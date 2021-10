Test elektrische sportwagens: Audi RS E-Tron GT is gewaagd aan Porsche Taycan Turbo

Eerder schreven we al over de rijeigenschappen, actieradius en laadsnelheid van de Taycan en de E-Tron GT. Nu zijn comfort en prijzen aan de beurt. In een elektrische auto hoor je hinderlijke geluiden natuurlijk eerder dan wanneer je onderweg bent met een nagelende dieselmotor of een borrelende V8. En dan zijn de Audi RS E-Tron GT en de Porsche Taycan Turbo ook nog eens van flinke lagen isolatiemateriaal voorzien, zodat het nóg stiller is in de cabine.



Subjectief is het in de Audi nog wat rustiger. Het enige waar ze zowel in Ingolstadt als in Zuffenhausen nog even naar moeten kijken, zijn de afrolgeluiden van de banden. Vooral als het wegdek niet mooi egaal is, gaat het aardig tekeer in de testauto's.

Massage in de Audi

In de Taycan ben je beter in de auto geïntegreerd, het in Porsche-stijl rechtopstaande kleine stuur ligt lekker in de hand. Beide auto's beschikken over eersteklas meubilair, waarop je het als het moet uren kunt uithouden. De optionele sportstoelen van de Audi RS E-Tron GT met acht massageprogramma's bieden nog meer comfort dan de Taycan-zetels. Achterin ben je beter af in de Porsche. Niet alleen omdat hij standaard over twee stoelen beschikt (om laten toveren tot vijfzitter kan, maar kent een meerprijs), maar ook omdat je bovenbenen beter worden ondersteund.

Is de Audi comfortabeler dan de Porsche?

Om de RS E-Tron GT van de Taycan te onderscheiden, belooft Audi een comfortabeler onderstelafstemming. Maakt Audi de claim waar? Ja en nee. Wel op de snelweg, maar niet als je langzaam rijdt of als de auto's flink beladen zijn. Het onderstel van de Porsche heeft dan verrassend genoeg de meeste reserves. In de Porsche mogen ook wat meer kilo's mee aan boord: 533 tegen 501 voor de Audi. Beide auto's beschikken standaard over luchtvering met adaptieve schokdempers.

Prijs Audi RS E-Tron GT: 9445 euro goedkoper dan de Taycan

9445 euro. Dat is het verschil tussen de basisuitvoeringen van beide auto's. De Audi kost 148.455 euro, de Taycan Turbo 157.900 euro. Op veel onderdelen zijn de verschillen niet zo groot. Motorrijtuigenbelasting hoef je tot 2025 niet te betalen als je elektrisch rijdt en de onderhoudskosten zijn vrijwel even hoog. Er is één opvallende uitschieter: de verzekeringspremies voor de Audi zijn fors hoger dan die voor de Porsche (all risk per maand: 214 euro, tegen 176 voor de Audi). Voor de batterij geldt in de Audi en de Porsche een garantie van 8 jaar of 160.000 kilometer.



Conclusie: verschillen tussen Audi en Porsche

De Audi RS E-Tron GT is comfortabeler en goedkoper dan de Porsche. Maar het verschil in comfort en in prijs is verrassend klein. Het onderstel van beide auto's is hetzelfde, bovendien zijn 40 procent van de overige onderdelen identiek. Wel koos Audi voor een comfortabeler onderstelafstemming, wat de meeste klanten waarschijnlijk best kunnen waarderen. Zijn aandrijflijn presteert over de gehele lijn net wat beter, hij is minder duur en de bediening is logischer dan die van de Taycan. Een perfecte auto voor dagelijks gebruik. De Porsche is het meest dynamisch en eigenlijk best comfortabel. Misschien dat het uiterlijk uiteindelijk de doorslag geeft bij een keuze voor een van deze elektrische sportwagens.

