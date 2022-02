Wat is goedkoper, elektrisch of benzine? Vergelijking Peugeot e-208 en 208 1.2 PureTech

Het gaat goed met de Peugeot 208 in Nederland. Hij bezette in 2021 een stevige zevende positie in de verkooptoptien. Daarmee was de 208 zowel de Peugeot 2008 als de Peugeot 108 de baas. In de laatste maanden van 2021, was het succes van de Peugeot 208 voor bijna de helft te danken aan de elektrische versie. Of dat terecht is, gaan we uitvissen in deze vergelijking. Eerst gaan we een stuk met de auto's rijden, daarna slaan we aan het rekenen.



208 Puretech 100 als gulden middenweg

Uit de traditionele aandrijflijnen van 75, 100 en 130 pk kiezen we voor de 1.2 PureTech met 100 pk en 205 Nm. Die zien we als de gulden middenweg. De elektrische Peugeot 208 is bijna 400 kilo zwaarder, maar kan een beroep doen op 136 pk en 260 Nm. Daardoor is-ie in potentie sneller. Al zal de verstandige EV-rijder zijn energie niet verspillen met ­zinloze stoplichtsprintjes …

Peugeot 208 niet de ruimste



Het typische Peugeot-interieur met de i-Cockpit met zijn piepkleine stuur en het hoog geplaatste instrumentarium ziet er prachtig uit. Op ruimtegebied is de Peugeot 208 juist geen uitblinker. De inhoud van de kofferbak (265 liter) is evenmin geweldig. Al helemaal niet als je er ook nog een laadkabel in kwijt moet.



Benzine-208 remt veel beter



De Peugeot 208 heeft een straf afgestemd onderstel, maar door zijn 400 kilo aan vetrolletjes gaat de stekkerversie soepeler om met korte oneffenheden. Ook ligt hij gevoelsmatig iets steviger op het asfalt. Tijdens de remmenproef overtuigt de elektrische Peugeot 208 juist niet. Met koude remmen heeft de e-208 al ruim 3 meter meer nodig om vanaf 100 km/h tot stilstand te komen, bij warme remmen is dit opgelopen tot 5,20 meter.



Voelbare verschillen

Het verschil in aandrijflijn is duidelijk voelbaar. Met zijn elektromotor en constante overbrenging rijdt de e-208 ­bijzonder soepel en geruisloos. De driecilinder klinkt in de 208 PureTech 100 een beetje mopperig. Alsof-ie liever als elektromotor ter wereld was gekomen.



Stad is het domein van de e-208

Tijdens onze test bedroeg de buitentempe­ratuur 6 tot 8 graden Celsius. Afhankelijk van de omstandigheden, kwam de Peugeot e-208 minimaal 231 en maximaal 315 kilometer ver. De bebouwde kom is zijn favoriete werkterrein, daar komen zijn wendbaarheid en elektrische aandrijflijn het best tot hun recht.



Snelwegridders gaan voor benzine

Als je veel op de snelweg zit, is de 208 op benzine de handiger keus. Met een gemiddeld verbruik van 6,1 l/100 km (1 op 16,4) kwamen we tot een actie­radius van 721 kilometer. Eenmaal leeg ­gereden, zit het tankje in vijf minuten weer vol. De e-208 heeft een laadvermogen van maximaal 100 kW. Toch ben je aan de snellader nog altijd zo'n 26 minuten kwijt om de batterij van 20 naar 80 procent op te laden.



Prijsverschillen elektrische 208 en 208 Puretech



Als we uitgaan van de Active Pack-uitvoering, betaal je 24.060 euro voor een hand­geschakelde 1.2 PureTech 100. Als je graag een automaat wilt, moet je 26.560 euro bij de dealer achterlaten. Dat is nog altijd minder dan de e-208 in Active Pack-trim kost: 31.100 euro. Als je hier de overheidssubsidie van 3350 euro aftrekt, staat er een bedrag van 27.750 euro onder de streep. Dat levert een aantrekkelijker plaatje op. Helemaal als je kijkt naar de tarieven voor private lease en de maand­kosten op de langere termijn. Hieronder zetten we de belangrijkste gegevens en kosten op een rijtje.



Peugeot

208 1.2 PureTech 100

e-208 (7,4 kW-lader) Uitvoering Active Pack Active Pack Testverbruik 6,1 l/100 km

(1 : 16,4) 19,9 kWh/100 km Basisprijs 24.060 31.100 Overheidssubsidie - 3350 Totaalprijs 24.060 27.750 Restwaarde na 4 jr.

in euro / % 13.137 / 54,6 19.004 / 61,1 Allriskverzekering

per mnd. (1) 37 41 Brandstof-/energiekosten

per mnd. (2) 204 109 Wegenbelasting per mnd. 44 0 Onderhoudskosten per jr. 580 425 Totale kosten per mnd. 560 437 Totale kosten per km 34,1 cent 26,2 cent

(1) Voordeligste allrisk-autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar. (2) Op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 2,014 per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,33 euro per kWh.

Het volledige artikel verscheen eerder in Auto Review 2/2022. Ook vind je daarin vergelijkingen tussen de Opel Mokka en Opel Mokka-e, de Mercedes S-klasse en EQS, en ten slotte de BMW X3 en iX3.