing is echter niet nieuw: de modellen van Tesla danken hun lage stroomverbruik voor een deel aan dit materiaal.

Hongqi heeft zijn weg naar Nederland al gevonden

Gezien het feit dat Hongqi de snellaadgrenzen opzoekt en nog in de prototypefase zit, zal het nog wel een aantal jaar duren voordat deze techniek in jouw nieuwe elektrische auto zit. Ja, ‘jouw’ EV, want het luxemerk heeft zijn weg naar Nederland al gevonden: de Hongqi E-HS9 – een grote elektrische SUV vanaf 69.995 euro – is gewoon te proefrijden en te bestellen.