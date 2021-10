Test - De elektrische Mercedes EQS rijdt de sterren van de hemel

Duidelijker kan Mercedes het niet zeggen: "Voor ons is de EQS het belangrijkste nieuwe product van de komende jaren." Niet de huidige S-klasse dus, die eind 2020 op de markt kwam. En ook niet de gloednieuwe C-klasse, wereldwijd de best verkochte Mercedes van de laatste jaren. De EQS moet alle scepsis wegnemen waarmee Mercedes de laatste vijf jaar te maken kreeg: dat het merk veel te laat was met zijn elektrische offensief en dat we het moesten doen met bestaande modellen waarin even snel een elektromotor en een accupakket waren aangebracht.

De EQS is de eerste Mercedes die gebruikmaakt van een volledig nieuw platform voor elektrische auto's. Afhankelijk van de uitvoering, is de actieradius maximaal 780 kilometer. Daarmee komt de Mercedes EQS in de buurt van een S-klasse, de langeafstandsloper bij uitstek. Je kunt van Amsterdam naar het Mercedes Museum in Stuttgart rijden zonder ook maar één keer te hoeven bijladen. Ook met de Cw-waarde van 0,20 kan Mercedes pronken. Er is geen conventionele auto op deze wereld die gestroomlijnder is dan deze grote limousine.



Mercedes is bijzonder trots op de manier waarop remenergie wordt teruggewonnen. De software houdt rekening met de geldende omstandigheden én met de route die nog gaat komen. Je kunt zelf kiezen wat je wilt doen: het rempedaal helemaal niet gebruiken en afremmen door gas los te laten, een matige recuperatie, of helemaal geen terugwinning van de remenergie.

Voor de eerste testrit, waarbij we uitdagende Zwitserse Alpenpassen gaan bedwingen, wanen we ons Hannibal. Alleen krijgen wij geen kudde olifanten mee, maar een elektrische Mercedes. We beginnen met de achterwielaangedreven EQS 450+, met 333 pk en 580 Nm. De manier waarop deze versie de vloer aanveegt met zelfs de steilste kronkelweggetjes, is indrukwekkend. De Mercedes EQS lijkt geen enkele inspanning te hoeven leveren, terwijl de bochtsnelheden grenzen aan die van lichtgewicht sportwagens met een verbrandingsmotor.

Bergaf is nóg leuker: als je een beetje je best doet, daal je af zonder ook maar één keer het rempedaal te gebruiken. Begin in de zeilmodus (D-), schakel dan met een korte ruk aan de peddel aan het stuur over naar D om voorzichtig af te remmen voor de bochten, en klik tenslotte op D+ zodat de recuperatie maximaal is. Nog een keer 'dubbelklikken' aan de peddel en de EQS zeilt weer in D de berg af. Het is even wennen, maar na een kwartier heb je onder de knie hoe je maximaal gebruik kunt maken van de omstandigheden om de energie terug te winnen. In het dal aangekomen, zijn de remmen nog koud en heeft de accu er kilometers bijgeladen.

We proberen hetzelfde spel opnieuw in de krachtigere EQS 580 4Matic+ met vierwielaandrijving en 524 pk. Hij is wat sneller en heeft een hoger koppel, maar rijdt niet leuker. Alleen op nat wegdek, na zo'n typische korte hoosbui in de bergen, is het handig dat de EQS vierwielaandrijving heeft. De vierwielbesturing is fijn, want dan lijkt de lange wielbasis van de EQS ineens centimeters korter in krappe bochten en bij het manoeuvreren.

Terug in het dal laat de nieuwe elektrische ster zich van zijn beste kant zien op Zwitserse snelweg: je kunt gerust een strijkkwartet van Haydn opzetten, want er gaat geen nuance verloren in de fraaie partituren die wisselen tussen piano en forte. De stilte is volmaakt. Nu kunnen we ons op andere zaken richten.

De EQS biedt veel ruimte op alle stoelen, maar dat hadden we wel verwacht. Het grote hyperscreen heeft nu onze aandacht. Het lijkt erop dat het display is opgebouwd uit drie kleinere beeldschermen, maar evengoed ziet het er hightech uit. Vind je al die pixels maar niks, dan kun je terugvallen op een dashboard in de vertrouwde stijl van de S-klasse. Dus met een vrijstaand touchscreen in het midden. Software-updates worden uitgevoerd over the air. Draadloos dus, geheel volgens de door Tesla ingezette mode.

De Mercedes EQS kan tot een snelheid van 60 km/h alles zelf: remmen, optrekken en weer afremmen. Als je wilt, kun je sneller rijden en doorgaan tot 210 km/h. Deze begrensde topsnelheid geldt voor beide versies van de EQS.

In ons testrapport staan veel plussen en weinig minnen. Toch zet de EQS niet op alle onderdelen een nieuwe standaard neer. Op het gebied van laadsnelheid is hij bijvoorbeeld niet de beste van de stekkerklas. De EQS 450+ en de EQS 580 4Matic+ hebben een batterij van 107,8 kWh. Snelladen gaat met maximaal 200 kW. En die waarde ligt onder wat de Hyundai Ioniq 5 (220 kW) en Audi E-Tron GT en Porsche Taycan (270 kW) kunnen. Aan de andere kant wordt je geduld niet extreem lang op de proef gesteld, want aan de juiste laadpaal is het mogelijk om in 15 minuten 300 kilometer aan actieradius bij te laden. Een 22 kW-boordlader is optioneel op de EQS.

Wie geld heeft, heeft nu echt iets te kiezen bij Mercedes. Wordt het de S-klasse, een bastion in het Mercedes-gamma, of geeft de CEO zijn imago een boost met een elektrische EQS? Mercedes maakt zich geen zorgen meer over zijn elektrische gamma en kijkt met veel belangstelling naar de Duitse verkiezingen. De actieradius is niet meer het probleem voor de Duitse automobilist, maar de belabberde infrastructuur van de laadpalen.



Conclusie

Met de EQS heeft Mercedes dan toch die elektrische auto gebouwd waarvoor onze handen op elkaar gaan. De actieradius is riant, de laadsnelheid goed. Dat hij op het gebied van comfort en luxe zijn gelijke niet kent, hoef je bij een Mercedes eigenlijk nauwelijks te melden. Techliefhebbers zullen opgewonden raken van het hyperscreen. In de klasse van de grote limousines heeft de Mercedes EQS op dit moment eigenlijk geen concurrenten.