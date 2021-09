Aankooptips Mercedes C-klasse (W205/S205) occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Voorheen zag je bij Mercedes meestal grotere verschillen tussen elkaar opvolgende modelgeneraties dan bij Audi en BMW. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. Dat heeft als voordeel dat je er met de vorige Mercedes C-klasse zeker niet gedateerd bij rijdt. En dat terwijl de W205 al in 2014 op de markt kwam, als opvolger van de W204, die gold als een baken van betrouwbaarheid. Al had dat misschien ook te maken met de matige kwaliteit van diens voorganger …

Op Marktplaats.nl worden ongeveer 1400 W205's als occasion aangeboden. Daaronder zitten pakweg 150 coupés en cabrio's, maar wij concentreren ons op de veel gewildere sedan en Estate.

Verkocht de Mercedes C-klasse W205 een beetje?

Al jaren is de C-klasse de bestverkochte Mercedes van Nederland. In 2015, het eerste volledige verkoopjaar van de W205, wisten de Nederlandse Mercedes-dealers bijna 6500 Nederlanders te verleiden tot de aanschaf van een nieuwe C. Dat betekende een ruime verdubbeling ten opzichte van 2014, en ook veel betere cijfers dan de Audi A4 (2213) en de BMW 3-serie (3981) scoorden.

Vervolgens liepen de verkopen flink terug, van 3660 stuks in 2016, tot iets onder de 3000 auto's in de drie daarop volgende jaren. De kleine facelift van 2018 had nauwelijks gevolgen voor de verkopen. Dieptepunt was coronajaar 2020 met zo'n 1600 exemplaren. Halverwege dit jaar stond de teller op zo'n 800 stuks. Over de gehele linie stond de 3-serie op een iets hogere positie in de verkooplijst, de A4 deed het de meeste jaren juist minder dan de Mercedes C-klasse. Gedoodverfde concurrenten als de Lexus IS en Jaguar XE komen hier niet eens bij in de buurt.

Welke varianten zijn er allemaal van de C-klasse?

Op basis van de Mercedes C-klasse sedan (W205) verschenen ook een Estate, een Coupé en een Cabriolet. Die laatste twee laten we hier even buiten beschouwing, al komt hun techniek grotendeels overeen met die van de meest verkochte C's. Het aantal motorvarianten is schier ontelbaar, met een enorme variatie in brandstof en vermogen. Van de ruim 1250 W205's op Marktplaats.nl, rijden er meer dan 700 op benzine, bij de overige 550 stuks is de verdeling tussen hybrides en diesels ongeveer fiftyfifty.

De motorische instapper van de reeks is de C 160, met een 1,6-liter viercilinder turbomotor. Ondanks zijn bescheiden 129 pk sprint-ie in minder dan 10 seconden naar de 100 km/h, de topsnelheid bedraagt 216 km/h. Bij de C 180 komt dezelfde motor tot 156 pk, goed voor een honderdsprint van 8,4 s en een top van 223 km/h.

In de C 200, C 250 en C 300 ligt een tweeliter viercilinder achter de ster, met vermogens van 197, 211 en 245 pk. Voor een drieliter V6 moet je minimaal bij de vierwielaangedreven C 400 4Matic (333 pk, 480 Nm) zijn. Nog heftiger zijn de C 43 AMG (390 pk, 520 Nm) met hetzelfde blok. Maar er gaat niets boven de C 63 AMG en C 63 AMG S, met hun donderende V8 (476 en 510 pk).

Wie veel rijdt en wil bezuinigen op de brandstofkosten, kan kiezen uit vier diesels (116 tot 245 pk). Andere opties zijn de krachtige, maar zuinige plug-in hybrides. De C 350 e (269 pk, 600 Nm) en C 300 e (vanaf 2018, 320 pk, 700 Nm) combineren een viercilinder benzinemotor met een elektromotor en hebben een elektrische actieradius van 31 kilometer. Er is ook nog een dieselhybride, de C 300 h, en een dieselhybride met stekker, de C 300 de (306 pk).

Het gros van de C-klasses heeft een automatische versnellingsbak. Tot 2018 heeft die zeven versnellingen, daarna zijn dat er zelfs negen. Zwicht niet voor de verleiding om voor relatief weinig een karig uitgeruste C-klasse te kopen. In de eerste plaats doe je jezelf tekort, in de tweede plaats wordt het een stuk lastiger om hem na een paar jaar weer te verkopen of in te ruilen. De Business Solution Luxury en de Business Solution AMG bieden het meeste waar de moderne automobilist behoefte aan heeft.

Wat zijn de zwakke punten van de Mercedes C-klasse W205?

De W205 geldt als een betrouwbare auto. Toch komen er weleens startproblemen voor, bijvoorbeeld als gevolg van een defecte batterij in de afstandsbediening. Als je die verwijdert, kun je de auto gewoon met de sleutel starten. Ook kan een defecte accuweerstand ervoor zorgen dat de motor niet aanslaat. Je krijgt hem wel aan de praat met startkabels, maar de enige remedie is vervanging van de weerstand. Als een dieselmotor weigert te starten, kan het AdBlue-reservoir leeg zijn. Door het tankje weer bij te vullen, los je het probleem op.

Als een luchtgeveerde W205 door zijn hoeven is gezakt, is in het ergste geval de compressor aan vervanging toe. Zeg dan maar 'dáág' tegen je vakantiegeld. Als de accu op zijn laatste benen loopt, kan het start-/stopsysteem kuren vertonen, maar met een verse batterij is het gedoe verholpen. Evenmin ernstig, maar wel ergerlijk, zijn de bijgeluiden vanuit de voortrein, een kreunende besturing, piepende remmen en het windgeruis bij de spiegels en de portieren.

Bij de C 350 e kan het voorkomen dat de laadkabel geen afscheid kan nemen van de laadopening. Raadpleeg in dat geval het instructieboekje of de dealer voor de noodprocedure om de kabel schadevrij los te krijgen. Terugroepacties zijn er onder meer geweest voor de hogedrukleidingen van de dieselversies, de stuurbekrachtiging en de gordelspanners. Een algemene waarschuwing voor importauto's uit Duitsland: check of de kilometerstand aantoonbaar correct is, want er wordt veelvuldig mee geknoeid.

Hoeveel kost een leuke Mercedes W205?

Bij een chique auto als de Mercedes W205 zouden wij niet kiezen voor de minst vermogende motoren. Vind jij een C 160 wél prima, dan kun je al voor minder dan 12.000 euro je slag slaan. Als je een C 180 op benzine wilt, moet je minimaal 15.000 euro reserveren voor een exemplaar met hoogstens 150.000 kilometer op de teller.

Reken je niet rijk als je een opvallend gunstig geprijsde plug-in hybride C 350 e ziet. Hoewel dat niet de bedoeling is, adverteren veel bedrijven met de prijzen exclusief btw. Inclusief belastingen beginnen de prijzen meestal iets boven de 20.000 euro.

Een mooie C 220 d (170 pk) heb je al voor minder dan 20.000 euro, een C 200 op benzine is meestal iets duurder. Reken voor een W205 met een zescilinder benzinemotor op minstens 22.000 euro.

Anders dan bij een auto als de Volvo S60/V60, zijn de Estate-versies van de C-klasse niet per se duurder dan de sedans.