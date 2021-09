Audi E-Tron GT: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Maximaal 487 kilometer is de officiële actieradius van de Audi E-Tron GT. Maar die opgave geldt voor de basisversie op 19-inch wielen. Onze testauto is een Edition Zero op 21-inch wielen, dus mogen we slechts 449 kilometer verwachten. Wat blijft van dat bereik over als we met 100 of 130 km/h over de snelweg zoemen? We namen de proef op de som.