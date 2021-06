Eerste review Mercedes C-klasse: meer Mercedes heb je niet nodig

Wat is opvallend aan de nieuwe Mercedes C-klasse?

Mercedes heeft een prijslijst die bijna uit zijn voegen barst van de niches. Van deftig tot nep-deftig, van stijlvol tot smakeloos en van betaalbaar tot buitencategorie. Maar er kan maar één auto de wereldwijde bestseller zijn en dat is de C-klasse. Een nieuwe C-klasse is daarom geen kleine rimpeling, maar een vloedgolf.

Uiterlijk zijn de wijzigingen met de oude C-klasse uit 2014 niet eens zo groot, met name aan de voorkant moet je goed kijken. Aan de achterkant zie je nu verticaal geplaatste lichtunits.

Vooral aan de binnenkant zie je dat de techniek in zeven jaar tijd voortdendert. Gevoelsmatig stap je een mini-S-klasse binnen. De C-klasse heeft nu ook dat enorme scherm in de middenconsole, dat een klein beetje lijkt te zweven en waarmee alle belangrijke functies worden bediend.

Ook motorisch veranderde er iets: alle C-klasses zijn mild hybrids, nog in 2021 komt de C-klasse ook als plug-in hybrid met een vermogen van 313 pk en een elektrische actieradius van 100 kilometer.



Wat is goed aan de nieuwe Mercedes C-klasse?

De wereld die je binnentreedt wanneer je instapt, is paradijselijk. De cognackleurige leren bekleding, de prachtige sfeerverlichting, de vijf ventilatieroosters, het grote scherm in de middenconsole (diameter van 31,2 cm) dat licht naar de bestuurder is gedraaid: de Mercedes-rijder heeft heel wat om naar te kijken. Maar sommige details vallen pas op als je je ogen wat beter de kost geeft. Dan pas zie je dat de luidsprekers, de stoelverstelling en de portiergrepen in de deurpanelen allemaal in harmonie met elkaar zijn. Onze testauto heeft ook nog een streepje lindenhout op het dashboard. Wie achterin zit, heeft meer hoofd- en beenruimte dan in het oude model.

Gebleven zijn het uitstekende comfort van het onderstel en de stilte aan boord. En het uitgebreide MBUX-systeem, dat reageert als je Hey Mercedes roept. De C-klasse is een klassieke Mercedes met hypermoderne techniek.



Wat kan beter aan de nieuwe Mercedes C-klasse?

We weten niet zeker hoe onze C 200 oogt zónder alle smakelijke opties. De testauto (C 200 Luxury Line) heeft voor meer dan 10.000 euro aan opties aan boord, waardoor hij liefst 63.700 euro kost. Koop je de basisversie, dan krijg je geen panorama-schuifdak, geen Burmester-geluidsinstallatie, geen sierdelen van hout en metaal en geen Premium Pakket.

Op technisch gebied is het lastig om lage rapportcijfers uit te delen. Vooruit, wie op elke slak zout legt, kan klagen over de ietwat luie negentraps automaat. Schakelen zou iets vlotter mogen. Maar dat is wel jeremiëren op directieniveau.



Wanneer komt de Mercedes C-klasse naar Nederland en wat is de prijs?

Weet je nog dat je eind jaren tachtig een Mercedes 190 kon kopen voor 49.995 gulden? Dat bedrag betaal je nu bijna in euro’s voor zijn verre opvolger. De C 180 (170 pk) heeft een prijs van 48.280 euro. De C 200 heeft dezelfde 1,5-liter motor (van Renault, niet verder vertellen!), maar die levert 204 pk. Voor de Launch Edition betaal je 49.985 euro. Voorlopig topmodel bij de benzineversies is de C 300 4Matic (258 pk), met een prijs van 67.132 euro.

De Estate is er nu alleen nog als C 200, maar er staan meer versies op stapel. De prijs is 52.229 euro voor de Launch Edition.

Wil je dieselen? Dan staat alleen de C 300 d met 265 pk vooralsnog tot je beschikking, voor een prijs van 69.307 euro (Estate: 71.406 euro). Later komt ook de C 200 d (200 pk). De C-klasse sedan staat al bij de dealer, de Estate komt nog deze zomer. Eind dit jaar volgen de plug-in hybrids.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Mercedes C-klasse?

Wat een comfortabele, luxe, prachtig afgewerkte auto is de C-klasse, als je hem met wat smakelijke opties uitrust. Eigenlijk is het net een S-klasse. Meer Mercedes heb je niet nodig.



