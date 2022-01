Mercedes EQS: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h

In december 2021 hadden we de goedkoopste elektrische auto te logeren bij Auto Review: de Dacia Duster. Dit keer zoeken we het andere uiterste op. De Mercedes EQS 580 4Matic is een van de duurste EV's op de Nederlandse markt, met een vanafprijs van 157.490 euro. Zoals wij hem hebben - met een paar opties - kost hij zelfs 174.321 euro.

Zoals het woordje 4Matic al aangeeft, heeft de EQS 580 vierwielaandrijving. Zijn twee elektromotoren zijn samen goed voor 523 pk en 855 Nm. Van 0 naar 100 km/h gaat in 4,3 seconden, dus als je wilt, win je vrijwel iedere stoplichtsprint in de Mercedes EQS. Actieradius kom je ook niet tekort: de door ons gereden EQS 580 4Matic AMG Line moet 651 kilometer ver kunnen komen.

Is er een 'goedkoper' alternatief? Jazeker. Mercedes heeft ook nog een EQS 450+ in de prijslijst staan, voor minimaal 121.432 euro. Het model wordt aangedreven op de achterwielen en heeft een vermogen van 333 pk en 568 Nm koppel. Minder kracht, maar meer bereik. Tussen de 631 en 731 kilometer, volgens de WLTP-meetmethode.

Mercedes EQS: actieradius bij 100 km/h

Voor de EQS 580 4Matic AMG Line wordt een verbruik van 19,1 kWh/100 km opgegeven. En daarbij komen wij dicht in de buurt. Met de auto in Comfort, de airco op 20 graden en de cruisecontrol strak op 100 km/h, behalen wij een heel mooi resultaat: 20,0 kWh/100 km. Dat betekent dat met de volle 107,8 kWh-batterij van de EQS een bereik van 539 kilometer mogelijk is.

Maar waarom ligt dat zover bij de opgegeven actieradius vandaan? Omdat er een eigenaardigheid zit in de WLTP-cijfers. Dat is bij alle elektrische auto's zo. Het officiële verbruik komt nooit overeen met het officiële bereik. Als je met de EQS 580 AMG Line écht gemiddeld 19,1 kWh/100 km zou halen, kom je niet 651 kilometer ver, zoals opgegeven, maar 'slechts' 564 kilometer.

Mercedes EQS: actieradius bij 130 km/h

Op een gure woensdagmiddag - 6 graden, slaande regen - richten we de Mercedes-ster van de EQS op Oberhausen. Op de weg ernaartoe verbazen we ons over het hoge verbruik van de luxelimo bij 130 km/h: 29,7 kWh/100 km maar liefst. Dus gaan we er op de terugweg nog eens een half uur goed voor zitten. Met wederom als resultaat: 29,7 kWh/100 km.

Dat betekent dat de EQS 580 bij een constante snelheid van rond de 130 niet verder komt dan 363 kilometer. Hoe kan dat? Hij is weliswaar enorm zwaar (2858 kilo), maar heeft ook de beste stroomlijn van alle auto's (Cw-waarde: 0,20). Misschien dat het gewicht bij hogere snelheden toch zijn tol begint te eisen ...

Op de hoogte blijven van onze nieuwste actieradiustests?

Aanmelden

Abonneer je op de Auto Review-nieuwsbrief

Conclusie

Dat de Mercedes EQS een indrukwekkende actieradius zou halen, was meteen duidelijk. Hij heeft de grootste batterij van alle door ons geteste elektrische auto's (die je met maximaal 200 kW kunt bijladen), en bij een snelheid van 100 km/h is hij lekker zuinig. Ga je 30 km/h harder rijden, dan gaat er iets mis. Een verbruik van 29,7 kWh/100 km is aan de hoge kant.

Maar goed, van een flink brok auto als de EQS mag je misschien wel geen betere cijfers verwachten. Zijn elektromotoren moeten per slot van rekening bijna 2900 kilo door de lucht- en rolweerstand heen zien te breken. Bovendien waren er EV's die beroerder scoorden in onze actieradiustest. De Volvo XC40 Recharge bijvoorbeeld, die bij 130 maar liefst 32,9 kWh/100 km wegslikte.