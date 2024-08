Van alle auto's uit 1981 steekt er één met kop en vleugeldeuren bovenuit

Nieuws

Van alle automodellen die in 1981 op de markt kwamen, sprak vooral één auto tot de verbeelding. Een auto die later een glansrol in een beroemde filmreeks kreeg, maar van een beroerde kwaliteit was.

Veel mensen kennen de DeLorean DMC-12 van zijn rol in de hitfilm Back to the Future. In 1981, het debuutjaar van de auto, was de film echter nog toekomstmuziek. De DMC-12 was de schepping van de Amerikaan John DeLorean. Weggepest door zijn ex-werkgever General Motors en gelokt door Britse overheidssubsidies, week hij voor de productie van zijn droom uit naar het door aanslagen geplaagde Noord-Ierland.

De DeLorean DMC-12 moest de ideale GT voor prominente zakenlieden worden, met een 200 pk sterke, centraal geplaatste wankelmotor, een aluminium chassis en vleugeldeuren. En dat voor slechts 12.000 dollar! Uiteindelijk maakte de wankelmotor plaats voor een voorin geplaatste, nogal luie V6 van Peugeot, Renault en Volvo. Maar de spectaculaire vleugeldeuren bleven.

Ook de ongespoten, roestvrij stalen carrosserie - een ontwerp van Giorgetto Giugiaro - sprak tot de verbeelding. De eerste DeLoreans bleken van beroerde kwaliteit, de prijs was twee keer zo hoog als beloofd en de verkoop liep voor geen meter. Algauw zat John DeLorean tot over zijn oren in de schulden. In 1982 raakte hij betrokken bij een drugsdeal en een jaar later werd de fabriek gesloten. Tot dat moment waren er zo’n 9200 DMC-12’s van de band gerold.

Er kwamen in 1981 uiteraard nog meer auto's op de markt; we lichten er enkele uit:

BMW 5-serie (E28) - de eerste M5 ooit

De eerste reacties op de nieuwe BMW 5-serie (E28) waren lauwtjes. Hij borduurde uiterlijk wel erg nadrukkelijk voort op de eerste 5-serie (E12). Toch was er maar weinig hetzelfde gebleven. Zo werd de zescilinder carburateurmotor van de oude 520 voorzien van een K-Jetronic injectiesysteem. De zescilinders in de BMW 525i en BMW 528i kregen op hun beurt een hypermodern LE-Jetronic-systeem.

Ook het onderstel en het remsysteem werden stevig aangepakt, terwijl de roestpreventie sterk was verbeterd. Binnenin viel het aangepaste dashboard op, waarvan het middengedeelte naar de bestuurder is gericht. Een ontwerp dat later ook bij andere BMW-modellen zoals de 3-serie wordt toegepast.

Aan de E28 hebben we ook de allereerste M5 te danken. Die maakte op basis van de 535i in februari 1985 zijn werelddebuut op de AutoRAI in Amsterdam. Zijn zescilinder leverde 286 pk. Het was in die tijd de snelste sedan op aarde. De AutoRAI is inmiddels verdwenen maar de M5 is nog altijd het topmodel van de 5-serie.

Maserati Biturbo - eerste auto met 2 turbo's

Eind 1981 presenteerde Maserati de Biturbo. Hij oogde misschien als een ietwat te hoog op de wielen staande en ingekorte BMW 3-serie, maar onder de simpele lijnen gaat veel moois schuil. Om te beginnen een luxueus afgewerkt interieur, met hier en daar Amerikaans aandoende trekjes. Maar liefhebbersharten gingen vooral sneller kloppen vanwege de geavanceerde techniek.

Zijn naam verraadt het al: de Biturbo was de eerste productieauto ooit met twee turbo's. Die hielpen de 2,0-liter V6 met drie kleppen per cilinder aan ongeveer 200 pk. Vooral in Italië leek de Biturbo eerst een gouden greep, want de verkoopcijfers bereikten voor Maserati ongekende hoogten.

Alle gejuich kwam snel tot een eind toen de techniek van de Biturbo onbetrouwbaarder bleek dan een hondsdolle pitbull terriër. Maserati gooide er diverse verbeteringen, modeluitbreidingen en facelifts tegenaan, maar de Biturbo kwam zijn slechte imago nooit meer te boven.

Volkswagen Polo - ongehoord!

Technisch borduurde de Volkswagen Polo II nog voort op zijn (extreem roestgevoelige) voorganger uit 1976. Het ontwerp was daarentegen geheel nieuw. Opvallend was de bijna kaarsrechte achterkant, die niet alleen voor veel hoofdruimte zorgde, maar ook voor gemengde reacties van pers en publiek. Een hatchback met het profiel van een stationwagon - dat was in 1981 nog ongehoord!

Voor de traditionalisten kwam er ook een sedanversie, en de Polo Coupé moest vanaf 1982 sportief georiënteerde klanten verleiden. De Polo II bleef dertien jaar in productie, maar werd tussentijds een paar keer gemoderniseerd. De facelift uit 1990 was de opvallendste update, vooral doordat de kleine ronde koplampen werden vervangen door rechthoekige exemplaren van aquariumformaat.

De sterkste Polo II was de G40 Coupé (1985). Dankzij de mechanische G-lader hoestte de 1,3-liter viercilinder 111 pk op. In totaal zijn er zo'n 1,7 miljoen Polo's II geproduceerd.

Renault 19 - gaap

Na het tegenvallende succes van de bijzonder gelijnde Renault 14, wilde de Franse fabrikant een compacte middenklasser die beter aansloot bij de wensen van de behoudende autokoper. Daarin leek Renault een beetje door te slaan. Ondanks de bemoeienissen van de bewierookte autodesigner Robert Opron, was het ontwerp van de in september 1981 gepresenteerde Renault 9 wel érg saai. Alsof je nichtje van vijf hem getekend had.

De 19 was bovendien - atypisch voor Renault - geen praktische hatchback, maar een sedan. Desondanks bleek de R9 een prima product. In elk geval in de ogen van de autojournalistiek, hij schopte het zelfs tot Europese Auto van het Jaar. In 1983 kreeg de Renault 9 gezelschap van de Renault 11, een 3- of 5-deurs hatchback op dezelfde technische basis. Vanaf 1984 werd de Renault 11 leverbaar met een 115 pk sterke 1,4-liter turbomotor, een jaar later kwam de geblazen 9 op de markt.