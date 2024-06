Zoveel duurder werd een tweedehands Mercedes C-klasse sinds 2020

Nieuws

“Een auto is een slechte investering”, hoor je vaak. Klopt dat wel? We kijken naar de prijsontwikkeling van de populairste occasions. Dat deden we eerder met de BMW 5-serie, nu is het de beurt aan de Mercedes C-klasse.

In een land als Nederland, met z’n dure benzine en hoge wegenbelasting zijn onder particulieren vooral compacte auto’s populair. Grotere auto’s worden vooral zakelijk aangeschaft. Wanneer auto’s uit het D- en E-segment – zeg maar: de grotere middenklassers – op de tweedehands markt komen schrikken veel occasionkopers terug voor de hoe maandlasten.



Nederlanders kopen vooral compacte auto’s

Om de kosten voor wegenbelasting, brandstof, verzekering en onderhoud binnen de perken te houden, kopen Nederlanders het liefst auto’s uit de compacte marktsegmenten. Bij kopers van tweedehands auto’s staan lage maandlasten misschien nog wel hoger op het verlanglijstje. Dus was de vraag naar jonge compacte occasions altijd hoog, en bleef de afschrijving binnen de perken. Compacte modellen als de Kia Picanto, Volkswagen Up, Ford Fiesta en Toyota Yaris daalden veel sterk in waarde dan grote middenklassers als bijvoorbeeld de Mercedes C-klasse. Tenminste, zo was dat jarenlang het geval.

Tweedehands auto’s steeds duurder

Met de coronapandemie werd er een kentering in de traditionele waardeontwikkeling in gang gezet. Autofabrieken lagen soms maanden stil en ook de onderdelenvoorziening was problematisch. Nieuwe auto’s hadden levertijden tot wel twee jaar, zodat veel autokopers liever op zoek gingen naar een jonge tweedehands auto waar ze snel mee konden wegrijden.

Zo ontstond er in no-time een tekort aan jonge tweedehands auto’s. Niet alleen in de compacte segmenten, maar ook daarboven. En dan treedt de oude wet van vraag en aanbod in werking en stijgen de occasionprijzen. De Nederlandse autodealers en hun brancheverenigingen signaleerden deze ontwikkeling in 2021. En ook aan aspirant autokopers ging het niet voorbij: op alle Nederlandse verkoopplatforms zagen ze de prijzen omhoogschieten. Ook van grotere, dure auto’s als de Mercedes C-klasse, de nummer 4 van de meest gezochte auto’s op Marktplaats.nl, gingen de prijzen bij alle aanbieders de lucht in.

Gemiddelde prijzen tweedehands Mercedes C-klasse

Zo bedroeg de gemiddelde vraagprijs van een tweedehands Mercedes C-klasse in 2020 nog 19.078 euro. Daarna steeg die naar een hoogtepunt van 26.481 euro in 2024. Dat kom overeen met een prijstoename van bijna 39 procent in vier jaar. Al moeten we hiermee wel voorzichtig zijn, want 2024 is pas op de helft. Maar het zou ons niet verbazen als het prijsniveau van 2023 op peil blijft, wat alsnog een prijsstijging van ruim 36 procent zou betekenen.



Goed nieuws voor eigenaren Mercedes C-klasse

Die stijgende prijzen zijn geen goed nieuws als je een mooie tweedehands Mercedes C-klasse zoekt, maar wel als je die van jou verkoopt. Al ligt het er natuurlijk wel aan wat je ervoor terugkoopt. En reken je ook weer niet té rijk, want de gunstige restwaarde betekent natuurlijk ook niet automatisch dat je nu meer voor je C-klasse terugkrijgt dan je er in 2020 voor hebt betaald.