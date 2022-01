Eerste review Mercedes EQS - Een geweldige elektrische auto, niet per se een geweldige S-klasse

Wat is er opvallend aan de Mercedes EQS?

Zet een passer op papier en draai hem een kwartslag in het rond. Voilà! Je hebt de daklijn van de Mercedes EQS. De elektrische toplimousine kreeg zijn vorm in een windtunnel, dat zie je meteen. Met een Cw-waarde van slechts 0,20 is hij zo aerodynamisch als een American football. Dat de ontwerpers van de EQS zo obsessief met luchtweerstand zijn bezig geweest, heeft echter ook een nadeel.

De grote Mercedes ziet er futuristisch uit, maar heeft niet de visuele impact van een S-klasse. Zijn design werkt het beste schuin van voren, naar onze mening. Van de achterkant gezien, is de EQS inwisselbaar, een beetje nietszeggend. Is de auto mooi? Daar kregen we in onze testweek geen eenduidig antwoord op. Sommige mensen vinden hem prachtig, andere worden er niet warm of koud van. Niemand vindt hem echt lelijk.

Wat is er goed aan de Mercedes EQS?

Het is druk op de Nederlandse wegen en het lijkt wel alsof er een agressievere sfeer hangt dan voorheen. Misschien zijn mensen in coronatijd verleerd hoe ze moeten rijden. Misschien is het geduld op en zijn de lontjes korter. Wat het ook is, in de nieuwe EQS merk je er weinig van. Het interieur van de volledig elektrische luxelimo werkt als een cocon. Op de bestuurdersstoel van de EQS word je zachtjes en in stilte naar je bestemming gewiegd. Wat er buiten gebeurt? Daar krijg je niet zoveel van mee.

Een Audi E-Tron GT of Porsche Taycan zweept je op en kost je binnen no time je rijbewijs. De Mercedes is anders. Ook hij is in een oogwenk bij het stoplicht weg, maar moedigt dat soort hooligan-gedrag niet aan. In een enthousiast genomen bocht voelt je zijn monsterlijke gewicht van ruim 2500 kilo doordrukken naar de buitenkant. Eigen schuld, moet je maar minder driest insturen. De EQS is er om je rust te geven, niet om je hartslag tot boven de 100 slagen per minuut te jagen.

Mercedes heeft de EQS een dynamische rijmodus gegeven, maar wij zouden hem gewoon in de comfortstand laten staan. Dan deint hij rustig over verkeersdrempels, dwarsrichels en putdeksels. De besturing biedt weinig gevoel. De EQS wil je vooral zo ver mogelijk van alle sensaties van buiten houden. In het interieur is het ongelofelijk stil. Eigenlijk hoor je alleen in de verte wat wind en bandengeruis. Een noodzakelijke optie is de achterasbesturing. Die geeft de Mercedes de draaicirkel van een Fiat Panda.

De door ons gereden EQS 580 was uitgerust met het optionele Hyperscreen. Dat bestaat uit een digitaal instrumentarium, een groot infotainmentscherm én een display voor de passagiersstoel, allemaal onder één glasplaat. Het ziet er prachtig uit en doet erg conceptcar-achtig aan. Bestel je het Hyperscreen niet, dan krijg je een digitale cockpit en een verticaal infotainmentdisplay, zoals in de S-klasse.

Het voert te ver om in deze review alle mogelijkheden van het Hyperscreen uit de doeken te doen, want dat zijn er honderden, zo niet duizenden. Belangrijk om te weten is dat de bediening over het algemeen vrij gebruiksvriendelijk is. Ja, er zijn weinig fysieke knoppen meer, dus moet je je aandacht iets te lang van de weg halen om een functie te kunnen bedienen, maar dat is in vrijwel alle nieuwe auto's het geval.

Als enige 'nadeel' van het Hyperscreen zouden we benoemen dat het zó groot is, dan je soms uit je stoel moet komen om op de rechterkant van het scherm te klikken. Of je moet hele lange armen hebben. Problematischer vinden we de toetsen op het stuur. Dat zijn geen echte knoppen, maar kleine aanraakvlakjes, waarop je moet swipen en klikken. En eigenlijk zijn ze daarvoor te klein en zitten ze te dicht bij elkaar.

Op de hoogte blijven van onze reviews en rij-impressies?

Aanmelden

Abonneer je op de Auto Review-nieuwsbrief

Doordat de EQS zo lang is, biedt hij plaats aan een flinke batterij: 107,8 kWh netto. Hoe efficiënt hij met zijn stroom omgaat, lees je in onze actieradiustest. Opvallend is echter dat hij bij 100 km/h bijna net zo zuinig is als de fabrieksopgave, maar bij 130 km/h buitengewoon dorstig wordt. Een bereik van ruim 650 kilometer, zoals Mercedes opgeeft, is in de praktijk niet mogelijk. Je levert altijd meer dan 100 kilometer in.

Snelladen doet de EQS uit de kunst (200 kW), maar niet zo snel als de Hyundai Ioniq 5 (220 kW), Kia EV6 (240 kW), Tesla Model 3 (250 kW) of Audi E-Tron GT / Porsche Taycan (270 kW). De oude Mercedes-slogan 'Das Beste oder Nichts' gaat hier dus even niet op. Aan de juiste laadpaal kun je de batterij van de Mercedes desondanks in iets meer dan 30 minuten tot 80 procent weer opladen.

Wat kan er beter aan de Mercedes EQS?

Door zijn uitgesproken banaanvorm oogt de EQS een stuk compacter dan hij in werkelijkheid is (het wordt nog moeilijk om hem te onderscheiden van de aankomende Mercedes EQE). Helaas merk je de gevolgen van Mercedes' designkeuzes direct als je op de achterbank plaatsneemt. Er is beenruimte in overvloed - dat mag ook wel in een 5,21 meter lange auto - maar naar voldoende hoofdruimte zoek je tevergeefs. Zeker als je 1,85 meter of langer bent, zit je achterin met een pijnlijk gebogen nek.

Onze testauto had bovendien last van wat elektronische eigenaardigheden. Op een regenachtige autobahn, bij een vaartje van 130 km/h, begon de actieve cruisecontrol ineens keihard te remmen, zonder dat er in de verste verte een medeweggebruiker te zien was. Even later kregen we een melding dat het systeem tijdelijk niet bruikbaar was. Verder was het navigatiesysteem niet zo goed in het plaatsbepalen, want iedere keer zat het eerst 10 minuten lang een paar honderd meter naast onze werkelijk locatie.

Ons laatste kritiekpuntje is verregaand subjectief. De EQS is het elektrische alternatief voor een S-klasse, maar zo voelt het niet. Een paar maanden geleden hadden we een S 500 4Matic Lang op de Auto Review-redactie en die maakte veel meer indruk dan zijn elektrobroeder. Los van elkaar zeiden drie redactieleden over de EQS dat ze het gevoel hadden in een E-klasse te zitten, niet in een bijna 175.000 euro kostende oppersedan van 'Das Haus' uit Stuttgart. Want zo duur was onze test-EQS ...

Wanneer komt de Mercedes EQS en wat kost-ie?

In de prijslijst van de EQS staan vooralsnog twee uitvoeringen: de EQS 450+ en de EQS 580 4Matic. Die eerste is er vanaf 121.432 euro en heeft een 333 pk en 568 Nm leverende elektromotor op de achteras. Op een volle 107,8 kWh-batterij komt hij in theorie meer dan 700 kilometer ver. De EQS 580 4Matic heeft vierwielaandrijving. Met zijn 523 pk en 855 Nm sprint hij in 4,3 seconden naar 100 km/h. Het model heeft dezelfde batterij als de EQS 450+, maar een WLTP-actieradius die op maximaal 650 kilometer ligt.

Boven de 157.490 euro kostende EQS 580 4Matic komt binnenkort een AMG-uitvoering te staan: de Mercedes-AMG EQS 53. Die 2655 kilo wegende 'sportieve' stekkerlimousine blaast in slechts 3,4 seconden naar 100 km/h, voortgestuwd door twee motoren met maximaal 761 pk en 1020 Nm. Voor een echte 'AMG-beleving' speelt de EQS 53 een soort motorgeluid door de speakers. Je moet wat als er geen helse V8 meer onder de kap ligt ...

Wat vind ikzelf van de Mercedes EQS?

De Mercedes EQS 580 4Matic is een geweldige elektrische auto: stil, comfortabel, voorzien van alle luxe, en met een meer dan bruikbaar bereik. Maar of hij ook een geweldige S-klasse is, weet ik niet. Net als mijn collega's had ik soms het gevoel in een E-klasse te zitten. Ja, je wordt omringt door fabelachtige techniek - alleen het Hyperscreen is al verbazingwekkend - maar toch mist er iets. Ruimte op de achterbank vooral, maar ook het gevoel van rijkdom dat iedere S-klasse je wel geeft. En dat wil je wel voor meer dan anderhalve ton ...